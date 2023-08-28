Пин Ап Казино Официальный Сайт: Играть в Онлайн Казино Pin Up

Официальный сайт Пин-Ап казино отличается сертифицированными игровыми автоматами и щедрыми бонусами, чем привлекает внимание многих игроков. Несмотря на то, что клуб ориентирован на российских игроков, он также доступен в некоторых других странах. Подробный список стран есть на сайте. Казино работает на основании лицензии международного регулятора Кюрасао, что гарантирует честный игровой процесс. Пин-Ап казино официальный сайт предлагает свыше 4000 слотов топовых провайдеров. Посетители могут ознакомиться с игрой в демонстрационном режиме, чтобы лучше изучить функционал.

Чтобы запустить платный режим, вам нужно пройти регистрацию, выполнить в Pin up casino вход и внести деньги на баланс. Процедура регистрации быстрая и стандартная. После создания аккаунта игрок становится участником программы лояльности и получает бонусы. Новые гемблеры получают стартовый бонус сразу после регистрации и внесения депозита. Условия отыгрыша в Pin-up всегда лояльны, а фриспины можно использовать в популярных слотах с хорошим RTP. Для удобства игроков доступна мобильная версия сайта и приложение для смартфонов. В случае возникновения вопросов всегда можно обратиться к сотрудникам саппорта. Официальный сайт азартной площадки радует простым интерфейсом и управлением. Здесь быстро освоится каждый посетитель. Все разделы расположены на стандартных местах. В самом верху есть основные категории с кнопками входа, регистрации, основными бонусами и различными акциями. На главной странице есть анимационный баннер, который демонстрирует уникальные бонусные предложения и новинки игровых автоматов. В центре представлен каталог с полным ассортиментом автоматов и настольных развлечений. Вся основная информация есть в футере сайта. Это пользовательское соглашение, ссылка на лицензию, логотипы провайдеров и поддерживаемых платежных систем.

🥇Официальный сайт Пин Ап казино 🌟 Бренд Пин Ап 📅 Дата создания 2016 📃 Лицензия Кюрасао 🎰 Количество игр Около 4000 🌏 Страны Россия, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан 🎁 Размер приветственного бонуса 120% к балансу и 250 фриспинов 💲 Валюта Рубли, доллары, евро 📱 Мобильная версия Доступна 🔴 Вывод средств 72 часа ✅ Верификация Обязательна 💳 Методы оплаты Банковские карты, электронные кошельки, криптокошельки ☎️ Служба поддержки Круглосуточно

Дата начала работы казино Пин Ап

Пинап казино было создано экспертами в гемблинге, которые отлично знают, какая площадка будет надежной, безопасной и привлекать внимание игроков. Благодаря их стараниям, запустилась история казино Pin Up с качественным и сертифицированным софтом. Начало работы казино Пин Ап – 2016 год. С самого начала оно функционировало исключительно в Интернете, не открывая оффлайн залы. В том же 2016 году была получена лицензия от регулирующих органов. Казино продолжает расти, сайт обновляется, ассортимент пополняется оригинальными и интересными играми.

География деятельности онлайн казино Пин Ап

Легальное российское онлайн казино Пин-Ап пользуется популярностью в России уже в течение нескольких лет. Дополнительно оно приобрело популярность в таких странах, как Казахстан, Турция, Азербайджан и Франция. Полный список доступных и ограниченных стран представлен на сайте. Необходимо внимательно изучить эту информацию, чтобы избежать проблем при выводе средств. Работа Пин Ап казино в России не блокируется, ведь компания предоставляет свои услуги на законных основаниях.

Лицензия и владелец

Владелец Пин ап казино онлайн – известная компания Carletta NV, которая зарегистрирована на острове Кюрасао, где была получена лицензия. Платежным посредником является кипрская фирма BWI BLACK-WOOD LTD. Вся информация о владельце Pin up casino и другие характеристики можно найти на официальном ресурсе.

Лицензия Pin-up casino 8048/JAZ2017-0003 выдана всемирно известной комиссией Кюрасао. Комиссия внимательно проверила представленные данные и платежеспособность казино перед тем, как выдать ему официальный документ на ведение азартной деятельности. Наличие лицензии указывает на безопасность и честные выплаты. Чтобы узнать всю информация о лицензии, нужно зайти в футер сайта. Здесь же предложена ссылка на регулятора. Ознакомиться с такими данными могут все гости онлайн казино, чтобы убедиться, что оно работает честно и законно.

Регистрация и верификация на сайте казино Пин Ап

Чтобы начать игру в платном режиме и вывести выигрыш в Pin Up казино, необходимо пройти регистрацию. Только совершеннолетние гости могут создать профиль. Процесс регистрации стандартный и выполняется через электронную почту, по номеру телефона. Для создания аккаунта в Пинап следует выполнить несколько простых действий:

Нажать кнопку регистрации, которая есть в правом верхнем углу;

Заполнить форму: электронный адрес, пароль, выбрать страну и валюту (ее можно выбрать только один раз);

Ввести дополнительные данные: имя, фамилию, день рождения, пол, адрес, индекс и номер телефона;

Согласиться с правилами и условиями казино Pin Up;

Подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, отправленной на электронную почту.

После завершения регистрации можно запускать игры в платном режиме и выводить выигрыши. Перед регистрацией рекомендуется узнать все правила Pin up казино официальный сайт, чтобы исключить возможные проблемы во время вывода денег.

Регистрация в Pin-Up casino не обязывает игрока пополнять счет и запускать слоты в платном режиме. Гость может зайти на сайт, пройти регистрацию, чтобы освоиться и узнать все особенности. Для тестирования слотов можно воспользоваться демо режимом. Пин-ап регистрация доступна исключительно совершеннолетним клиентам, которые готовы пройти верификацию.

Выполнить в Пинап casino вход просто. Игроку нужно нажать кнопку входа, ввести адрес электронной почты или номер телефона и пароль. Если гость потерял доступ к своему профилю, можно воспользоваться функцией по восстановлению пароля.

