Planet2050 ist Preisträger Green Innovator des Jahres

Climate-FinTech-Pionier etabliert Lösungen im Zukunftsmarkt der CO2-Entfernungszertifikate

Planet2050 wurde im Rahmen des renommierten Wettbewerbs „Green Innovator des Jahres 2025“ als herausragendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen ausgezeichnet. Mit seinem zukunftsorientierten Geschäftsmodell verbindet Planet2050 Klimaschutz mit Finanzinnovation und Spitzentechnologie, so das Nominierungskomitee in seiner Begründung.

Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt jährlich zukunftsweisende Unternehmen ins Rampenlicht. Preisträger 2025 im Segment „Green Innovator des Jahres“: Das Climate-FinTech-Unternehmen Planet2050, das als finanzieller Motor fehlendes Kapital und Technologien in hochwertige CO2-Entfernungs- und Vermeidungsprojekte weltweit lenkt. Ziel ist es, einen neuen globalen Standard für Klimakapital zu etablieren und den Zugang zu verifizierten CO2-Projekten für eine breite Investorenbasis zu demokratisieren.

Dedizierte digitale Infrastruktur

Planet2050 entwickelt, finanziert und vermarktet Klimaprojekte, die nach strengsten Qualitätsstandards verifiziert werden, um zertifizierte Emissionsgutschriften zu generieren. Qualität, Transparenz und Investierbarkeit bilden die Grundlage, um CO2 als neue Assetklasse zu etablieren. Herzstück ist die Plattform „Planet 2050-Hub“, eine dedizierte digitale Infrastruktur, um Projektdaten zu prüfen und eine Due Diligence durchzuführen, um so das Angebot von finanzierungsfähigen Klimaprojekten mit Investoren zu verbinden. Durch den Einsatz von KI-Analysen, hochpräzisen Satellitenbildern der weltweiten Klimaprojekte und Sensoren vor Ort, gewährleistet Planet2050 eine lückenlose Transparenz und Messbarkeit der CO2-Entnahmen eines jeden Projektes. Diese Eigenschaften sind essenziell, um das Vertrauen in den „CO2-Markt 2.0“ zurückzugewinnen.

CO2 als neue Assetklasse

Das Geschäftsmodell basiert auf der Unterstützung und Finanzierung innovativer Technologien und Projekte zur CO-Reduktion und -Entnahme. Dazu zählen naturbasierte Lösungen wie Aufforstung und technologische Verfahren, die auf Mineralisierung, Biomasse-Pyrolyse, Emissionsabscheidung und -Speicherung basieren. Die entsprechenden CO-Zertifikate werden deutschen und internationalen Unternehmen bereitgestellt, damit diese ihre „Net-Zero“-Ziele erreichen.

Das Unternehmen steht mit seinen Lösungen für einen globalen Mega-Markt. Es schließt damit die kritische Finanzierungslücke, die Projektentwickler daran hindert, wirksame Klimaprojekte zu realisieren. Aus den Klimaprojekten wiederum werden CO2-Entfernungszertifikate generiert, die es Unternehmen ermöglichen, nicht vermeidbare Rest-Emissionen zu kompensieren. Durch den bevorstehenden Börsengang von Planet2050 erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, Klimainvestor zu sein und am stark wachsenden CO2-Markt eine Aktienrendite zu erwirtschaften.

Auszeichnung in Berlin

Planet2050 wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November in Berlin vor rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl. Hier kann jedermann mit abstimmen: https://www.innovator-des-jahres.com/voting/

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

