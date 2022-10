Pickware veröffentlicht Produkte erstmals für Shopify Händler

Die Pickware GmbH, etablierter Anbieter einer Warenwirtschaft mit Lösungen rund um Lager, Versand und Kasse, bringt mit Pickware für Shopify die eigenen Produkte erstmals auch für Shopify Händler auf den Markt. Pickware gehört damit zu den ersten europäischen Anbietern, die eine offizielle Partnerschaft im Rahmen des globalen ERP-Programms von Shopify eingehen.

Nach über 10 Jahren im Bereich E-Commerce bringt dieses Release das Unternehmen Pickware wieder einen Schritt weiter, um den Onlinehandel so einfach wie möglich zu gestalten. Das Release für das Shopsystem Shopify bietet einer gänzlich neuen Zielgruppe den Zugang zu den Produkten, die zuvor rein in das Shopsystem Shopware integriert oder direkt über Pickware erhältlich waren.

Das Herzstück, die Warenwirtschaft, unterstützt Onlinehändler in ihren täglichen Arbeitsabläufen mit Funktionen rund um Bestands- und Lagerverwaltung, Lieferantenmanagement und Einkauf. Weitere Prozessoptimierungen erwarten Shopify Händler insbesondere im Bereich Lager und Versand. Dort bietet Pickware mit WMS eine Lösung für schnelles Picken, Packen und Versenden. Händler erhalten durch die intuitiv designten Apps eine sofort einsatzbereite, skalierbare und leistungsstarke Lösung, um ihre Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren. Die technische Basis dafür besitzt Pickware, da die Produkte bereits seit vielen Jahren von Nutzern des Shopsystems Shopware eingesetzt werden. Um Händlern auch in Shopify die wichtigsten Funktionen zugänglich zu machen, bedient sich Pickware an Features aus der bereits bestehenden umfangreichen und performanten Produktwelt.

Mit dem Release von Pickware für Shopify erweitert das Unternehmen das bisherige Produktportfolio um eine neue Sparte und liefert eine wichtige Ergänzung zum bisherigen Geschäftsmodell. Da der Shopify Markt in Deutschland sowie international eine große Zielgruppe an potenziellen Kunden liefert, blickt Pickware dem zukünftigen Wachstum positiv entgegen.

Interessierte Einzelhändler können sofort loslegen und Pickware für Shopify 30 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen.

Pickware für Shopify: www.pickware.com/de/shopify

Pickware ist ein Softwarehersteller mit Lösungen rund um Warenwirtschaft, Onlineshop, Versand und Kasse. Mit Pickware werden die Prozesse automatisiert und alle Verkaufskanäle nach dem Omnichannel-Konzept zentral in einem System verwaltet. Bereits über 1.000 Händler sind neben den Produkten vor allem von dem umfangreichen Support und den kurzen Vertragslaufzeiten begeistert.

