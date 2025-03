Piemonte: Den Genuss feiern

Die von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten Landschaften Langhe Roero und Monferrato feiern ihre Kultur und Kulinarik 2025 mit vielen hochkarätigen Events.

Östlich der piemontesischen Regionalhauptstadt Turin liegen Langhe Roero und Monferrato – malerische Landschaften mit Burgen, Dörfern und kleinen Städten voller Kunst und Kultur. Die UNESCO hat das Gebiet 2014 zum Welterbe erklärt. Großartige Weine wie Barolo und Barbera sind hier zuhause und in den Wäldern dieser Gegend reifen schwarze und weiße Trüffel. Gourmets finden hier ein Paradies. Etliche Events geben 2025 Gelegenheit, die Schätze dieses Welterbes kennenzulernen.

Wein und noch viel mehr

Die 30 000-Einwohnerstadt Alba, eingebettet in die sanften Weinhügel der Langhe, ist ein Mekka für Gourmets und wurde von der UNESCO für herausragende Gastronomie in den Kreis der „creative cities“ aufgenommen. Im Frühling beherbergt die „Stadt der 100 Türme“ Vinum Alba, Italiens größte Open-Air-Weinmesse. Vom 25. bis 27. April und vom 1. bis 4. Mai präsentieren Winzer aus Langhe, Roero und Monferrato ihre ausgezeichneten Tropfen. Weinfans können an allen Tagen zwischen 10.30 und 20 Uhr Kreationen aus Reben wie Nebbiolo, Barbera, Albarossa und Arneis in den Straßen und auf den Plätzen von Alba goutieren. Kombiniert wird das Event mit STREET FOOD ËD LANGA. Für erstklassige Köstlichkeiten „auf die Hand“ ist damit gesorgt. Beim Schlemmerfest Golosaria wird das Schloss von Casale Monferrato am 17. und 18. Mai zum“place tob e“. Hier geben sich Weinproduzenten aus der Barbera-Gegend und Craft-Bier-Brauer ein Stelldichein. Koch-Stände sorgen dafür, dass auch die feste Grundlage nicht fehlt. Rund 40 Dörfer der Gegend beteiligen sich an dem Event, laden zu geführten Besichtigungen von Kirchen und Museen ein und so mancher Weinkeller öffnet seine Tore.

Hier spielt die Musik

Klassische Musik ist die Spezialität des Alba Music Festivals, das jedes Jahr von April bis August mehr als 20.000 Besucher von nah und fern anlockt. Klavier- und Violinkonzerte erklingen in den Kirchen von Alba und dem benachbarten Bra. Für Musizierende und Publikum werden die Darbietungen zu einer unvergesslichen Erfahrung mit magischen Momenten an Orten, die den Atem der Geschichte spüren lassen. ECHOS – unter diesem Titel firmieren die internationalen Piano-Wochen im Monferrato. Orte voll Kunst und Geschichte geben den Rahmen für Konzerterlebnisse, die mit Sicherheit lange nachhallen werden. Convento di Santa Croce, ein ehemaliges Kloster in Casale Monferrato, die Burg von Tagliolo Monferrato und andere, ebenso atmosphärische Orte tragen als herrliche Kulissen zur Stimmung bei. Werke von Bach, Paganini und Piazzolla wird Akkordeonist Gianluca Ciampi am Sonntag, den 27. April, in der Chiesa di San Pietro in Felizzano zum Klingen bringen. Mit Schubert und Beethoven erfreut das Quartetto di Cremona am 4. Mai im Kloster Santa Croce. Das sind nur einige der akustischen Leckerbissen aus dem Veranstaltungskalender, der von Ende April bis zum 22. Juni zu insgesamt 23 Konzerten lädt. Ein heißer Tipp für Jazz-Fans ist MONFORTINJAZZ. Das Festival verwandelt das Horszowsky Amphitheater in Monforte d’Alba in der Provinz Cuneo von Juni bis August in eine einzigartige Klang-Arena. Cella Monte in der Provinz Alessandria feiert vom 27. bis 31. August sein JAZZ RE FOUND FESTIVAL und bietet drumherum ein vielseitiges Begleitprogramm. Dieses reicht von Wein- und Food-Verkostungen über Yoga bis zum Rafting.

Asti: Ein Pferderennen wird 750

Das wichtigste Event des Jahres zumindest für die Bewohner der Provinzhauptstadt Asti wird der Palio am 7. September sein. Das atemberaubende Pferderennen, das seit Mittelaltertagen vor großem Publikum auf der Piazza ausgetragen wird, feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Jubiläum. Wenn Ross und Reiter die Tradition aufleben lassen, ist Spannung garantiert.

(Fast) Alles Käse: CHEESE FESTIVAL in Bra

Bra ist Feinschmeckern als Wiege der Slow Food-Bewegung bekannt. Zum 25. Mal findet in Bra in diesem Jahr – vom 19. Bis zum 22. September – das Cheese Festival statt, die größte und wichtigste Messe der Welt, die sich Rohmilchkäse-Spezialitäten verschrieben hat. Präsentiert werden Erzeugnisse aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch. Bei allen Produkten, die hier präsentiert werden, hat das Tierwohl einen besonderen Stellenwert, betont die Slow Food-Vereinigung, die das Cheese Festival organisiert. Und weil man in Bra an der Quelle vieler erstklassiger Produkte sitzt, werden auch Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Wein beim Cheese-Festival nicht fehlen.

Trüffel – immer ein Fest

Die fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, vom 11. Oktober bis 8. Dezember, ist ein Top-Event der italienischen Spitzengastronomie. In diesem Jahr findet die dem Weißen Trüffel gewidmete Messe in Alba bereits zum 95. Mal statt. Samstags und sonntags wird die Ware, eines der teuersten Lebensmittel der Welt, gehandelt und beim Schau-Kochen mit Kostproben vorgestellt. Aber nicht nur in Alba wird dem „tartufo bianco“ im Herbst eine große Bühne bereitet. Montiglio Monferrato, Moncalvo, Montechiaro d’Asti, San Damiano d’Asti und Murisengo, fünf kleine Städte des Monferrato, laden vom 6. Oktober bis 17. November 2025 ein, die kulinarischen Schätze aus Piemonts Wäldern zu feiern. Erstmals wird auch dem schwarzen Sommertrüffel ein Fest gewidmet. Zur Fiera Nazionale del Tartufo Nero lädt am ersten und zweiten Sonntag im Juni Murisengo in der Provinz Alessandria ein.