Как создать личный кабинет Pin Up

Чтобы выполнить в Пин-ап казино вход в личный кабинет, необходимо предварительно зарегистрироваться и указать свои персональные данные. После входа в профиль откроется доступ к таким функциям:

Изменение личной информации: игрок может сменить пароль, контактные данные и платежные реквизиты. Выбранную валюту изменить после регистрации не получится.

Управление финансами: игрок может пополнить баланс и вывести деньги, используя подходящий раздел. Там же доступна история транзакций.

Активация бонусов: здесь доступны приветственные предложениями, кэшбек и другие бонусы, а также условия их отыгрыша.

Программа лояльности: гемблер может обменять накопленные баллы на призы. Чем больш баллов, тем ценнее призы.

Служба поддержки: если у игрока возникли вопросы или проблемы, можно обратиться к специалистам саппорта.

Личный кабинет казино Pin-up имеет простой интерфейс. Все разделы расположены на привычных местах. Доступ к профилю имеют только зарегистрированные гости.

Верификация профиля PinUp

Официальный сайт казино требует проведения верификации личности. Этот процесс помогает проверить персональные данные и возраст игрока, гарантирует безопасность и позволяет быстро снять деньги. Верификация аккаунта в Пинап казино позволяет предотвратить посещение сайта мошенниками и несовершеннолетними пользователями.

Для успешного прохождения верификации нужно предоставить скан паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Дополнительно игрок должен сделать фотографию с документом в руках. Такие фото следует отправить службе поддержки через личный кабинет.

Если верификация в Пин ап казино оказалась успешной, игрок может выводить свои выигрыши. Верифицированным клиентам доступны и другие привилегии: получение крупных выигрышей и бонусов, включая подарки на День Рождения. В Пин-ап играть онлайн вправе только совершеннолетние клиенты. Именно для подтверждения возраста была придумана процедура верификации. Казино использует специальные технологии шифрования, из-за чего все данные надежно хранятся и не распространяются сторонним лицам.

С чего начать новому игроку в казино Pin Up

Пин-ап казино официальный сайт имеет определенные правила и условия, с которыми должен ознакомиться каждый посетитель. Вся необходимая информация доступна клиентам даже без регистрации. Это разделы с пользовательским соглашением, ответственной игрой и другая информация, которая поможет игроку узнать все особенности работы казино и запускать игровые автоматы ответственно.

В пользовательском соглашении Пин-Ап подробно изложены все основные аспекты. Это регистрация, пополнение счета, вывод средств и другие особенности. Чтобы избежать неприятных ситуаций или блокировки аккаунта, необходимо тщательно изучить такие материалы и следовать всем рекомендациям. После изучения такой информации игрок сможет беспроблемно зарегистрироваться и использовать разные функции казино. Перед тем, как выполнить вход в Pin up, игрок обязуется изучить этот раздел, чтобы знать все правила.

Pin-up casino предлагает не только игровые автоматы. Здесь доступны ставки на различные виды спорта, включая киберспорт и виртуальные соревнования. Возможны ставки на политические события и мировые развлечения. В разделе букмекерской конторы игрок найдет полезную информацию, описывающую ключевые термины и понятия. БК предлагает выгодные коэффициентами, небольшую маржу и разнообразные предложения.

В разделе «О компании» пользователи найдут историю казино, дату его создания, данные о лицензии и органе, предоставившем ее. Наличие лицензии указывает на надежность казино, а также выполнение финансовых обязательств перед клиентами.

Категория «Ответственная игра» посвящена проблеме азартной зависимости. Казино делает все возможное, чтобы помочь лудоманам, предоставляя советы и рекомендации всем зависимым игроками и близким людям. Игра в казино должна быть развлечением, а не стабильным источником дохода. Регистрация в казино Pin-Up выполняется для того, чтобы интересно провести свободное время и запустить лучшие игровые автоматы.

Игровые автоматы и провайдеры Пин Ап

Онлайн-казино Pin-Up предоставляет возможность выбрать лучший игровой автомат с высоким коэффициентом отдачи. Клуб предлагает массу игр с высоким RTP, высокой волатильностью и увлекательными бонусными раундами. Для удобства все слоты разделены по категориям: лучшие Pin up игровые автоматы недели, месяца и самые прибыльные модели.

Тематика игровых автоматов порадует разнообразием: от фруктовых и классических 777 до слотов, посвященных историческим эпохам, мифам и легендам. Некоторые автоматы созданы на основе популярных комиксов или фильмов. Ассортимент игр постоянно обновляется и дополняется новинками топовых провайдеров. В Pin-Up казино играть можно на классических и современных слотах. Первые имеют простую графику, а современные слоты радуют реалистичной 3D-графикой и гибкостью настроек.

Слоты

Это вариация современных видеослотов, которые имеют различные коэффициенты выплат, уровень волатильности, сюжеты и графические символы. Интересными играми считаются Gates of Olympus, Bonanza Billion и Lucky Lady's Clover.

Игры с живыми дилерами

Доступны в казино Пин Ап на реальные деньги. Игры запускаются за столом с реальными дилерами в режиме реального времени. К популярным относятся покер, баккара и блэкджек.

Спортивные ставки

PinUp известно не только как казино, но и как букмекерская контора. На сайте можно делать ставки на различные спортивные события и киберспорт по выгодным котировкам.

Настольные игры

Это рулетка или кости, которые работают на основе генератора случайных чисел. К популярным настольным играм относятся скретч-карты.

Краш-игры

На сайте есть известные модели Авиатор и JetX. Они отличаются быстрыми раундами, простыми правилами.

ТВ-столы

Механика игр напоминает модели с дилером. Игроки могут запускать покер, кено и Колесо Фортуны.

Все игровые автоматы ПинАп выпущены известными компаниями. Всего в каталоге представлено более 60 различных провайдеров. Их игры отличается высоким качеством и крупными выигрышами. В некоторых слотах разыгрываются джекпоты: фиксированные, установленные разработчиками, и накопительные, растущие благодаря ставкам игроков.

