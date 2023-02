Plansysteme erhält das TOP 100-Siegel 2023

Auszeichnung für besonders innovative Unternehmen des Mittelstands

Hamburg, 06.02.2023 – Die Plansysteme GmbH aus Hamburg hat das renommierte TOP 100-Siegel 2023 für besondere Innovationskraft erhalten. Die Auszeichnung wird seit 30 Jahren an mittelständische Unternehmen verliehen, die sich durch nachhaltige Innovationsqualität auszeichnen. Am 23. Juni wird Plansysteme bei der Preisverleihung in Augsburg ausgezeichnet.

Die Plansysteme GmbH ist bei dem Innovations-Wettbewerb TOP 100 ausgezeichnet worden. Über 550 mittelständische Unternehmen beteiligten sich am Wettbewerb in seinem 30. Jubiläumsjahr – damit war das Interesse besonders groß.

Plansysteme wurde zum ersten Mal prämiert: Als Partner für nachhaltige Digitalisierungsprojekte entwickelt das Unternehmen aus Hamburg seit 20 Jahren passgenaue Softwarelösungen für die Industrie. Heute liegt die Kernkompetenz in der 3D-Technologie mit der Spezialisierung für Augmented- und Virtual-Reality. „Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten und beweisen damit, dass unser Engagement für innovative Ideen und Prozesse belohnt wird,“ sagt Plansysteme-Geschäftsführer Ulrich Bönkemeyer.

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs TOP 100, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team die Plansysteme GmbH anhand von mehr als 100 Kriterien aus den fünf Kategorien innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. „Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt“, erklärt Franke. „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen?“

Das Siegel wird in drei Größenklassen vergeben, um allen Bewerbern die gleichen Chancen einzuräumen: in den Kategorien bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. 300 Unternehmen wurden mit dem Siegel ausgezeichnet. „Unser Team bleibt weiter motiviert, uns systematisch zu verbessern und uns für die Zukunft zu rüsten“, so Plansysteme-Geschäftsführer Bönkemeyer abschließend.

Am 23. Juni kommen in Augsburg alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Ranga Yogeshwar wird das Event moderieren und ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und uber 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den fuhrenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum TOP 100-Wettbewerb finden Sie unter www.top100.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de.

Die Plansysteme GmbH mit Sitz in Hamburg ist Partner für Digitalisierungsprojekte und entwickelt seit über 20 Jahren maßgeschneiderte Softwarelösungen für die Industrie. Die Kernkompetenz liegt dabei in der individuellen Softwarelösung, seit 2016 ist Plansysteme auf Augmented- und Virtual-Reality spezialisiert. Im Fokus steht unter anderem die individuelle Softwareentwicklung für Mixed Reality Apps mit der Microsoft HoloLens 2, Tablets und Smartphones. Als Microsoft Partner für Mixed Reality und Gold Application Development ist Plansysteme als Experte anerkannt, geprüft und zertifiziert.

