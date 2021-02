Platinum Plus Solution Advisor: msg services erreicht höchsten Citrix-Partnerstatus

Die msg services ag, ein Mitglied der international tätigen msg-Gruppe, ist ab sofort Platinum Plus Solution Advisor von Citrix. msg services erreicht mit dieser exklusiven Auszeichnung den höchsten Partnerstatus, den Citrix im Rahmen des Solution-Advisor-Programms vergibt und den nur drei weitere Citrix-Partner in Deutschland innehaben. Der IT-Dienstleister aus Ismaning, der seit vielen Jahren mit Citrix kooperiert und bislang Platinum Solution Advisor war, rückt damit in den erlesenen Kreis der erfolgreichsten und strategisch wichtigsten Citrix-Partner auf.

Die Ernennung zum Platinum Plus Solution Advisor unterstreicht die herausragenden Leistungen von msg services: außergewöhnlich große und nachhaltige Vertriebs- und Projekterfolge im Citrix-Bereich, umfassendes Know-how in Bezug auf das Design, die Integration und den Betrieb aller Citrix-Lösungen und -Technologien (Digital Workspace und Networking), exzellenten Service und eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit.

Der Status eines Platinum Plus Solution Advisor ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft: Das Citrix-Portfolio muss Kernbestandteil der Geschäftsstrategie des Partners sein und er muss langjährige Erfahrung mit der Implementierung von Citrix-Lösungen nachweisen und über eine bestimmte Anzahl von Beratern mit der höchsten Citrix-Zertifizierung verfügen. Hinzu kommt eine enge Zusammenarbeit mit Citrix in den Bereichen Vertrieb, Einführung und Beratung.

Oliver Busch, Bereichsleiter Digital Workplace Infrastructure bei der msg services ag, kommentiert: “Die Aufnahme in den exklusiven Kreis der Platinum Plus Solution Advisor ehrt uns sehr. Wir gehören damit zur Elite der Citrix-Partner in Deutschland, aber auch weltweit. Das bestätigt unsere Kompetenz und unsere Leistungsstärke in Bezug auf das gesamte Citrix-Produktportfolio, das wir durch eigene Services optimal ergänzen, sowie unsere vielfach nachgewiesene hohe Projektexpertise. Die Auszeichnung spornt uns zugleich an, unsere Kunden als Trusted Advisor mit maßgeschneiderten Citrix-Lösungen bestmöglich bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, damit sie ihr Geschäft noch effizienter steuern und die Zufriedenheit und die Produktivität ihrer Beschäftigten erhöhen können. Das ist heutzutage ein geschäftskritischer Faktor.”

Gerade während der Corona-Pandemie hat sich der Digital Workspace von Citrix, der jederzeit, überall und auf jedem Endgerät einen einheitlichen und sicheren Echtzeitzugriff auf Applikationen und Daten bietet, bewährt. Der Geschäftsbetrieb lässt sich damit auch im Homeoffice reibungslos weiterführen, gleichzeitig ist der größtmögliche Schutz der Benutzer, Anwendungen und Daten gewährleistet – ein großes Plus in diesen Zeiten.

Firmenprofil msg services ag

Die msg services ag ist ein IT-Service- und IT-Consultingunternehmen und beschäftigt an insgesamt 10 Standorten in Deutschland über 300 Mitarbeitende. Als Full Service Provider sind wir für unsere Kunden kompetenter Lösungsanbieter für Themen wie Digital Workplace, Microsoft, SAP, Communication, Security sowie Cloud-Infrastrukturen.