Софт и провайдеры казино Pin Up

Пин Ап Казино сотрудничает с надежными и проверенными провайдерами, выпускающими сертифицированный игровой контент. В их числе известные бренды гемблинг индустрии и новые динамично развивающиеся компании. Все партнеры казино Пин работают имеют лицензию и сертификаты. К ним относятся:

Microgaming;

Pragmatic Play;

iSoftBet;

Playtech;

Yggdrasil Gaming;

Quickspin;

Red Tiger;

1×2 Gaming;

Betsoft;

Evoplay.

Казино Пин ап официальный сайт предлагает лучшие автоматы компании Микрогейминг. Это известный провайдер, который раньше выпускал слот-машины для наземных казино. Компания работает с 1998 года, известна тем, что первой разыграла крупный джекпот. В портфолио представлено не слишком много развлечений, но все отличаются интересной темой.

Pin Up casino предлагает игры провайдера BetSoft. Он начал свою деятельность в 2006 году, разработал множество слотов с темой 777, природой, магией. Кроме игровых автоматов, BetSoft представляет и настольные игры. Практически все автоматы адаптированы для игры на смартфонах. Во многих играх есть бонусные раунды.

Дополнительно на сайте представлены игры Pragmatic Play. Это молодой, но уже признанный провайдер, который ведет свою деятельность с 2015 года. Он разработал более 200 слотов, предлагает ряд настольных игр. За свой инновационных подход компания была отмечена наградами. В перечне известные провайдеры Пин-ап казино есть бренд Endorphina. Он специализируется на 3D слотах. Все игровые автоматы имеют современный дизайн, анимацию и современную музыку, что делает их по-настоящему оригинальными.

Живое казино с Live-дилерами в Pin Up

Играть с живым дилером в казино Pin up интересно и прибыльно. В каталоге представлен отличный ассортимент таких развлечений. Особенно популярна рулетка. В игре представлен игровой стол и колесо, разделенное на ячейки с числами от 0 до 36, окрашенные в красный или черный цвет. На столе указаны различные варианты ставок: на красное/черное, четное/нечетное, колонны и другие. На сайте Пин Ап казино есть несколько моделей. Европейская версия игры отличается простыми правилами, за ставку Straight Up можно получить выигрыш 35:1. В американской версии есть два сектора зеро. Правила французской рулетки похожи на европейскую, но есть добавление правила La Partage, благодаря чему игрок может вернуть часть ставок. Рулетка в формате Live позволяет играть с живым дилером, контролирующим игровой процесс.

В категории live игры в казино Пин-Ап есть и другие развлечения:

Покер – классическая игра, в которой нужно собрать выигрышную комбинацию из пяти карт. К популярным моделям относятся Техасский Холдем и Омаха.

Баккара – в игре может быть представлено 1 или 2 колоды. Принимается несколько ставок: на выигрыш игрока, дилера или ничью.

Блэкджек – особенно популярна американская и европейская версия. Цель – набрать 21 очко или получить больше очков, чем дилер, но не более 21.

Каталог настольных игр постоянно обновляется и дополняется новинками. Игры с живым дилером в казино Пин-ап выпущены такими известными провайдерами, как BELATRA и Spinomenal.

Пополнение депозита и снятие средств в ПинАп

Пинап официальный сайт позволяет запускать автоматы в платном режиме сразу после регистрации и пополнения счета. Вносить деньги на депозит можно сразу после входа в личный кабинет. Сразу после авторизации пользователь может пополнять свой счет любым удобным способом. Для проведения финансовых операций можно воспользоваться такими методами:

Банковскими карточками;

Электронными кошельками;

Криптокошельками;

Банковским переводом.

Пинап казино сотрудничает исключительно с проверенными платежными сервисами. Это гарантирует быстрое и безопасное проведение всех финансовых операций. Пополнить счет следует через раздел Касса. Для этого следует выполнить в Пин ап вход. Игрок может беспрепятственно указывать информацию, не переживая о ее распространении. Начальная сумма пополнения составляет всего 100 рублей.

Вывод средств выполняется на банковские карты. Если на игровой счет казино деньги поступают в течение 5-10 минут, то вывод занимает определенное время. На карты банков вывод денег может занять 3 дня. Операции с электронными кошельками проходят быстрее. Точные сроки всегда зависят от платежной системы. Выводить выигрыши можно только после прохождения верификации.

Начальный депозит

От 100 рублей

Минимальный вывод

От 500 рублей

Максимальный вывод

До 300 000 рублей в день

Срок вывода

До 72 часов

Играть в демо-режим слотов Пин ап бесплатно

Пин Ап Казино привлекает игроков возможностью крупного выигрыша. Если клиент не хочет рисковать своими деньгами, ему подойдет демонстрационный режим. Эта версия позволяет протестировать различные игры без риска проиграть деньги. Демо-режим в Pin up casino online имеет такие преимущества:

Игры запускаются без риска. Главное преимущество демонстрационного режима – возможность играть без ставок на деньги. Новички и опытные игроки пробуют разные слоты, карточные игры или рулетку, не рискуя своим депозитом.

Тестирование новых игр. Даже опытные гемблеры не всегда знакомы со всеми новинками в мире гемблинга. Демо-режим позволяет узнать механику новых игр, особенности бонусных раундов и другие нюансы.

Изучение стратегий. Если игрок хочет протестировать новую стратегию или проверить, насколько она эффективна, лучше всего начать с демо режима. Это особенно актуально для блэкджек или покера.

Приятное времяпрепровождение. Не все клиенты Пин Ап посещают сайт, чтобы выиграть крупное вознаграждение. Многие гемблеры ищут развлечение. Демонстрационный режим идеален для тех клиентов, которые хотят просто расслабиться и поиграть без пополнения счета.

Игры доступны без регистрации. Pin Up casino позволяет запускать демо-версию игр без регистрации или скачивания приложения на телефон.

Гемблер может подготовиться к реальной игре. После того, как игрок ознакомится с игрой в демо-режиме, он может переходить к платной версии. Игра в казино будет более обдуманная и уверенная.

