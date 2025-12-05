Platz 1 für Deutsche Telekom im Cloud-Telefonanlagen-Test von connect professional

Starface kommt auf Platz zwei, Plusnet auf Platz drei – insgesamt gibt es zweimal „überragend“ siebenmal „sehr gut“ und einmal „gut“.

München, 5. Dezember 2025 – Zum vierten Mal in Folge hat die renommierte Fachzeitschrift connect professional gemeinsam mit ihrem langjährigen Netztest-Partner zafaco die Qualität von cloudbasierten Telefonanlagen untersucht – hinsichtlich der technischen Qualität von sogenannten Cloud-PBX-Lösungen. Getestet wurden die Produkte von zehn relevanten Anbietern in Deutschland; Deutsche Telekom kommt auf den ersten Platz.

Deutsche Telekom erhält mit ihrem Produkt „CompanyFlex Cloud PBX 2.0“ 978 von 1.000 möglichen Punkten und das Testurteil „überragend“. Die virtuelle Telefonanlage Starface Cloud gelangt mit 970 Punkten auf Platz zwei – ebenfalls mit dem Urteil „überragend“. Auf Platz drei rangiert das Produkt „Tengo Centraflex“ von Plusnet mit 944 Punkten und der Note „sehr gut“. Ebenfalls „sehr gut“ schneiden die getesteten Lösungen von Enreach („Contact“, 932 Punkte), Sipgate („Sipgate“, 931 Punkte), 1&1 Versatel („Ring Central mit 1&1 Connected Calls“, 915 Punkte), O2 Telefonica („Digital Phone Business“, 914 Punkte), Nfon („Cloudya“, 904 Punkte) und Easybell („Cloud Telefonanlage“, 903 Punkte) ab. Das Produkt „RingCentral Phone“ von RingCentral erhält 804 Punkte und das Urteil „gut“.

„Unser Test zeigt, wie groß die Spannbreite – trotz sehr hohen Niveaus – bei Leistung, Qualität und Stabilität der Cloud-PBX-Lösungen ist“, sagt Diana Künstler, stellvertretende Chefredakteurin vonconnect professional. „Unternehmen erhalten damit eine fundierte Basis, um die für sie passende Plattform auszuwählen – auf Grundlage von realistischen, Ende-zu-Ende gemessenen Nutzungsszenarien.

Christoph Sudhues, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei zafaco: „Im Cloud-PBX-Test 2025 erreichen zwei Anbieter ein überragendes Ergebnis, während die Mehrheit der übrigen Produkte mit spürbar reduzierten Fehlerraten überzeugt. Das zeigt: Die meisten Anbieter erreichen eindeutig belegbare Verbesserungen.“

Für die Analyse führte der unabhängige Test-Dienstleister zafaco zwischen dem 22.09.2025 und dem 19.10.2025 insgesamt rund 500.000 aktive Messungen durch, die folgende Aspekte umfassten: Sprachqualität, Verbindungsaufbauzeiten, Sprachlaufzeiten, Fehlerquoten, Stabilität der Verbindungen und Verfügbarkeit der Cloud-PBX-Systeme.

Untersucht wurden Telefonate innerhalb der eigenen Cloud-PBX des getesteten Anbieters, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Cloud-PBX-Angeboten, Verbindungen von und ins deutsche Festnetz sowie Verbindungen von und in die deutschen Mobilfunknetze. Auf diese Weise wurden für jeden Testkandidaten 51 Qualitätskennwerte und neun Verkehrsbeziehungen analysiert.

Die angewendete Test-Methodik ist in dieser Form einzigartig auf dem deutschen Markt. Einen ausführlichen Überblick über den Funktionsumfang der einzelnen Angebote erscheint in Kürze in einem separaten Artikel in der connect professional.

Den gesamten Artikel zum Cloud-PBX-Test 2025 finden Sie unter: https://www.connect-professional.de/office-kommunikation/cloud-pbx-anlagen-test-2025-404140.html

Über zafaco

Die zafaco GmbH mit Sitz in Ismaning hat sich auf die Erfassung, Überprüfung, Sicherung und Optimierung von Qualitätsaspekten in konvergenten Netzen sowie von internetbasierten Anwendungen spezialisiert. So führt das Unternehmen objektiv, sachkundig, neutral und mit anerkannten Methoden unabhängige Vergleichsmessungen und Qualitätsbewertungen mit eigener messtechnischer Infrastruktur durch. Die Produkte und Dienstleistungen sorgen für Klarheit und eine höhere Marktransparenz, von der Anbieter und Verbraucher gleichermaßen profitieren.

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört WMP zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

connect professional ist eine führende Marke des Medienhauses WEKA Media Publishing GmbH. Mit 140.000 Artikel zu News, Produkten und Fachthemen auf connect-professional.de, einer Auflage von 56.180 inklusive Extended E-Paper (IVW Q3/25) und 132.692 Visits auf der Website (IVW 10/25) ist connect professional die zentrale Medienplattform für Business-IT und Telekommunikation. Die Medienmarke bietet eine umfassende Perspektive auf den ITK-Markt und richtet sich über Print/E-Paper, Online (Website, Newsletter, Social Media, etc.) und Events an CEOs, CIOs, CTOs, Systemadministratoren sowie IT-Verantwortliche aus unterschiedlichsten Branchen sowie den ITK-Channel.

Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

