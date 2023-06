Photovoltaik-Anlage – Planung, Installation, Anmeldung

Komplettservice für Ihre Solar-Anlage aus Fürstenwalde. Dachdeckerei Böhme unterstützt Sie von Anfang bis Ende.

Böhme Solar – Ihr Spezialist aus Fürstenwalde für Ihre neue Solar-Anlage

Eigenen Strom erzeugen und Kosten sparen – mit einer professionellen Solaranlage setzen Sie diesen Wunsch in die Realität um.

Außerdem machen Sie sich unabhängig von steigenden Stromkosten und vollziehen Ihre persönliche Energiewende.

Die Dachdeckerei Ronny Böhme aus Fürstenwalde ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Installation von PV-Dachanlagen geht.

Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand: Planung, Berechnung, Installation und Anmeldung. Das bedeutet für Sie: minimaler Aufwand, maximaler Ertrag.

Komplettservice für Solaranlagen

Eine eigene Photovoltaikanlage installieren lassen, ist aufwendig? Nicht mit der Dachdeckerei Ronny Böhme, Ihrem Solar-Partner aus Fürstenwalde. Unser Fachbetrieb hat sich auf Komplettlösungen für Solaranlagen spezialisiert. Das heißt, wir übernehmen nicht nur die professionelle Montage – wir kümmern uns auch um alle planerischen und verwaltungstechnischen Aufgaben.

Jetzt günstig eine Solaranlage kaufen: seit 2023 keine Mehrwertsteuer!

Sie möchten in Fürstenwalde eine Photovoltaikanlage installieren lassen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Seit 2023 fällt in Deutschland keine Mehrwertsteuer auf die Anlagen-Komponenten an. Damit hat sich die Technik spürbar vergünstigt. Selbstverständlich reichen wir diesen Kostenvorteil an unsere Kunden weiter.

Durch den Wegfall der Mehrwertsteuer können Sie ohne Nachteile direkt in die Kleinunternehmerreglung wechseln. Dadurch sind auch die Erträge aus der PV-Anlage (Einspeisevergütung und Eigenverbrauch) von der Mehrwertsteuer befreit.

Lohnt sich eine Solar-Anlage

Brandenburg ist zwar nicht das sonnenreichste Bundesland, aber die Anzahl der Sonnenstunden ist trotzdem hoch.

Zudem produzieren moderne PV-Anlagen auch bei bedecktem Himmel Strom. Dadurch lohnt sich eine Installation auf jeden Fall.

Schon mit der ersten Kilowattstunde sparen Sie Geld, denn Sie sind unabhängiger von teuren Strompreisen. Bis sich die Anlage amortisiert hat, vergehen etwa 5 bis 7 Jahre.

Ronny Böhme: Ihre Dachdeckerei aus Fürstenwalde

Ob Dacheindeckung, Photovoltaik-Anlagen (auch im Volksmund als Solar-Anlage bekannt), Fenstereinbau oder Zimmererarbeiten: Ronny Böhme, Ihr Dachdecker aus Fürstenwalde ist mit seinem Team für Sie im Einsatz. Bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand – für schnelle, saubere und professionelle Arbeiten vom Meisterbetrieb.