В Pin-up казино играть бесплатно могут все посетители. Это отличная возможность узнать все особенности слотов, потренироваться и получить удовольствие от игры. Чтобы играть в слоты бесплатно, создавать аккаунт, вносить средства на игровой счет, проходить верификацию и выполнять другие действия не придется. В демо версии доступны практически все игры, предложенные на сайте. Исключением являются только настольные модели с живым дилером, которые запускаются только после пополнения баланса.

Мобильная версия казино Pin Up

Пин ап казино мобильная версия предлагает полный функционал без необходимости загрузки приложения на телефон. Если пользователь посещает клуб с помощью телефона, мобильная версия активируется автоматически. С ее помощью можно выполнять любые действия: регистрацию, пополнять баланс, запускать игры, делать ставки, получать и отыгрывать бонусы, выводить средства, связываться со службой поддержки.

Онлайн казино Пинап в мобильной версии не отличается от десктопной, имеет такой же дизайн. Пользователи подчеркивают знакомый и интуитивно понятный интерфейс, удобство использования. Мобильная версия отличается стабильной работой, отсутствием зависаний и хорошей оптимизацией.

Если игрок хочет иметь беспрепятственный доступ к играм, ему подойдет скачиваемая программа. Приложение Pin Up имеет такие преимущества:

Простой функционал, стандартное расположение всех разделов и категорий.

Достойный ассортимент игр, который не отличается от количества слотов на официальном сайте.

Мобильное приложение обходит все блокировки, из-за чего пользоваться зеркалом не придется.

Программа моментально загружается на телефоны с ОС Android, iOS.

Игрок может входить в свой личный кабинет, пополнять счет и запускать любые игры, используя телефон.

Приложение Пин Ап казино позволяет наслаждаться играми без привязки к компьютеру и дома. Гемблер может играть в слоты или ставить на спорт с любой точки мира через свой телефон. Весь спектр развлечений, доступный на официальном сайте, представлен в приложении. Интерфейс адаптирован для мобильных устройств, что позволяет использовать любые гаджеты. Приложение совместимо со всеми смартфонами и планшетами, независимо от их бренда или ОС.

Чтобы скачать казино Пинап на телефон, игроку нужно зайти на официальный сайт и в футере найти две кнопки загрузки. Логотип выбирается в зависимости от операционной системы. Для установки программы на устройство, следует нажать иконку ОС. Если клиент пользуется iPhone, он выбирает соответствующую иконку, после чего система перенаправит в App Store. Загрузка приложение занимает несколько минут. После завершения установки на экране появится иконка казино. Кликнув на нее, игрок запустит приложение Pin Up. Для начала игры нужно пройти регистрацию или войти в профиль, используя свой логин и пароль.

Официальное зеркало Pin Up

В азартной индустрии часто возникают ситуации, когда доступ к основному сайту может быть временно ограничен по ряду причин. В таких случаях, на помощь приходит Пин ап зеркало. Это дубликат официального сайта. Его интерфейс и функционал не отличается от основного сайта. Зеркало гарантирует безопасность и конфиденциальность каждому клиенту. Не стоит беспокоиться о безопасности своих данных, ведь на сайте зеркала используется такой же уровень защиты, как и на основном ресурсе.

Pin up казино зеркало официальный сайт имеет такие преимущества:

Постоянный доступ к любым играм. Независимо от блокировок или технических работ на основном сайте, зеркало работает бесперебойно.

Сохранение игрового прогресса. Все ставки, бонусы и сумма депозита сохранены. Игроку не придется заново создавать профиль или вносить средства на игровой счет.

Многофункциональность. Зеркало Пинап позволяет пополнять депозит, выводить выигрыши, получать бонусы и отыгрывать их.

Быстрый вход. Нет необходимости регистрироваться снова, игрок может использовать свои текущие данные для входа на сайт зеркала.

Найти официальный сайт зеркала Пин Ап казино можно через поисковые системы. Необходимо ввести специальный запрос в поисковик, который подберет актуальную ссылку. Дополнительно игроки могут написать сотрудникам саппорта на электронную почту, попросив предоставить ссылку на зеркало. Найти ссылку можно с помощью партнерских порталов, тематических форумов или социальных сетей. Казино Пин Ап регулярно меняет ссылки на зеркала, из-за чего игроку предстоит подобрать актуальную.

Существуют и другие способы обойти блокировки. Это VPN-сервисы, анонимайзеры, специальные браузеры. Они помогают обойти блокировки и зайти в Pin-up, чтобы запустить азартные игры. Но такие способы не считаются безопасными, ведь они меняют IP-адрес клиента, из-за чего могут возникнуть проблемы во время пополнения баланса и вывода денег. Чтобы играть безопасно и беспрепятственно выводить деньги, следует воспользоваться зеркалом.

Бонусная программа Пин Ап

Выполнив в Пин Ап казино вход, игрок сразу становится участником бонусной программы. В ней представлены такие поощрения:

Бонус при регистрации. Этот подарок доступен только тем игрокам, которые недавно присоединились и пополнили свой счет. Бонус составит 120% или 100% от депозита и 250 бесплатных спинов. Фриспины делятся на части и начисляются на протяжении нескольких дней.

Праздничный бонус на День Рождения. Pin up казино бонус доступен за 7 дней до или после праздника. Его нужно отыграть с вейджером х50 в течение 7 дней. Подарок выдается только игрокам, которые прошли верификацию.

Джекпоты в ТВ-играх от BetGames. За стрит-флэш игроку начисляется 50% джекпота, а за роял-флэш – все 100%. Этот джекпот выдается, как экстра-приз, ставки других игроков в расчете не берутся.

Лотерея без проигрыша. Делая ставки, игрок может получить лотерейные билеты. В таких розыгрышах представлены пинкоины, машины и другие ценные призы. Чем активнее играет гемблер, тем больше билетов можно получить.

Еженедельный кэшбек. Каждый понедельник возвращается до 10% от потраченной суммы. Возвращенные средства нужно отыграть с вейджером х10. Чем выше сумма проигрыша, тем щедрее кэшбек.

