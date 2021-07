PKV-Welt setzt auf starke Transparenz für Kund:innen

Neuer Webauftritt inklusive Tarifvergleich: PKV-Welt mit Inhaltserweiterung und Ausbau des Tarifvergleichs

Sich für den Krankheitsfall abzusichern, ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Bei all den Möglichkeiten zwischen privater und gesetzlicher Angebote, Leistungen sowie Vor- und Nachteilen den Überblick zu behalten, fällt jedoch schwer. Die PKV-Welt hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, bestmögliche Beratungsangebote und höchste Transparenz zu gewährleisten. Mit dem Ausbau ihrer Webseite https://pkv-welt.de/ hinsichtlich zahlreicher Informationstexte und einem Tarifvergleich, sollen Kundinnen und Kunden den Überblick zurückgewinnen.

Die Spezialisten der PKV-Welt sind langjährige Experten auf dem Gebiet der privaten Krankenversicherung. Da sie an keine Versicherungsgesellschaft gebunden sind, können sie einen kostenlosen und unverbindlichen Marktvergleich anbieten. Der Fokus ihrer Beratung liegt in der gesamtheitlichen, also einer sowohl auf das Erwerbsleben als auch auf das Rentenalter ausgerichteten Analyse.

Zu der umfänglichen und unabhängigen Beratung gehört es auch, für die Kund:innen eine möglichst hohe Transparenz hinsichtlich der über 17.000 gängigen Privatversicherungs-Tarifen zu schaffen. Neben Tipps aus der Praxis, klarer Darstellung der Grundvoraussetzungen für die Inanspruchnahme einer privaten Krankenversicherung und Testberichten, setzt die PKV-Welt vor allem auf das Herzstück ihres strukturierten Webauftritts.

Tarifvergleich und übersichtliches Angebots-Tool

Der Tarifvergleich bietet höchste Transparenz indem er Tarife zahlreicher Versicherungsgesellschaften nach Rubriken sortiert, hinsichtlich verschiedener Leistungs-Kategorien wie Zielerfüllung, Beschränkungen und Erstattungsraten gegenüberstellt.

Zudem erleichtert die PKV-Welt Kund:innen den Zugang zum ersten, kostenfreien Angebot mit Hilfe eines übersichtlichen und leicht verständlichen Abfrage-Tools: In nur drei Schritten können diese ihr Anliegen (Versicherung wechseln oder neue Versicherung abschließen) und ihre Präferenzen (niedrige Beiträge, hohes Leistungsniveau, Absicherung der Beiträge im Alter) festlegen sowie ihren aktuellen Berufsstand (angestellt, selbstständig, verbeamtet) erklären und sich anschließend ein kostenloses Angebot zusenden lassen.

Wer profitiert von den Vorteilen einer Privatkrankenversicherung

Eine private Krankenversicherung hat gegenüber der gesetzlichen einige Vorteile, die häufig unterschätzt werden. Neben der freien Arztwahl, verbesserter Krankenhaus-Unterbringung, kürzeren Wartezeiten und zügiger Terminvergabe, geben auch folgende Kriterien Anreize zum Wechsel:

-Flexible Anpassung des Leistungsschutzes

-Erstattung bei Leistungsfreiheit

-Erstattung von Heilpraktikerleistungen

-Umfassende Leistungen für Kieferorthopädie

-Erstattungen für Sehhilfen

Hinsichtlich dieser zahlreichen Begünstigungen lohnt der Blick auf die Frage: Sollte ich mich privat versichern? Jeder Angestellte mit einem Jahreseinkommen ab 64.350 Euro (Stand: 2021) darf sich privat versichern und erhält sogar einen 50-prozentigen Zuschuss vom Arbeitgeber. Für Selbstständige und Freiberufler besteht keine Voraussetzung hinsichtlich des Einkommens.

Die PKV-Welt steht für unabhängige Beratung und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Bereich der privaten Krankenversicherung.

Im Schnitt erzielen die Kund:innen der PKV-Welt bei einem Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung zur privaten Krankenversicherung eine mtl. Ersparnis von 200EUR und mehr.

Leser:innen erhalten auf der PKV-Welt einen umfassenden Überblick zu Tarifen und Hintergründen der privaten Krankenversicherung.

