Pilzforscher Dr. Andrey Yurkov erhält Johanna Westerdjik Award

Renommierte Auszeichnung für Wissenschaftler des Leibniz-Instituts DSMZ

Am 17. April 2023 erhielt Dr. Andrey Yurkov vom Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH den Johanna Westerdijk Award 2023. Diese hohe Auszeichnung vergibt das Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht, Niederlande, seit 2008 jährlich an Forschende, die einen herausragenden Beitrag zur Kultursammlung des Westerdijk Fungal Biodiversity Institute geleistet und eine außergewöhnliche Karriere in der Mykologie gemacht haben. Die Nominierten für den Preis werden auf der Grundlage der Qualität, Quantität und Originalität ihrer wissenschaftlichen Beiträge zur Pilz-Sammlung und auf der Grundlage der damit verbundenen Forschung bewertet.

Seit 2012 am Leibniz-Institut DSMZ tätig: Dr. Andrey Yurkov

Dr. Andrey Yurkov ist seit 2012 am Leibniz-Institut DSMZ beschäftigt, hat an der Lomonossow-Universität in Moskau studiert und dort 2006 promoviert. Er ist im Leibniz-Institut DSMZ im Kuratorium Gesundheitsrelevante Pilze tätig. Der Award 2023 ging an Dr. Andrey Yurkov, um seinen großen Beitrag zur Pilz-Sammlung und Erforschung von Hefen aus natürlichen Lebensräumen auszuzeichnen. Diese Kulturen von neuen und seltenen Hefen wurden von ihm und seinem Mitarbeitenden über viele Jahre gesammelt.

Andrey Yurkov ist anerkannter Pilz-Experte

Doktor Yurkov ist ein weltweit anerkannter Experte für Hefesystematik und -taxonomie sowie aktives Mitglied von Fachgesellschaften, Organisationen und Kommissionen wie der WFCC (World Federation for Culture Collections), der IMA (International Mycological Association) und der ICTF (International Commission on the Taxonomy of Fungi). Bodenproben, die an den Standorten der DFG-Biodiversitätsexploratorien von Dr. Andrey Yurkov entnommen wurden, führten zur Isolierung von mehr als 100 Pilz-Arten. Durch nachfolgende Studien wurde die Zahl der bekannten Bodenhefen weiter erhöht. Gemeinsam mit seinem Team untersuchte der renommierte Pilz-Forscher auch Hefen, die mit Pflanzen und Insekten assoziiert sind. Die meisten der von ihm neu entdeckten Pilz-Stämme wurden in der CBS-Sammlung des Westerdijk Fungal Biodiversity Institute hinterlegt.

Die DSMZ ist das größte Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 82.000 Bioressourcen.