Промокоды. Казино распространяет уникальные коды для получения дополнительных бонусов. Их можно получить через электронную рассылку, в социальных сетях или на форумах.

Фриспины за участие в викторине. Игрок участвует в викторине и получает фриспины. Для этого нужно правильно ответить на несколько вопросов.

В казино Pin-up бонус за регистрацию, как и все другие поощрения, нуждаются в отыгрыше. Перед тем, как получить бонус, следует внимательно изучить все условия.

Приветственный бонус

100-120% и 250 фриспинов

Подарок имениннику

Начисляется только после верификации

Бесплатные вращения

Игрок участвует в викторине, отвечает на вопросы и получает фриспины

Промокоды

Позволяют получить разные бонусы

Акции и турниры Pin Up казино

На официальном сайте казино Пинап часто проводятся акции. Постоянные акции – это приветственные бонусы, кэшбек и подарки именинникам. После регистрации и выполнения определенных условий пользователи могут получить дополнительные средства или фриспины. Но каждый бонус имеет свой вейджер и требует отыгрыша.

Что касается временных акций, к ним можно отнести участие в турнирах, лотереях и викторинах. В турнирах игроки собирают баллы, играя на выбранных слотах. Те участники, которые получают больше баллов, становятся обладателями различных призов: от денег до фриспинов. Для участия необходимо запускать слоты, которые указаны в условиях акции на официальном сайте Пин-Ап. Иногда общий призовой фонд может достигать нескольких тысяч долларов. Его получают те игроки, которые занимают высокий рейтинг в турнирной таблице.

Турниры в казино Пинап проводятся регулярно. Чтобы не пропустить время проведения, рекомендуется внимательно следить за всеми новостями на официальном сайте.

Главные преимущества казино Пин Ап

Pin-up казино официальный сайт пользуется популярностью в России уже много лет. Это объясняется такими преимуществами:

Официальный сайт радует простым оформлением, интерфейсом и удобным расположением разделов;

Отличный ассортимент игр: современные слоты, настольные развлечения с живым дилером;

Представлено функциональное приложение и доступна мобильная версия для игры с телефона;

Предложены разные методы пополнения счета, вывода денег: карты банков, электронные кошельки;

На сайте казино Пин Ап начисляются щедрые бонусы: приветственный, подарок именинникам, кэшбек;

Разработана программа лояльности с начислением пинкоинов и получением дополнительных призов;

Игрок получает свой выигрыш в точно указанный срок;

Казино работает законно по официальной лицензии, гарантируя честность и безопасность.

Запускать игровые автоматы Pin up можно не только платно, но и в демо режиме;

В казино доступен круглосуточный саппорт.

Чтобы узнать все особенности казино и запустить слоты в платном режиме, рассчитывая на выигрыш, игрок должен пройти быструю регистрацию.

Техническая поддержка и контакты сайта Пинап

Служба поддержки Пин-Ап казино работает круглосуточно и отвечает на все вопросы. Они могут касаться регистрации, подтверждения личности, вывода средств или особенностей активации бонусов. Команда поддержки консультирует на русском и на английском языке.

Чтобы связаться со службой поддержки, необходимо выполнить в Pin up казино вход в личный кабинет. Для связи представлены такие методы:

Почта support@pin-up.com

Использование онлайн-чата на сайте;

Звонок по контактному телефону;

Обращение через канал в Telegram.

Обращаться за помощью к сервисной службе можно в любое время одним из предложенных способов. Время ответа может варьироваться в зависимости от выбранного метода. Для получения быстрой помощи рекомендуется звонить по телефону или использовать живой чат.

Политика конфиденциальности сайта Pin up

Pin up официальный сайт радует надежностью и ответственным подходом к безопасности. Он предоставляет высокий уровень конфиденциальности, используя передовые технологические решения. Применение расширенных протоколов настроек гарантирует защиту всех платежных и персональных данных пользователей. Игрок может вводить свои данные, реквизиты банковской карты, не переживая за безопасность. Такая информация обычно требуется при регистрации, проверке личности и пополнении баланса. Защита информации считается главным обязательством казино.

В Pin up казино есть раздел, посвященный политике конфиденциальности. Этот документ содержит подробную информацию о том, как обрабатываются и используются персональные данные пользователей. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с разделом до момента регистрации на сайте. Это поможет игроку узнать все особенности обработки данных, предотвратить возникновение ошибок и возможную блокировку аккаунта.

FAQ

Как приступить к игре в Pin-up casino?

Запустить слоты в платном режиме можно сразу после регистрации. Игрок создает аккаунт, вносит деньги на игровой счет, выбирает подходящий автомат в каталоге.

Почему стоит посещать официальный сайт Пин-Ап?

Если игрок планирует играть в проверенном месте, ему подойдет только официальный сайт. Он гарантирует безопасность, конфиденциальность и предлагает сертифицированные игры.

Как вывести выигрыш с казино Пин Ап?

Чтобы получить средства, нужно зайти в профиль, найти раздел Касса и вкладку для вывода денег. В форме следует указать сумму и реквизиты.

Как пополнить депозит?

Для пополнения счета нужно войти в личный кабинет, найти Кассу и вкладку для внесения депозита. Игрок выбирает нужный метод и придерживается инструкции.

Где даются промокоды?

Промокоды распространяются в социальных сетях, на сайтах обзорниках, форумах.

Какая игра в казино Pin up может дать крупный выигрыш?

Крупные выигрыши дают слоты с высокой отдачей.

Кто открыл Пин-Ап казино?

Основателем казино считается компания Carletta N.V.

Можно скачать программу Pin up казино?

Недавно казино представило мобильное приложение. Ссылка на загрузку файла есть на официальном сайте клуба.

Почему сайт Pin-up может быть недоступен?

Официальный сайт клуба может быть заблокирован или на нем проводятся технические работы. В таком случае, игрок вправе воспользоваться зеркалом.

Чем официальный сайт Пин-Ап отличается от зеркала?

Основной сайт отличается от зеркала только доменным именем. Все категории и разделы расположены стандартно.

Какие слоты следует выбирать в Пин Ап?

