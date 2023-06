PLÅNTZ erweitert sein Ökosystem um Verkaufsautomaten und Shop Container für den Verkauf von Hanfprodukten.

und bietet einzigartige Teilhabe an Verkaufserlösen durch NFTs und Blockchain-Technologie

Zug, 11. Juni 2023 – Das Schweizer Unternehmen PLÅNTZ setzt seinen Innovationskurs fort und rundet sein vielfältiges Ökosystem mit den PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Containern ab. Diese neuen Vertriebsstrukturen ermöglichen es Kunden, rund um die Uhr alle hochwertigen PLÅNTZ Produkte zu erwerben. Die Automaten und Container sind Remote gesteuert und bieten eine äußerst kosteneffiziente Lösung, die Platz für Gewinnbeteiligungen einräumt.

PLÅNTZ hat sich in den vergangenen 12 Monaten als Unternehmen in der Produktion von Hanfprodukten etabliert und setzt kontinuierlich auf die Entwicklung innovativer Lösungen, um seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Die Einführung der PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Containern ist ein weiterer Schritt, welcher den Kreislauf der Rohstoffgewinnung durch die PLÅNTZ Indoor und Outdoor NFTs schließt und die Gewinnmargen in Vertrieb optimieren wird.

Die PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Container werden strategisch in verschiedenen Ländern, Städten und Regionen platziert, um einen bequemen und einfachen Zugang zu den PLÅNTZ Produkten zu gewährleisten. In den Verkaufsautomaten wird das gesamte PLÅNTZ Produktsortiment von Blüten, Ölen über Hanf-Seifen bis zu Lebensmitteln wie Hanfsamen oder Tees verfügbar sein. In den Container Shops wird dieser Gedanke noch weitergeführt. Jeder Container besteht aus 3 Verkaufsautomaten, in denen verschiedene Produktgruppen wie günstige, aber hochwertige, gekühlte Hanfgetränke, Hanf-Snacks wie Riegel oder Bonbons, und das höherpreisige Produktsortiment aus Kosmetika, Lebensmitteln und anderen Hanf- und CBD Produkten angeboten werden.

Dabei vermitteln die Container Shops aber kein Baustellen-Feeling, sondern eine Wohlfühlatmosphäre, die auch zum Verweilen einlädt

Die innovative Remote-Steuerungstechnologie ermöglicht es PLÅNTZ, die Vertriebsstruktur effizient zu verwalten. Die Verkaufsautomaten und Container werden zentral gesteuert, was zu einer optimierten Lagerverwaltung, Bestandskontrolle und Instandhaltung führt. Dies gewährleistet eine reibungslose Versorgung mit PLÅNTZ Produkten und minimiert Ausfallzeiten.

Ein bemerkenswertes Merkmal dieser neuen Vertriebsstruktur ist die Möglichkeit für NFT-Holder, die einen Anteil an den Verkaufsautomaten oder Shop Containern als NFT erwerben können und damit am Gewinn beteiligt werden.

„NFTs und die Blockchain-Technologie bieten uns die einzigartige Möglichkeit, unsere Vision von Transparenz, Teilhabe und Innovation in der Hanfbranche umzusetzen“, sagt Nico Gspandl, Kryptoexperte und einer der Gründer von PLÅNTZ. „Durch die Integration des eigenen PLZ Tokens schaffen wir eine effiziente und sichere Zahlungsmethode innerhalb unseres Ökosystems. Unsere Kunden können nun nicht nur hochwertige Hanfprodukte genießen, sondern auch von den Vorteilen der Blockchain-Technologie profitieren. Wir sind stolz darauf, dass wir mit PLÅNTZ neue Wege gehen und eine Brücke zwischen der Hanfindustrie und der digitalen Welt schlagen können.“

Es gibt damit nun die Möglichkeit sich an den Pflanzen selbst zu beteiligen, in dem man Indoor oder Outdoor Pflanzen NFTs erwirbt – aber auch an der Vertriebsstruktur um die Rohstoffe und die verarbeiteten Produkte skalierbar in den Markt zu bringen.

„Mit der Einführung der PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Container möchten wir unseren Kunden einen noch einfacheren Zugang zu unseren hochwertigen Hanfprodukten ermöglichen und gleichzeitig eine Optimierung der Gewinnmarge für PLÅNTZ, im Vergleich zur bestehenden Vertriebsstruktur über Partnershops, erreichen“, erklärt Lucas Nestler, Mitbegründer und CEO von PLÅNTZ. „Unser Ziel ist es, durch innovative Lösungen und eine transparente, kosteneffiziente Vertriebsstruktur einen erstklassigen Kundenservice zu bieten und unser System nachvollziehbar für alle Beteiligten aufzubauen. Die Möglichkeit für NFT-Holder, an den Gewinnen der Automaten und Containern teilzuhaben, ist ein weiterer Beweis für unsere engagierte Community und den Erfolg unseres Ökosystems.“

Die Einführung der PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Container markiert einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Entwicklung des Unternehmens. PLÅNTZ bleibt seiner Philosophie treu, qualitativ hochwertige Hanfprodukte anzubieten, während es gleichzeitig innovative und zukunftsorientierte Wege geht und die gesamte Supply-Chain in der eigenen Hand hält.

Interessierte Partner können die PLÅNTZ Verkaufsautomaten und Shop Container NFTs ab sofort erwerben und sich am wachsenden Erfolg von PLÅNTZ beteiligen.

Die PLÅNTZ AG mit Sitz in Zürich (CH) ist ein führendes Unternehmen in der Produktion von Hanfprodukten. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation bietet PLÅNTZ seinen Kunden eine vielfältige Produktpalette, die von CBD-Ölen über Blüten bis hin zu Lebensmitteln und in Zukunft auch Baustoffen und mehr reicht. Das Unternehmen setzt auf eine transparente und kosteneffiziente Vertriebsstruktur, die Kunden rund um die Uhr Zugang zu hochwertigen Hanfprodukten ermöglicht. Durch die Einbindung von NFT-Holder in den Verkauf der Automaten und Shop Container bietet PLÅNTZ eine einzigartige Möglichkeit zur Partizipation an den Gewinnen des Unternehmens.

Kontakt

PLÅNTZ AG

Carlos Rosario

Talstrasse 20

8001 Zürich

+436769227518



https://plaentz.com

