Planview ernennt Razat Gaurav zum Chief Executive Officer

Ehemaliger CEO von Llamasoft blickt auf eine mehr als 20-jährige Erfolgs- und Wachstumsbilanz bei Anbietern von Unternehmenssoftware zurück

Austin/Karlsruhe, 24.6.2021 – Planview, ein weltweit führender Anbieter von Portfolio- und Work-Management-Lösungen, gab jetzt die Ernennung von Razat Gaurav zum CEO bekannt. Gaurav, der auch Vorstandsmitglied des Unternehmens wird, tritt die Nachfolge von Greg Gilmore an, der in den Ruhestand geht, aber weiter im Vorstand tätig sein wird.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware verfügt Gaurav nachweislich über Führungsfähigkeiten bei der Skalierung und dem Ausbau von international tätigen Unternehmen. Zuletzt war Gaurav CEO von LLamasoft, wo er maßgeblich an der Entwicklung einer erweiterten Produktvision für KI-basierte Lieferkettendesigns und Entscheidungsfindung beteiligt war. Diese Vision, kombiniert mit einer zweckorientierten Kultur, ermöglichte es dem Unternehmen, seinen Umsatz in drei Jahren mehr als zu verdoppeln. Im November 2020 wurde das Unternehmen daraufhin zu einem Kaufpreis von 1,5 Mrd US-Dollar von Coupa übernommen. Zuvor hatte Gaurav Führungspositionen bei Blue Yonder, i2 Technologies und der Unternehmensberatung von Ernst & Young inne. Er war auch im Vorstand von Sparta Systems (später übernommen von Honeywell) und LLamasoft tätig.

“Unternehmen kämpfen heute mit massiven Veränderungen und einer Zunahme an digitale Transformationsinitiativen – und die Art und Weise, wie Teams arbeiten, um ihre Strategien in Ergebnisse umzuwandeln, muss sich weiterentwickeln”, so Gaurav. “Planview verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Technologieinnovationen. Als Branchenführer kann Planview zudem in der Zusammenarbeit mit den Kunden auf eine Erfolgsbilanz verweisen, wenn es darum geht, Unternehmen zu transformieren und an ein sich wandelnden Umfelds anzupassen. Ich freue mich, zu diesem spannenden Zeitpunkt im Wachstumskurs des Unternehmens zu Planview zu kommen, und darauf, gemeinsam mit dem Team die Zukunft der digitalen Transformation im Unternehmen neu zu definieren.”

Die Ernennung von Gaurav zum CEO markiert den nächsten Schritt von Planviews Bestreben, sein Wachstum weiter zu beschleunigen. Zuletzt übernahm Planview Clarizen und Changepoint, was die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Portfoliomanagement und Work-Management stärkte und eine einzigartige Community von Agile-, PMO-, PPM- und PSA (Professional Services Automation)-Experten schuf. Im Dezember 2020 wurde das Unternehmen von den Private-Equity-Unternehmen TPG und TA Associates für 1,6 Milliarden US-Dollar übernommen.

“Ich habe das Privileg, Razat seit mehreren Jahren zu kennen, und durfte seine Fähigkeit, Technologieunternehmen aufzubauen, die einen differenzierten Wert für ihre Kunden schaffen, aus erster Hand erleben. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz, Wachstum durch Innovation und die richtige Unternehmenskultur voranzutreiben, passt er perfekt zu Planview”, erklärt Nehal Raj, Partner bei TPG Capital. “Im Namen des Vorstands möchte ich Greg für seine Führung und Leitung von Planview über mehr als 25 Jahre danken. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand und schätzen seine fortgesetzte Tätigkeit im Vorstand.”

“Unter Gregs Führung hat sich Planview als Branchenführer und vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden etabliert”, so Ashu Agrawal, einer der Geschäftsführer von TA Associates. “Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass Razat die ideale Kombination aus Know-how im Bereich der digitalen Transformation und Erfahrung bei der erfolgreichen Skalierung von Anbietern von Unternehmenssoftware einbringt, um Planview durch das nächste Kapitel zu führen. Wir freuen uns, ihn an Bord begrüßen zu dürfen.”

“Es war mir eine Ehre und ein Privileg, Planview in den letzten 25 Jahren mitzuleiten und mit außergewöhnlichen Kollegen, Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten”, sagte Gilmore. “Ich bin stolz auf die Leistungen und Ergebnisse, die wir als Unternehmen erzielt haben, und glaube, dass Planview für außergewöhnliche Erfolge in den kommenden Jahren gut aufgestellt ist.”

Planview hat ein Ziel: Unternehmen in den heutigen, schnelllebigen und disruptiven Märkten bei der Neuvernetzung ihrer Strategie mit der Umsetzung zu unterstützen. Unsere Lösungen helfen Unternehmen bei den Entscheidungen auf diesem Weg und bei der schnelleren, unternehmensweiten Umsetzung ihrer Strategien. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.500 Kundenunternehmen und 1,3 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf: www.planview.com/de

Firmenkontakt

Planview GmbH

Andy Tolton

Gartenstrasse 67

76135 Karlsruhe

0721 95970

atolton@planview.com

https://www.planview.com/de/

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.