Рекомендуется выбирать автоматы с высокой отдачей, бонусными раундами и интересной тематикой.

Можно перехитрить игровой автомат?

Обмануть слот невозможно. Это объясняется тем, что он выдает выигрышную комбинацию с помощью генератора.

Что такое виртуальная валюта в рамках системы лояльности в Пин Ап?

Пинкоины – виртуальная валюта, которая начисляется в рамках системы лояльности. От количества пинкоинов зависит статус клиента.

Как начисляются пинкоины в онлайн казино?

Пинкоины выдаются за разные действия: регистрацию и заполнение формы, подтверждение почты или телефона, пополнение счета на конкретную сумму.

Какой срок вывода денег с Пин Ап?

Максимальный срок получения выигрыша составляет 3 дня.

Какая максимальная сумма вывода в Пин Ап?

Максимально игрок может вывести сумму в размере 300 000 рублей за один день.

Как отыграть бонусы в Пинап?

Чтобы отыграть бонус, нужно прокрутить автомат определенное количество раз, на которое укажет вейджер.

Обязательно ли проходить идентификацию личности в Пин Ап?

Да, прохождение верификации считается обязательной процедурой.

Пин Ап — это казино которое стало лидером рынка за очень короткий промежуток времени. С его открытия минуло всего лишь 6 лет, однако с 2016 года команда проекта проделала поистине титаническую работу. Стать безусловной звездой номер 1 на столь конкурентном рынке в такие сжатые сроки удалось только Pin Up. Оно полюбилось игрокам не только из России, Бразилии, Турции но и пользуется доверием в Европейских странах. Надежность управляющей компании Carletta подтверждена не только регистрацией в стране ЕС — Кипре — но и лицензией на осуществление деятельности в сфере азартных игр, выданной строгой игорной комиссией Кюрасао — законодателем высоких стандартов индустрии. Пин Ап является олицетворением надежности, честности и бережного отношения к игрокам. В заботливо составленной таблице ниже есть ответы на некоторые вопросы об Pin Up, которые могут заинтересовать пользователей.

Пин Ап казино

Внешний вид официального сайта Пин Ап уникальный и современный. Вся платформа разрабатывалась непосредственно под этого оператора, потому фирменный стиль нельзя спутать больше ни с кем. Стоит упомянуть, что основное стремление команды — удовлетворение игроков предоставляемой услугой. Именно потому сайт и приложение всегда надежны, а отдача от слотов рулеток и более 500 доступных настольных игр честная и понятная.

Что касается навигации по Пин Ап казино, то организована она намного удобнее, чем у многих конкурентов и понятна на интуитивном уровне. В верхней части главной страницы вы увидите логотип и кнопки для входа и регистрации. Ниже представлена строка с различными разделами страницы: игры с живыми крупье, акции и прочее. Далее выводится наглядная информация в виде сменяющихся красочных баннеров о предоставляемых заведением бонусах, промокодах и турнирах.

В левой части сверху донизу можно увидеть длинный список из провайдеров игр, нажав на бренд одного из них вы переместитесь на страницу, где собраны предлагаемые слоты именно от этого производителя. Также в верхней части списка для удобства игроков встроено окно поиска по играм и брендам, что очень удобно для знатоков и опытных пользователей.

В нижней части казино Пин Ап рассказывает о своих правилах и условиях, дает ссылки на подробную информацию бонусах и привилегиях, там также размещена ссылка на частые вопросы. В футере представлены все логотипы всех компаний партнеров, как провайдеров — от Amatic до Wazdan, так и сотрудничающих платежных систем.

Лицензия Pin Up

Виртуальные азартные платформы обладают значительной популярностью среди любителей игр. Однако, немаловажным аспектом при выборе казино является его легальность и безопасность. Потому игрокам стоит сосредоточить свое внимание на лицензии и уровне безопасности, который казино обеспечивает для игроков.

Pin Up – это ведущее онлайн-казино, получившее свою лицензию от уважаемого и известного регулятора — Кюрасао. Номер лицензии 8048/JAZ2017-0003. Этот лицензионный орган относится к числу самых авторитетных в сфере азартных игр и проводит тщательную проверку всех аспектов работы казино перед выдачей.

Лицензия Кюрасао подразумевает строгий контроль за деятельностью. Это означает, что Пин ап регулярно проходит аудиты, в ходе которых проверяются механизмы защиты игроков, способы обработки личной информации, а также системы обеспечения случайности игр. Такая лицензия гарантирует, что игровой процесс происходит в справедливой и прозрачной среде, и каждый игрок имеет равные шансы на победу.

Уровень Безопасности для Игроков

Что касается уровня безопасности в Pin-Up, то он на высшем уровне. Казино использует последние технологии шифрования для обеспечения безопасности данных своих клиентов. Благодаря SSL-шифрованию, информация, передаваемая между игроком и казино, надежно защищена от любых внешних угроз.

Pin-Up также придерживается строгой политики конфиденциальности, что подразумевает неразглашение личной информации клиентов третьим лицам без их согласия. Все финансовые операции проводятся с использованием проверенных и надежных платежных систем, что исключает риск мошенничества.

Игроки могут также воспользоваться сервисом самоисключения, если они чувствуют, что их игровая активность становится проблемной. Это дополнительная мера безопасности, подтверждающая ответственный подход Pin Up к организации игрового процесса.

Важным аспектом является и тот факт, что все игры на платформе Пинап предоставляются ведущими разработчиками софта для онлайн-казино, такими как NetEnt, Microgaming, Play’n GO и другими. Это подтверждает, что каждый игрок в Pin-Up может быть уверен в качестве представленных игр и их случайности, так как все они проходят независимую проверку на честность и непредвзятость.

Следует отметить, что прозрачность и надежность – ключевые принципы, которые соблюдаются в казино Pin Up. Вся информация о лицензии, политике конфиденциальности, условиях игры и методах платежей доступна на сайте казино. Такая открытость позволяет игрокам быть уверенными в надежности и безопасности игровой платформы.

