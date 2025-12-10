PIONIERKRAFT und H.Gautzsch Elektrogroßhandel starten strategische Partnerschaft für Energy-Sharing in Mehrfamilienhäusern

Das Münchner Green Tech-Unternehmen PIONIERKRAFT GmbH, Spezialist für eine einfache und rechtssichere Energy-Sharing-Lösung in Mehrfamilienhäusern, und die H. Gautzsch Elektrogroßhandel geben den Beginn einer strategischen Partnerschaft bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Installateuren in ganz Deutschland einen leichteren Zugang zu einer innovativen Mieterstrom-Alternative zu ermöglichen und die dezentrale Energiewende im Gebäudesektor entscheidend voranzubringen. Mit der Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen ihre Stärken: die technologische Expertise von PIONIERKRAFT im Bereich lokaler Stromverteilung sowie das leistungsfähige Logistik- und Vertriebsnetzwerk von H.Gautzsch Elektrogroßhandel als einem der führenden deutschen Elektrogroßhändler.

Breitere Verfügbarkeit für das Fachhandwerk

Im Kern der Kooperation steht die deutschlandweite Bereitstellung der PIONIERKRAFT-Produkte über das H.Gautzsch Elektrogroßhandel-Vertriebsnetz. Dazu zählt insbesondere das PIONIERKRAFTwerk 3.0, die hardwarebasierte Lösung für die lokale, netzunabhängige Verteilung gemeinschaftlich erzeugten Solarstroms innerhalb von Mehrfamilienhäusern. Durch die Integration in das Logistiksystem von H.Gautzsch Elektrogroßhandel profitieren Installationsbetriebe von einer schnellen und zuverlässigen Belieferung. Das vereinfacht den Zugang zu Energy-Sharing-Lösungen und ermöglicht es Fachpartnern, ihr Portfolio um ein rechtssicheres und wirtschaftliches Modell jenseits klassischer Mieterstromkonzepte zu erweitern. Ergänzend unterstützt H.Gautzsch Elektrogroßhandel PIONIERKRAFT bei der Schulung und Betreuung von Installationspartnern, um die einfache Installation und Inbetriebnahme der Energy-Sharing-Lösung zu fördern.

Gemeinsame Vision: Solarstrom für alle Mehrfamilienhäuser nutzbar machen

Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, Solarstrom auch in kleineren und mittelgroßen Mehrfamilienhäusern wirtschaftlich nutzbar zu machen, ohne bürokratische Hürden und ohne komplexe Stromliefermodelle. Damit adressieren sie eine zentrale Herausforderung der Energiewende: die lokale Aktivierung bislang ungenutzter PV-Potenziale im Gebäudebestand. Andreas Eberhardt, PIONIERKRAFT-CEO dazu: „Die Lösung von PIONIERKRAFT ist mit ihrer technologischen Einzigartigkeit die einzige Möglichkeit für den Großhandel, mit Mieterstrommodellen sinnvoll etwas anzufangen. Wir sind sehr froh, dass wir mit H.Gautzsch Elektrogroßhandel einen deutschlandweit vertretenen Handelspartner an Bord bekommen haben.“ Thomas Simböck, Produktmanagement Smart Home, Photovoltaik und eMobility bei H.Gautzsch Elektrogroßhandel, ergänzt: „Wir sehen in der Technologie von PIONIERKRAFT einen enormen Mehrwert für unsere Kunden. Es ist eine der vielversprechendsten Lösungen im wachsenden Segment des Energy-Sharing, die es unseren Partnern im Handwerk ermöglicht, ihren Kunden rechtssichere und profitable Mieterstrom-Alternativen anzubieten, ganz ohne den üblichen bürokratischen Aufwand. Das passt perfekt zu unserem Fokus auf nachhaltige und zukunftsfähige Produkte.“

Ein Beitrag zur lokalen Energiewende

Mit der neuen Partnerschaft setzen PIONIERKRAFT und H.Gautzsch Elektrogroßhandel ein starkes Zeichen für die Dezentralisierung der Energieversorgung. Durch die Verbindung aus technologischer Innovation und flächendeckender Verfügbarkeit wollen beide Unternehmen dazu beitragen, die Klimaziele im Gebäudesektor effizienter zu erreichen.

PIONIERKRAFT wurde 2019 von Andreas Eberhardt und Nicolas Schwaab in München gegründet. Mit seiner innovativen Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistung bietet das junge Unternehmen erstmals eine Möglichkeit, selbst erzeugte Energie lokal und ab der ersten Partei profitabel mit anderen zu teilen. Seit Ende 2022 ist das PIONIERKRAFT-System am Markt und befindet sich mit dem PIONIERKRAFTwerk 3.0 in der mittlerweile dritten Produktgeneration. Es kommt inzwischen in hunderten Projekten im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz. Andreas Eberhardt, Co-Gründer von PIONIERKRAFT, wurde 2021 im „Forbes 30 Under 30 Europe-Ranking“ für seine Vision „alle Menschen mit bezahlbarer und sauberer Energie zu versorgen“, als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer ausgezeichnet. Diese Vision treibt das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachpartnern und namhaften Herstellern aus der PV-Industrie weiter voran.

