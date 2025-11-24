Planethic Group schärft Wachstumsstrategie: Erfolgreicher Serienunternehmer und Großaktionär Sascha Voigt wird CEO

Ludwigsfelde (IRW-Press/24.11.2025) – Ludwigsfelde, den 24. November 2025 – Die

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder

„Planethic“) (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ),stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase und untermauert ihre strategische Ausrichtung mit einem klaren Führungsimpuls. Nach der am vergangenen Freitag veröffentlichten Veränderung im Vorstand übernimmt Sascha Voigt, bislang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Verantwortung als CEO, um die Skalierung der Mililk®-Technologie, die Monetarisierung des IP-Portfolios und profitables Wachstum voranzutreiben.

Führungskraft mit unternehmerischer, technologischer und operativer Schubkraft

Herr Sascha Voigt ist Gründer und CEO der IP Innovation Partners GmbH, Serienunternehmer und Investor mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Engineering, IP-Entwicklung, Neue Technologien, Business Development und Lizenzmodelle.

Seit mehreren Jahren begleiten Sascha Voigt und sein Team Planethic bei der Entwicklung und Skalierung der 2D-Drucktechnologie („Mililk“). In den vergangenen 15 Jahren kann er auf mehrere erfolgreiche Exits an internationale Konzerne zurückblicken. Er ist zudem einer der größten Aktionäre von Planethic.

Mehr als 40 Patente, an denen er als Miterfinder beteiligt ist, zeigen eindrucksvoll seine technologische Expertise. Für seine Erfolge in einem seiner Unternehmen wurde Sascha Voigt, unter anderem vom Wall Street Journal, mit dem Innovation Gold Award ausgezeichnet. Dies unterstreicht sein Profil als strategischer Macher mit nachweislicher Skalierungserfahrung.

Sein Handeln folgt einem eigenen, klar an den Interessen der Aktionäre ausgerichteten Anspruch auf langfristige Wertsteigerung der Planethic Group.

Evgeni Kouris, Aufsichtsratsvorsitzender der Planethic Group, sagte: „Der Aufsichtsrat hat den Wechsel von Sascha Voigt aus dem Gremium in den Vorstand einstimmig beschlossen. Die Entscheidung für Sascha Voigt ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Planethic Group. Wir richten das Unternehmen damit noch stärker auf profitables Wachstum, IP-basierte Wertschöpfung und die Skalierung der Mililk®-Technologie aus. Sascha kennt die Technologie, das Team und die Märkte seit Jahren und bringt genau die unternehmerische Umsetzungskraft mit, die wir jetzt benötigen.“

Einladung zur Analystenkonferenz sowie zum Webcast für Investoren

Die Planethic Group AG lädt alle interessierten Analysten, Investoren und Journalisten zur Einordnung der jüngsten Entwicklung am Donnerstag, 27. November 2025, wie folgt ein:

10:00 Uhr (MEZ) – Virtuelle AnalystenkonferenzStrategisches Update, Einordnung der Führungsentscheidung, Ausblick, Q&A.

11:00 Uhr (MEZ) – Airtime-Call für Investoren und JournalistenOffener Austausch mit dem CEO Sascha Voigt und der COO Anja Brachmüller.

Anmeldung für Analysten: Bitte bis spätestens 26. November 2025 per E-Mail an IR@planethic.de.

Um als Investor oder Journalist teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn des Webcasts über die Airtime-Plattform mit ihrer E-Mail-Adresse, an die Sie einen Bestätigungscode erhalten:

https://www.appairtime.com/de/event/e266201e-558f-4d13-a06c-b17a37209411

Die Präsentation zum Webcast finden Sie nach dem Webcast als Download unter folgendem Link:

https://planethic.de/ir/publikationen/

Die Konferenzsprache ist Deutsch.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich FoodTech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Unter den Marken Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth sowie Veganz wurden innovative pflanzenbasierte Lebensmittel entwickelt. Das breite Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch-, Käse- und Fleischalternativen ist in der D-A-CH-Region sowohl online als auch im Einzel- und Großhandel erhältlich, unter anderem bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet.

Zu den weiteren Beteiligungen der Planethic Group zählen die IP Innovation Partners Technology GmbH (IP-Portfolio) und die Suplabs GmbH (Nahrungsergänzungsmittel). Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung an der OrbiFarm GmbH.

Kontakt Planethic:

Karsten Busche

IR-Berater

Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

E-Mail: IR@planethic.de

Website:

http://www.planethic.de

(Ende)

Aussender: Planethic Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Karsten Busche

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@planethic.de

Website: www.planethic.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.