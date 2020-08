Pixelboxx Creative PlugIn für Adobe- und Microsoft-Produkte

Integration in MS Office: Das Pixelboxx Creative PlugIn unterstützt ab sofort Excel, Word und PowerPoint

(Dortmund, 31.07.2020) Der Funktionsumfang des Pixelboxx Portfolio wächst: das Creative PlugIn (developed in cooperation with CI HUB), bekannt für die Integration des Pixelboxx DAM in Anwendungen der Adobe Creative Suite, unterstützt ab sofort auch die Microsoft Office Programme Word, Excel und PowerPoint. Das native Panel erlaubt Import, Bearbeitung und Export von Assets aus dem DAM direkt in der Anwendung durchzuführen.

Beta-Test erfolgreich abgeschlossen

Der Funktionsumfang ist aus der Nutzung in der Adobe Creative Suite bekannt. Diesen auch für die MS Office Produkte zu gewährleisten war Ziel der erfolgreichen Beta-Testphase. User können sich nun über das native Panel in ihr Pixelboxx DAM anmelden und Assets daraus beziehen. Hierbei findet das im DAM hinterlegte Rollen- und Rechtemanagement Anwendung.

Mehr als nur Bilder: einfügen, einchecken, einfach versionieren

Assets umfassen mehr Dateitypen als nur Bilder. Durch die Verbindung von Pixelboxx DAM und Creative PlugIn können User Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien nun auch aus der Anwendung heraus in das DAM importieren. So muss zu keinem Zeitpunkt mehr außerhalb des eigentlichen Programms gearbeitet werden, was eine erhebliche Vereinfachung des Workflows darstellt und redundante Datenspeicherung verhindert. Der komplette Funktionsumfang umfasst mehr als 60 Features.

Einfache Freischaltung durch die Pixelboxx

KundInnen der Pixelboxx und Interessierte können das Creative PlugIn für MS Office Anwendungen über ihren Kontakt zum Unternehmen freischalten lassen. Die Erweiterung kann problemlos als Add-In in der jeweiligen Microsoft-Anwendung installiert werden.

Pixelboxx GmbH:

Die Pixelboxx steht im Zentrum der digitalen Transformation: Seit über 20 Jahren erarbeitet das Team von Pixelboxx Lösungen für modernes und effizientes Handling von Mediendateien. Die neue Unternehmensstrategie brachte 2020 eine Ausdifferenzierung der eigenen Kernkompetenzen in drei Geschäftsbereiche hervor. Pixelboxx Lösungen können so optimal auf moderne Kunden- und Marktansprüche hin konzipiert und umgesetzt werden.

CI HUB Connector für Adobe CC und Microsoft:

CI HUB Connector ist eine direkte In-App-Anbindung für den Zugriff auf die digitalen Ressourcen von Marken. Die Philosophie dahinter ist die Verbindung von allen Datenmanagement-Plattformen des gesamten Marketing-Ökosystems – simpel, schnell und effizient.

Unser Portfolio an Plattform-Partnern umfasst sowohl lokale als auch Cloud-Hosting-Lösungen mit Datenmodellen für DAM, MAM, PIM, MDM spowie CMS. Zusätzlich unterstützt CI HUB neben spezialisierten Marketing-Data-Lösungen auch Stock-Provider und Cloud-Speicherdienste.

Gemeinsam mit den Systempartnern baut CI HUB die bestmögliche Konnektivität auf und ist stets motiviert, den Kunden einen nahtlosen Zugriff auf die Plattformen in ihren Marketing-Ökosystemen wie Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator oder Adobe Premiere Pro, Microsoft Power Point, Word und Excel zu ermöglichen.

