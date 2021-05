PKF WULF& PARTNER Umsatz auf EUR26 Mio. und mit zweitem

JUVE Stern ausgezeichnet. Sternstunde bei PKF WULF & PARTNER in Stuttgart. Eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Baden-Württemberg knüpft nahtlos an den Erfolg des Jahres 2020 an. Die Auszeichnung mit zwei Sternen, als eine der erfolgreichsten unternehmergeführten Mittelstands-Berater-Kanzleien im Südwesten, vom unabhängigen Branchenmagazin Steuermarkt, freut alle in der Gesellschaft sehr. Liegt es doch erst ein Jahr zurück, dass der 1. Stern an sie vergeben wurde. “Es ist Ansporn und Herausforderung gleichermaßen”, so Martin Wulf, “den 3. Stern fest ins Visier zu nehmen.”

PKF WULF & PARTNER gehört zur PKF WULF GRUPPE, einer der Top 5 der Hidden Champions in der Region im Bereich unabhängige Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaften. PKF WULF & PARTNER ist in und um Stuttgart und in ganz Süddeutschland eine der expansivsten Einheiten am Markt.

Kontinuierlich baut man sein Mandantenportfolio aus und profitiert stark von der eigenen unternehmerischen Unabhängigkeit. Im Fokus der Mittelstands-Berater liegt die ganzheitliche Betreuung der Mandanten und dieser wird durch Spezialdisziplinen sukzessive erweitert. Innerhalb des PKF Netzwerkes in Deutschland ist man die expansivste Einheit. Zuletzt wurde der lokalen Steuerberater Rager mit seiner Kanzlei in die Gruppe integriert.

Darüber hinaus hat man zusammen mit der PKF WULF GRUPPE ihre Fühler bis an den Bodensee ausgestreckt und eine weitere Kanzlei in Singen/Hohentwiel in die Gruppe aufgenommen. Unter der Leitung des ehemaligen Inhouse-Beraters Fridtjof Erik Bey wird der Bodenseeraum zum Zielgebiet erklärt.

Martin Wulf: “Es freut uns, dass durch das unabhängige Fachmagazin des JUVE-Verlags unsere Leistungen und Kompetenzen, die weit über die konzernsteuerliche Beratung hinausgehen, ausgezeichnet worden sind. Wir sehen es als Bestätigung unserer Kompetenzfelder mit den Spezialdisziplinen: Unternehmensbewertung, Restrukturierung, Sanierung sowie Transaktionsberatung, Transaktionssteuern, Steuer-Reporting für Familien- und Mittelstandsunternehmen, internationale Industrieunternehmen, Start-ups sowie der intensiven Beratung vermögender Privatpersonen.

Die PKF WULF GRUPPE konnte ihren Umsatz von € 22 Mio. in 2019 auf € 26 Mio. im Jahr 2020 steigern.

Damit gehört die PKF WULF GRUPPE in Baden-Württemberg zu den größten mittelständischen Beratungsunternehmen in der Branche Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Das Wachstum resultierte zum einen aus der Steigerung der Umsätze in allen Leistungsbereichen zum anderen aus der Integration weiterer Kanzleien. Insbesondere in der Beratung und im Bereich Outsourcing Rechnungswesen. Aktuell zählt die PKF WULF GRUPPE 18 Partner und 9 Gesellschaften.

Weitere Infos: www.pkf-wulf-gruppe.de

Die PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB, bietet Mittelständlern und Familienunternehmen ein enormes Spektrum an Leistungen rund um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Corporate Finance und Rechnungswesen. Dabei setzen sich fast 100 Mitarbeiter, davon rund

30 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, leidenschaftlich und zielgenau für ihre Mandanten ein.

Die PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB gehört zu einem internationalen Netzwerk, einem globalen Verbund unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften mit über 18.000 Mitarbeitern an 400 Standorten in 150 Ländern. In Deutschland ist die PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB ein Teil des deutschen PKF Netzwerkes mit 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als € 140 Mio.

In der Landeshauptstadt Stuttgart befindet sich der Sitz der PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB. Der Standort wird von den Partnern Martin Wulf, Ralph Setzer, Christoph Kalmbach, Julian Wenninger und Dr. Rainer Schultheiß erfolgreich geleitet. Zudem ist dies der Hauptsitz der PKF WULF GRUPPE. Es gehören in Baden-Württemberg und Bayern derzeit 17 Partner und

8 Gesellschaften zur Gruppe: PKF WULF & PARTNER in Stuttgart, PKF WULF BURR in Weissach, PKF WULF EGERMANN in Balingen, PKF WULF ENGELHARDT in Augsburg, PKF WULF NIGGEMANN WANDEL in Rottweil, PKF WULF PACKOWSKI in Stuttgart, PKF WULF WÖßNER WEIS in Freudenstadt und PKF WULF RAGER KG in Stuttgart.

