Pixel Robotics gewinnt Munich Startup Award 2022

KI-navigierter autonomer Paletten-Transportroboter der Zukunft

München, 30.09.2022 – Intelligente Roboter für die Logistik – navigiert mit Kameras und KI: Mit dieser revolutionären Idee gewinnt die Pixel Robotics GmbH den diesjährigen Munich Startup Award. Beim Pitch-Wettbewerb des Gründerfestivals Bits & Pretzels setzte sich Pixel Robotics als erfolgreichstes Münchner Startup gegenüber zahlreichen weiteren Startups aus der Landeshauptstadt durch.

Verleihung auf dem Oktoberfest:

Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung erfolgte durch Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Clemens Baumgärtner.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Als einer der führenden Startup-Hotspots will München die Besten unter den Besten auszeichnen. Münchner Gründerinnen und Gründer zeigen immer wieder, welche innovativen und smarten Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit möglich sind. Der ,Munich Startup Award“ würdigt die Arbeit der Pixel Robotics GmbH, die sich diesen Herausforderungen gestellt und dabei Herausragendes erreicht hat.“

Vision-based Robotics:

Pixel Robotics baut intelligente, wahrnehmungsgesteuerte Roboter, die auf die Intralogistik zugeschnitten sind. Mithilfe einer KI-Vision-Infrastruktur entsteht ein digitaler Zwilling des Einsatzbereiches. Anhand dieses Echtzeitzwillings können die Roboter des Münchner Startups mit ihren menschlichen KollegInnen zusammenarbeiten: autonom, sicher und mit einer unübertroffenen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Hoher Nutzen für die Kunden:

Pixel Robotics automatisiert den horizontalen Transport von Paletten in Gebäuden. Mehr als 500 Mio Euro-Paletten werden aktuell in Logistik und Industrie verwendet. Nur in ca. 2% der Fälle werden Paletten mehr als 50 cm vertikal bewegt, also gehoben oder gesenkt. Der überwiegende Teil sind horizontale Bewegungen, welche heute praktisch noch nicht automatisiert sind. Die Pixel Robotics Lösung erlaubt es, das Gros aller horizontalen Palettenbewegungen zu automatisieren und hilft damit den Kunden mehr als 40% der innerbetrieblichen Transportkosten einzusparen – darüber hinaus wird der Energieverbrauch reduziert!

Weiteres Wachstum geplant:

Das von Johannes und Valentin Plapp gegründete Unternehmen hat noch viel vor. Valentin Plapp, CEO von Pixel Robotics ist sich sicher: „In den letzten 2 Jahren haben wir gelernt, dass man sehr viel erreichen kann, dafür braucht man eine klare Vision – und die haben wir“.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage plant Pixel Robotics mindestens eine Verdopplung der jährlich im Münchner Gewerbehof hergestellten Roboter.

www.pixel-robotics.eu