Pin Up регистрация и личный кабинет

После первого знакомства с интерфейсом тем игрокам, что желают ощутить на себе весь спектр даруемых азартом эмоций и ощущений, необходимо пройти регистрацию. Так как оператор создал на своем сервисе атмосферу комфорта, этот процесс прост и понятен. Стоит отметить, что в документах, предоставленных посетителям, присутствует пользовательское соглашение. Его положения нарушать нельзя, иначе впоследствии могут возникнуть проблемы с выплатами. Вот основные моменты, о которых следует знать регистрирующемуся:

Вносите достоверную информацию о своей личности, иначе возникнут сложности со снятием средств, так как для этого обязательна процедура верификации личности

Изменение валюты вашего счета невозможно, потому подходите к ее выбору исходя из того, какая из них наиболее удобна для вас

Если вы несовершеннолетний не пытайтесь зарегистрироваться на официальном сайте Пин Ап казино, это противоправное деяние в любой юрисдикции

Не пытайтесь создать более одного аккаунта, это запрещено правилами и пользовательским соглашениям и может привести к удалению счета

Имейте наготове паспорт или иное удостоверение личности государственного образца. Это потребуется для процедуры верификации, без которой вы не сможете вывести с портала ваши деньги.

Если у вас возникают проблемы со входом на официальный сайт, изучите страницу о том, как осуществить вход на сайт Пин Ап казино.

Инструкция по регистрации в Пин Ап

После прохождения описанных выше простых шагов, вы получите возможность заходить в личный кабинет. Теперь вам станет доступно пополнение счета и пользование всеми развлечениями.

Pin Up зеркало

Общеизвестно, что страницы игорных клубов, в том числе и Пин Ап, постоянно подвергаются преследованиям со стороны надзорных органов некоторых стран, в число которых входит и Россия. Тем не менее, команды порталов, работающих в этой сфере, постоянно занимаются поиском методов, позволяющим дать доступ к игре всем желающим. Безусловно, главным из них является создание рабочих зеркал.

Именно такой способ связи с потребителем стал основным методом удовлетворения спроса на азарт. Само зеркало чаще всего представляет собой информационный ресурс, предоставляющий базовый набор сведений о самом клубе, а также о том, какие действия необходимо осуществлять для пользования им, от момента регистрации на Пин Ап до вывода выигрышей через кассу или личный кабинет. Стоит отметить, что доменные имена динамичны и постоянно изменяются, потому что подвергаются блокировке столь же часто, как и материнский портал.

Как найти зеркало Пин Ап?

Отыскать зеркало сможет каждый пользователь сети Интернет. Единственное, чему стоит уделить особенное внимание — убедиться в том, что зеркало ведет вас на настоящую площадку, а не копию или подделку. Следуйте простым советам, и вы не станете жертвой обмана:

Откройте любой из удобных для вас популярных поисковиков Впишите в строке поиска наименование Пин Ап официальный сайт на русском или английском языках, добавив слово зеркало Из предложенного набора выберите одну из находящихся на верхних строчках ссылок Если выбранное вами зеркало не открывается, воспользуйтесь любой другой доступной ссылкой После того, как вы попали на зеркало, внимательно осмотрите открытую страницу, проверьте соответствие логотипа, цветовой гаммы, дизайна в целом, а также сверьте предлагаемые бонусы, с теми, что вы видели в распространяемой заведением рекламе. В случае, если вы попали на оригинальное зеркало, используйте клавиши вход если у вас имеется аккаунт или регистрация, в том случае если вы новый пользователь.

Другой доступный способ получить доступ к списку зеркал — связаться с администраций одним из предлагаемых методов обратной связи. Сделать это можно как через популярные мессенджеры, такие как Telegram, так и по email или через любимые социальные сети.

Пин Ап мобильная версия

В мобильной версии сохранен полный доступ ко всем слотам площадки, как и к live games, беттингу, TV games, Авиатору. Также при помощи мобильного варианта Пин Ап можно осуществлять регистрацию и пользоваться функциями кассы. Ввод и вывод средств через адаптивную версию ничуть не сложнее, чем в версии для десктопов и ноутбуков. Никаких установок дополнительного программного обеспечения не потребуется. Если во время развлечения произойдет входящий вызов, то используемый вами слот просто перейдет в режим ожидания и вы сможете продолжить игру там, где она была прервана. Стоит также отметить, что пользователям, предпочитающим андройд смартфоны так же доступна установка приложения.

Бонусы от Pin Up Casino

Если вас интересует вопрос, какие бонусы Пин Ап казино разработало для тех, кто остановил на нем свой выбор, то короткого ответа на него дать никак не получится. Все поощрения разделены на несколько частей, или, если хотите, ветвей. И каждая из них требует отдельного подробного описания. Что касается непосредственно бонусов, то проще всего ознакомиться с ними с помощью таблицы:

Приветственный бонус Новички могут получить до 500 евро и до 250 фриспинов, до 120 процентов от суммы первого депозита Джекпоты в ТВ Геймс и BetGames Бонусам к игре могут стать джекпоты, который можно выиграть как дополнительный приз к игре Бонус пятничные вайбер коды Для получения необходимо стать подписчиком в вайбер и получать в нем коды для активации Бонус Еженедельный кешбек Подразумевает начисление кеш бэка на проигранные деньги, имеет ограничение по максимальной выплате — не более десятикратного объема бонуса Бонус на день рожденья Пин Ап казино любит сделать своих гостей и дарит верифицированным пользователям средства на бонусный счет, при обращении за неделю до или неделю после даты рождения Бонус Беспроигрышная Лотерея Лотерейные билеты предоставляются за совершенные ставки. Там могут быть как деньги, так и пинкоины или фриспины, а также призы- машины или техника Фриспины за квиз Отвечая правильно на простые вопросы, получайте до 70 фриспинов.

Становятся доступны после внесения депозита, если были использованы ранее

Не стоит забывать, что как правило, у бонусных предложений бывают дополнительные условия, и чтобы воспользоваться ими и вывести выигрыш, необходимо ознакамливаться с условиями акции, которые представлены в соответствующем разделе Пин Ап.

