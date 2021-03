Planen Sie Ihren Firmensitz in einer Kleinstadt vor Basel?

Bei der Entscheidung für den Firmensitz spielt die Lage der Gewerbeimmobilie eine grosse Rolle. Damit ist nicht nur die Mikrolage, also das engere Umfeld, gemeint, sondern auch die regionale Verortung im jeweiligen Kanton.

Über die Liegenschaft und die Lage

Die bereits ausgebauten Büroräume in einem grossen Betriebsgebäude mit Büros, Lager und Verkaufsflächen sind zur Miete frei. Es handelt sich um zwei getrennte Büroflächen von 180 qm bzw. 186 qm im Erdgeschoss. Durch den Haupteingang gelangt man in ein grosszügiges, helles Foyer und von dort zu den weiteren Räumlichkeiten.

Der Standort ist umgeben von grünen Wiesen unweit des Rheins. In unmittelbarer Umgebung des Objekts befinden sich unter anderem Logistikunternehmen, unterschiedliche Dienstleistungsanbieter, sowie Gastronomiebetriebe.

Das Gebäude liegt direkt an der Zufahrt zum Gewerbegebiet “Längi” in Pratteln, nur 1,5 km bzw. 1,9 km von den Autobahnanschlüssen “Pratteln” und “Augst” entfernt. Über diese gute Autobahnanbindung erreicht man Luzern, Zürich, Bern oder Frankreich und Deutschland.

Was spricht nun speziell für den Kanton Basel-Landschaft (BL)?

In der deutschsprachigen Schweiz ist der Kanton Basel-Landschaft ein begehrter Gewerbe- und Industriestandort. Die grosse Anzahl von bereits ansässigen Firmen, KMUs und unterschiedlichen Gewerbetreibenden bestätigt diese Tatsache. Im Vergleich zu Basel sind die günstigeren Mietpreise ein klarer Vorteil, und das bei kurzen Wegen, guter Lage und hervorragender Verkehrsanbindung. Im gesamten Kanton Basel-Landschaft wie auch in Basel-Stadt steht eine grosse Anzahl an Arbeitskräften mit überdurchschnittlich guter Ausbildung zur Verfügung.

Was spricht für Pratteln?

Pratteln kann als eigene Stadt oder Vorort von Basel bezeichnet werden. Mit ihren gut 15.000 Einwohnern ist es eine Kleinstadt, die vieles zu bieten hat. Im südlichen Teil ist Pratteln eine Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität. Als regionales Zentrum mit führenden Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen punktet Pratteln durch die exzellente Verkehrsanbindung und die zentrale Lage in der Region Nordwestschweiz. Früher war die Gemeinde industriell ausgerichtet. In jüngerer Vergangenheit fand eine Durchmischung der Unternehmerschaft statt. In den letzten Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten auf über 13.000. In Pratteln sind neben dem lokalen Gewerbe viele regional, national und international bedeutende Firmen ansässig. Wohn- und Freizeitbedarf, Logistik und Grosshandel sowie die Pharmaindustrie sind Branchenschwerpunkte. Aber auch Bereiche wie z.B. Bau, Technik, Energie und Kommunikation sowie Dienstleitungsbetriebe wie Immobilien-, Kapital- und Beratungsgesellschaften haben in Pratteln ihren Firmensitz bzw. eine Zweigstelle.

