Plasmaspende so wichtig wie noch nie

Besorgniserregender Mangel an Blutplasma / “Jede Spende zählt – und rettet Leben!”

Schnaitsee, 6. Oktober 2020 – Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Vorräte an menschlichem Blutplasma: Die Zahl von Plasmaspenden ist in den vergangenen Monaten massiv zurĂĽckgegangen. Die dsai Patientenorganisation fĂĽr angeborene Immundefekte e. V. ruft daher anlässlich der achten International Plasma Awareness Week (IPAW) dazu auf, Plasma zu spenden. “Ein Versorgungsengpass ist fĂĽr Patienten mit einem angeborenen Immundefekt lebensbedrohlich”, erklärt Gabriele GrĂĽndl, Bundesvorsitzende der dsai. “Sie sind auf Medikamente angewiesen, die aus Plasma hergestellt werden. Auch zum Beispiel Unfallopfer oder Menschen mit schweren Verbrennungen benötigen Blutplasma – im Prinzip kann also jeder von uns von einem Plasmamangel betroffen sein.” Die dsai wird während der IPAW in den sozialen Medien verstärkt ĂĽber die groĂźe Bedeutung von Plasmaspenden aufklären und zu Spenden aufrufen.

Allein in Deutschland sind ungefähr vier Millionen chronisch kranke Menschen auf Präparate angewiesen, die auf der Basis von Blutplasma hergestellt werden. Die Plasmagewinnung hängt von freiwilliger Spendenbereitschaft ab. “Demografie bedingt geht das Spendenaufkommen generell zurĂĽck, nun kommt es durch die Pandemie zu einem weiteren RĂĽckgang”, erklärt Gabriele GrĂĽndl. “Auf der anderen Seite wächst die Nachfrage deutlich und ständig, da die Diagnostik immer besser wird und Plasmapräparate immer häufiger zum Einsatz kommen. Es ist also wichtiger denn je, dass Menschen Plasma spenden – jede Spende zählt und rettet Leben!”

Plasma spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 18 und 69 Jahren; Anlaufstellen sind die Plasmacenter in zahlreichen deutschen Städten. Vor der ersten Spende werden Spender grĂĽndlich untersucht und ihr Blut wird analysiert. “Die Spende selbst dauert etwa 45 Minuten, während denen man zum Beispiel Musik hören, lesen oder einfach dösen kann”, erläutert GrĂĽndl.

Umfangreiche Informationen zur Spende und Adressen von Plasmacentern gibt es unter www.dsai.de/immundefekte/plasma-spenden-leben-retten.html

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 macht sich die dsai dafür stark, Ärzte aller Fachgebiete und die Öffentlichkeit über angeborene Immundefekte aufzuklären. Die Patientenorganisation ist mit 15 Regionalgruppen in ganz Deutschland vertreten. Sie engagiert sich für den Ausbau der Forschung auf dem Gebiet der Immunologie, organisiert bundesweit zertifizierte Ärztefortbildungen und ist kompetenter Partner in einem umfangreichen Netzwerk aus Betroffenen, Spezialisten, Behörden und Forscherteams.

Pressekontakt:

Janine Gropp

Kommunikation Patientenorganisation dsai e. V.

c/o Ballcom GmbH

Tel: 06104 6698-15

E-Mail: jag@ballcom.de

Web: www.dsai.de

