Phoenix Corporate Health stellt browserbasiertes Arbeitsschutz-System vor

Digitale Plattform unterstützt Unternehmen bei Dokumentation, Unterweisungen und Fristenmanagement im Arbeitsschutz

www.arbeitsschutz-system.de

Köln, Juni 2026 – Die Phoenix Corporate Health GmbH erweitert ihr Angebot um ein neues browserbasiertes Arbeitsschutz-System. Die digitale Plattform unterstützt Unternehmen dabei, zentrale Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes strukturiert zu organisieren, Dokumentationen nachvollziehbar zu verwalten und gesetzliche Anforderungen effizient umzusetzen.

Für viele Unternehmen ist Arbeitsschutz mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffverzeichnisse, Betriebsanweisungen, Prüfpflichten und Unterweisungen müssen regelmäßig erstellt, aktualisiert und nachweisbar dokumentiert werden. Das neue Arbeitsschutz-System bündelt diese Prozesse an einem zentralen Ort und macht sie über jedes internetfähige Endgerät zugänglich. Unternehmen können mit dem System unter anderem Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffverzeichnisse, Betriebsanweisungen sowie Prüf- und Unterweisungsdokumentationen digital organisieren und verwalten. Über ein integriertes Shop-System lassen sich benötigte Betriebsanweisungen, Tätigkeiten und Gefahrstoffe auswählen und direkt in das System übernehmen.

Ein weiterer Bestandteil der Lösung ist das integrierte Lernmanagementsystem. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden Unterweisungen digital bereitstellen, die anschließend flexibel und ortsunabhängig absolviert werden können. Die entsprechenden Nachweise werden automatisch dokumentiert und im System hinterlegt. Zusätzlich erinnert das Arbeitsschutz-System Führungskräfte automatisch an bevorstehende Unterweisungen, auslaufende Qualifikationen und notwendige Wiederholungen. Dadurch lassen sich Fristen besser überwachen und organisatorische Abläufe im Arbeitsschutz effizienter gestalten. Das System wurde skalierbar entwickelt und eignet sich für Unternehmen unterschiedlicher Größe vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen.

„Arbeitsschutz gilt häufig als notwendige Pflichtaufgabe und wird deshalb im Arbeitsalltag gerne aufgeschoben. Genau das wollten wir ändern. Unser Ziel war es, ein System zu entwickeln, das Unternehmen den Arbeitsschutz so einfach wie möglich macht. Mit dem Arbeitsschutz-System können Verantwortliche ihre Aufgaben schnell, digital und strukturiert organisieren ohne unnötigen Verwaltungsaufwand“, sagt Jürgen Freitag, Geschäftsführer der Phoenix Corporate Health GmbH.

Auch Anwender bestätigen den praktischen Nutzen der Lösung. „Das Phoenix Arbeitsschutz-System umfasst die wichtigsten Funktionen der DGUV Vorschrift 2. Wir nutzen das Lernmanagement für unsere Unterweisungen und konnten bereits im Vorjahr auf die Expertise von Phoenix setzen. Rundum ein leicht zu bedienendes Tool, worüber sich der Arbeitsschutz gut gestalten lässt“, berichtet die ZF BKK.

Mit dem neuen Arbeitsschutz-System verbindet die Phoenix Corporate Health GmbH ihre langjährige Expertise im Arbeits- und Gesundheitsschutz mit den Möglichkeiten digitaler Prozesse. Ziel ist es, Unternehmen eine praxisnahe Lösung bereitzustellen, mit der sich Arbeitsschutz effizient, nachvollziehbar und strukturiert organisieren lässt.

Über die Phoenix Corporate Health GmbH

Die Phoenix Corporate Health GmbH gehört zu den etablierten überbetrieblichen Diensten für Arbeits- und Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 40 festangestellte Mitarbeitende betreuen deutschlandweit Kunden in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Prüftechnik. Das Unternehmen beschäftigt qualifizierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit und investiert kontinuierlich in deren Aus- und Weiterbildung. Als erfolgreich geprüfter GQA-Dienstleister dokumentiert Phoenix Corporate Health sein Qualitätsniveau gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Handwerksbetrieb im Bereich Elektrotechnik bei der Handwerkskammer zu Köln eingetragen.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Prüfungen elektrischer Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und Maschinen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DGUV Vorschrift 4. Darüber hinaus prüft Phoenix Corporate Health AC-Ladestationen nach DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0105-100 sowie Regale, Leitern und Tritte nach den entsprechenden Vorschriften und Regelwerken.

Die Phoenix Corporate Health GmbH gehört zu den etablierten überbetrieblichen Diensten für Arbeits- und Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 40 festangestellte Mitarbeitende betreuen deutschlandweit Kunden in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Prüftechnik. Das Unternehmen beschäftigt qualifizierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit und investiert kontinuierlich in deren Aus- und Weiterbildung. Als erfolgreich geprüfter GQA-Dienstleister dokumentiert Phoenix Corporate Health sein Qualitätsniveau gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Handwerksbetrieb im Bereich Elektrotechnik bei der Handwerkskammer zu Köln eingetragen.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Prüfungen elektrischer Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und Maschinen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DGUV Vorschrift 4. Darüber hinaus prüft Phoenix Corporate Health AC-Ladestationen nach DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0105-100 sowie Regale, Leitern und Tritte nach den entsprechenden Vorschriften und Regelwerken.

Firmenkontakt

Phoenix Corporate Health GmbH

Jürgen Freitag

Gewerbegebiet Bitzen 19

53804 Much

02245 / 915 006 99



https://www.phoenix-c-h.de

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Anja Anderweit

Anja Anderweit

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53805 Much

02245 915 006 11



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