Philips Monitore präsentiert neues tragbares Display

Amsterdam – 26. Juli 2022 – Heute Homeoffice, morgen im Büro und übermorgen beim Kunden? Wer dank leistungsstarker Technik an jedem Ort der Welt arbeiten kann, erwartet auch in der Freizeit entsprechende Tools für einen modernen, eleganten Lebensstil. Ob dynamisches Multitasking im Office, oder entspanntes Entertainment am Abend: Der in jederlei Hinsicht leicht zu handhabende und für sein schlankes Design bereits mehrfach ausgezeichnete 39,6 cm (15,6″) Philips 16B1P3302 steckt voller Hitech-Features für einen flexiblen, mobilen Way of Life.

Key Features

– IPS-LED-Wide-View-Technologie für authentische, präzise Farben

– 16:9 Full-HD-Display (1920 x 1080) für scharfe, detaillierte Bilder

– USB-Dual-Mesh-Kabel für mehr Flexibilität und weniger Kabelgewirr

– Dual-Screen-Anzeige für verbesserte Produktivität

– USB-A mit DisplayLink für müheloses Präsentieren und Teilen

– Leichtes, faltbares, preisgekröntes Design für Vielseitigkeit mit Stil

„Der tragbare Monitor Philips 16B1P3302 wurde für den aktiven, mobilen Lebensstil von heute entwickelt. Wir haben die herkömmliche Arbeitsumgebung und das traditionelle Arbeitsleben hinter uns gelassen. Was heute zählt ist eine extreme Flexibilität in einem hybriden Umfeld. Dieser Bildschirm kombiniert die produktivitäts- und leistungssteigernden Funktionen eines stationären Monitors mit der einfachen Tragbarkeit eines Laptops“, sagt Carlos Sanchez, Senior Product Manager für Europa bei MMD Monitors & Displays.

Portabilität trifft Produktivität

Der Philips 16B1P3302 verfügt über alle Features für produktives Arbeiten in vielfältigen Umfeldern – von schlanken Büro-Desktops über Telearbeit bis hin zu mobilen Lösungen jeglicher Art. Sein 16:9-Full-HD-Display mit SmartImage ist kompakt und lässt sich leicht transportieren und aufbewahren. Gleichzeitig überzeugt es mit starker darstellerischer Leistung, inklusive lebendiger Farben, scharfen Details und hohem Kontrast. Die IPS-Technologie ermöglicht großzügige Betrachtungswinkel von 178°/178°, so dass die User die Darstellungen auch von der Seite ohne Einschränkungen genießen können.

Dank zahlreicher Funktionen, die das Arbeiten und Spielen unterwegs erleichtern, ist Flexibilität mit dem Philips 16B1P3302 garantiert. Das schlanke, beidseitig verwendbare USB-Mesh-Kabel des Monitors ist weich, biegsam und passt in jede Tasche. Über die Typ-C- und Typ-A-Anschlüsse können User hochauflösende Videos von ihrem Smartphone oder Laptop genießen, die Vorteile der Produktivität mit zwei Bildschirmen nutzen, den Monitor aufladen, Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen und ihre Ergebnisse schnell und unkompliziert teilen und präsentieren.

Hinzu kommen der stufenlos neigbare Standfuß (0-90°) sowie LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie für ein ergonomisches, augenschonendes Arbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Der Philips 16B1P3302 wird ab Juli 2022 zu einem Preis von 309,00 EUR beziehungsweise 329,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich sein.

Weitere Informationen zu Philips 16B1P3302:

https://www.philips.de/c-p/16B1P3302_00/business-monitor-tragbarer-monitor/ubersicht

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