Система Pincoin от Пин Ап казино

Второй важной частью вознаграждения игроков является система начисления пинкойнов. Pincoin — представляет собой внутреннюю валюту игорного клуба. Ее также условно обозначают аббревиатурой PNC. Получить эту валюту можно различными способами. Они начисляются, к примеру, за полностью заполненный профиль (50 пинкойнов), за первую партию на деньги (150 пинкойнов). Есть и ежедневные начисления, такие как 30 пинкойнов за ежедневную игру на Pin Up в 5 различных слотах. Также пинкойны начисляются за депозиты и ставки.

За накопленные пинкойны пользователям присваиваются так называемые титулы, от новичка до Повелителя Азарта. В Пин Ап переходя от титула к титулу, клиент получает более и более выгодные условия использования платформы: уменьшается значение вейджера, курс, по которому можно обменять пинкойны на реальные деньги становится более выгодным. Например, на уровне любитель один рубль стоит 9 пинкойнов, а на максимальном — повелитель азарта — всего лишь 2.

Игровые автоматы и слоты в Пин Ап

В разделе Pin Up официального сайта лайв дилеры пользователь найдет покер, рулетки, колесо фортуны, блэк джек и многое другое. Здесь вы сможете взаимодействовать с живыми людьми, что создает эффект присутствия и через такое общение можно получать эмоции, которые вам будут дарить крупье. Раздел TV games тоже интересен, там можно срывать джекпоты в лото, видов которых представлено великое множество. А можно просто угадывать, чья карта окажется лучше — на стороне дилера или игрока, можно пытаться угадать какой шар выпадет во время розыгрыша, а какой нет. Не стоит забывать и о том, что Pin Up casino это не только игровой клуб, но и лицензированная букмекерская контора. Если вы сделаете ставку на матч, то просмотр его куда интереснее.

Принципы ответственной игры в казино Pin Up

Ответственная игра – это фундаментальный принцип, которому следует любое уважающее себя онлайн-казино, и казино Пин Ап не является исключением.

Пинап занимает строгую позицию в отношении ответственной игры, предлагая различные инструменты, которые помогают игрокам контролировать их игровую активность. Это включает в себя возможность установки лимитов на депозиты, ставки и время игры, что позволяет игрокам управлять своими расходами и не превышать личные финансовые возможности.

Благодаря функции самоисключения, пользователи могут временно или навсегда отключить свой аккаунт, если они чувствуют, что их игровая активность становится проблемной. Это помогает им взять паузу и избежать возможных негативных последствий от азартных игр.

Кроме того, все игры в Pin Up проходят регулярную проверку на честность от независимых аудиторских компаний. Это означает, что все результаты игр базируются на случайном числовом генераторе, обеспечивая равные шансы на выигрыш для всех игроков.

Ответственная игра также означает, что казино предоставляет информацию и средства, которые помогают игрокам понять риски, связанные с азартными играми. В казино Пин Ап доступны ресурсы, которые помогают игрокам узнать больше о проблемном игровом поведении и получить помощь, если они чувствуют, что у них есть проблемы с азартными играми.

Казино Pin Up также соблюдает законы и правила стран, в которых оно предоставляет свои услуги, и не позволяет лицам младше 18 лет (или возрасту, установленному законом в определенной стране) принимать участие в азартных играх. Это еще один принцип ответственной игры, который помогает защитить уязвимые группы.

Пин Ап принимает серьезные меры для обеспечения ответственной игры и защиты безопасности своих игроков. С помощью современных технологий шифрования, строгой политики конфиденциальности, проверенных платежных систем, а также обеспечения прозрачности и справедливости игрового процесса, казино Пинап обеспечивает безопасную и ответственную среду для онлайн-гемблинга. Это делает его привлекательным выбором для тех игроков, которые ценят не только веселую и увлекательную игру, но и безопасность и ответственность.

Как осуществлять депозиты

Каждому пользователю Пин Ап казино нужно обязательно брать в расчет, что для внесения средств на игровой счет достаточно прохождения простой процедуры регистрации для создания личного кабинета Pin Up. Однако для того, чтобы осуществить снятие средств со счета придется также пройти верификацию, это необходимо для избегания реализации политики компании по борьбе с мошенническими схемами, отмыванием денег, ограничением доступа несовершеннолетних лиц к азартным играм.

Прошедшие верификацию пользователи получают полный доступ к кассе, через которую осуществляются любые финансово значимые действия. Для внесения депозита вы сможете воспользоваться большим количеством популярных на территории Российской Федерации платежных систем и методов внесения средств. Это и платежки от Яндекса и QIWI и выпущенные на территории РФ платежные карты всех возможных видов и топов. В целом весь процесс ничем не отличается от осуществления простой покупки в Интернет магазине или оплаты стримингового сервиса, потому не должен вызывать особых вопросов у потенциальных пользователей. Если же вы планируете произвести вывод средств из Pin Up casino, то следует не забыть о нескольких простых, но важных моментах, без которых ничего может и не получиться.

Вывод средств из Пин Ап

Вывод средств из Пин Ап осуществляется там же, где и ввод, через раздел под названием касса. Снять средства можно только на ту же платежную систему, с которой ранее вносился депозит. Это достаточно стандартная мера по обеспечению безопасности для различных порталов, не только работающих в сфере азарта, но и для брокеров. Доступный лично вам метод будет выглядеть более ярко в меню выбора способа платежа, в сравнении с любым другим, для вас недоступным. Можно осуществлять как частичный, так и полный вывод. Осуществление более трех операций вывода в день недоступно. Есть целый ряд прочих требований на операция снятия средств:

Минимальная сумма установлена в 300 рублей

Все бонусы, востребованные игроком, должны быть отыграны и закрыты

Аккаунт в обязательном порядке должен завершить процедуру верификации

Не должен быть превышен установленный лимит снятия средств в текущий день

У пользователя не должно быть мульти-аккаунтов, это считается обманом

Пользователь не должен совершать злонамеренных действий — таких как попытка взломать ПО.