Philips präsentiert Profi-Monitore mit 100,4 cm (40″)

Amsterdam – 12. Januar 2023 – Wenn nicht jetzt, wann dann? Gute Vorsätze und ehrgeizige Ziele haben zum Jahresanfang regelmäßig Hochkonjunktur. Philips Monitore stellt daher mit den Modellen Philips 40B1U5600 und dem Philips 40B1U5601H zwei neue funktionsreiche Displays für all jene vor, die von ihrem Bildschirmarbeitsplatz mehr erwarten. Beide bieten die einfache Konnektivität der USB-C-Technologie, die hervorragende Bildqualität einer UltraWide-QHD-Auflösung mit HDR, den Komfort des integrierten Multiclient-KVM-Switch und eine Kopfhörerhalterung. Alles in allem die perfekte Wahl für dynamische Profis, die 2023 zu ihrem produktivsten Jahr überhaupt machen wollen.

Key Features

– USB-C mit USB-3.2-Protokoll für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und problemlose Konnektivität

– CrystalClear, UltraWide-QHD-Auflösung (3440 x 1440) für beeindruckende Bilder

– DisplayHDR 400 für naturgetreue, herausragende Darstellungen (40B1U5600)

– Integrierte 5-MP-Webcam mit Windows Hello Gesichtserkennung und Mikrofon mit Geräuschunterdrückung für eine klare, sichere Kommunikation (40B1U5601H)

Genau die richtigen Eigenschaften

Die Philips Modelle 40B1U5600 und 40B1U5601H kommen im großzügigen 40″-Format und überzeugen mit beeindruckender UltraWide-CrystalClear-Auflösung (3440 x 1440). IPS-LED-Technologie und DisplayHDR 400 potenzieren die Darstellungsleistung dieser Monitore und sorgen für weite Betrachtungswinkel von 178/178° sowie hervorragende Farben und Kontraste. Dank dieser visuellen Power können sich Fotografen, Grafikdesigner und Architekten auf Brillanz und Genauigkeit verlassen. Finanzexperten und Nutzer von Tabellenkalkulationen freuen sich dagegen über den zusätzlichen Platz, sodass sie Dokumente problemlos nebeneinander vergleichen können.

In den schnelllebigen Hybrid-Büros von heute ist eine vielseitige, vollständige Konnektivität ein absolutes Muss. Daher sind sowohl der 40B1U5600 als auch der 40B1U5601H mit USB-Typ-C-Anschlüssen inklusive Stromzufuhr ausgestattet – ideal für ein störungsfreies Multitasking. Ein einziges schlankes, reversibles USB-C-Kabel sorgt für eine einfache Verbindung und versetzt die User zum Beispiel in die Lage, gleichzeitig hochauflösende Videos ansehen und dabei Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen und auch noch kompatible Geräte aufladen zu können. Der 40B1U5601H bietet sogar noch mehr Anschlussoptionen und ist eine Top-Lösung für die anspruchsvollsten Profis. Der zusätzliche Komfort von RJ45 über USB-C ermöglicht bei Bedarf eine schnelle und sichere Verbindung, während der DisplayPort-Ausgang es erlaubt, mehrere Displays mit nur einem Kabel zu verketten (Daisy Chain). Mit dem integrierten Multiclient-KVM-Switch können die Nutzer zwei separate PCs über ein Monitor-Tastatur-Maus-Setup steuern und bequem zwischen den Quellen wechseln. Der 40B1U5601H bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil einer integrierten 5-MP-Webcam mit Windows Hello Gesichtserkennung und Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, für eine klare, sichere Kommunikation bei der Arbeit von zu Hause aus oder bei der Zusammenarbeit aus der Ferne.

Beide Monitore verfügen zudem über eine Vielzahl nachhaltiger Funktionen, wie zum Beispiel den energiesparenden PowerSensor, der die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die An- oder Abwesenheit des Users anpasst. Der Energieverbrauch kann so um bis zu 75 % gesenkt werden, ohne dass dabei dank des LightSensor auf die stets perfekte Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch verzichtet werden müsste. Ob 40B1U5600 oder 40B1U5601H: Komfort und Bequemlichkeit sind garantiert. Dafür sorgen nicht zuletzt die integrierten hochwertigen Stereolautsprecher, der Kopfhörerhalter, der ergonomische Standfuß, über den sich das Display neigen, drehen und in der Höhe verstellen lässt, sowie die praktische VESA-Halterung.

Der Philips 40B1U5600 ist ab sofort für 809,00 EUR bzw. 809,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich. Der Philips 40B1U5601H kommt Mitte Januar für 909,00 EUR bzw. 909,00 CHF (jeweils UVP) in die Regale.

