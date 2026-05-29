Philips Evnia 32M2N8900P – bereit für die Herausforderung

QD-OLED der 4. Generation, 240 Hz und 4K

Amsterdam, 29. Mai 2026 – Philips Evnia präsentiert mit dem 80 cm (31,5″) Gaming-Monitor 32M2N8900P ein 4K-QD-OLED-Modell für all jene, die sich eine erstklassige Bildqualität auch bei rasanten Szenen wünschen. Dank QD-OLED-Panel der 4. Generation plus einer Kombination aus UltraClear 4K-UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 240 Hz liefert er scharfe Details und einen exzellenten Kontrast für ein schnelles, flüssiges Spielerlebnis. Eine 3-jährige Garantie, die auch Pixel-Einbrenneffekte abdeckt, gibt langfristig Sicherheit.

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Der Philips Evnia 32M2N8900P wurde für Gamer entwickelt, denen es bei der Bildqualität nicht nur um eine beeindruckende Optik geht, sondern um echte Präzision. Sein QD-OLED-Panel der 4. Generation kombiniert eine Auflösung von 3840 x 2160 mit echten 10-Bit-Farben. Die User profitieren so von einer schärferen Darstellung feiner Umgebungsdetails, sanfteren Farbverläufen und präziseren Farbübergängen – von Open-World-Landschaften bis hin zu dunkleren Wettkampfkarten. Diese Klarheit hilft Gamern dabei, Szenen natürlicher zu erfassen. Gleichzeitig macht sie das Display damit zu einer starken Option für Kreative sowie Multitasker, denen Farbtreue nicht nur beim Gaming wichtig ist.

DisplayHDR True Black 500 und Ultra Wide Color bewahren Schattendetails in dunklen Szenen. Gleichzeitig verstärken sie die Farbsättigung in lebhaften Szenen, ohne dabei Nuancen in irgendeiner Richtung zu vernachlässigen. Mit einer Farbraumabdeckung von 99,5 % DCI-P3 und 97,7 % Adobe RGB wirkt das Bild jederzeit naturgetreu und bleibt gut erkennbar – ganz gleich, ob ein Gamer Bewegungen in einer schattigen Umgebung verfolgt oder ein Creator Details in einem farbkritischen Projekt beurteilt.

Schnell, wo es darauf ankommt

Der Philips Evnia 32M2N8900P wurde für Gamer entwickelt, denen Reaktionsgeschwindigkeit und Bewegungsschärfe besonders wichtig sind und die Verzögerungen zwischen Eingabe und dem Geschehen auf dem Screen vermeiden möchten. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz wird das Bild bis zu 240-mal pro Sekunde neu gezeichnet, sodass schnelle Kamera- und Seitwärtsbewegungen sowie rasante Szenen flüssig erscheinen und leicht zu verfolgen sind – ein großer Vorteil zum Beispiel bei Wettkampfspielen, in denen das Timing entscheidend ist.

Eine gemessene Reaktionszeit von 0,03 ms und die Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC unterstreichen diese Schnelligkeit und reduzieren Ghosting, Ruckeln und Tearing bei schwankenden Bildwiederholraten. Das Ergebnis sind konsistent stabile Darstellungen auch unter Belastung, wie zum Beispiel in FPS- und Rennspielen, wo Bewegungsartefakte besonders stören können. Auf Gaming ausgerichtete Tools wie Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost und Stark Shadow Boost geben den Usern zusätzliche Kontrolle über Sichtbarkeit und das Anvisieren des Zieles – ganz nach den jeweiligen Anforderungen des Spiels.

Immersion, die über den Screen hinausgeht

Das KI-gestützte Ambiglow-System des Philips Evnia 32M2N8900P analysiert die Bildinhalte in Echtzeit und passt die Hintergrundbeleuchtung an das Geschehen an, wodurch das Spielerlebnis an Atmosphäre gewinnt. Es ist dabei mehr als ein einfacher visueller Akzent. Es macht die ganze Szene noch immersiver, indem es die wahrgenommene Bildgrenze in den umgebenden Raum hinein erweitert.

Philips Evnia erweitert diese Funktion noch durch AmbiScape, das direkt über das Precision Center aufgerufen werden kann. Mit AmbiScape können die User bis zu 10 Matter-zertifizierte Smart-Leuchten koppeln und steuern sowie Helligkeit, Farbtemperatur, Sättigung und Farbton über eine einzige Benutzeroberfläche anpassen. Ist AmbiScape aktiviert, synchronisiert sich die angeschlossene Raumbeleuchtung mit den Screen-Darstellungen und erweitert die visuelle Atmosphäre des Spiels durch anpassbare Beleuchtungszonen, die bestimmte Bildschirmbereiche mit entsprechenden Bereichen im Raum verknüpfen.

Das Philips Evnia Precision Center vereint all diese Features an einem Ort und dient als zentrale Schaltstelle für die Bildschirmeinstellung, die Gaming-Anpassung und die AmbiScape-Raumbeleuchtung, sodass die Gamer alle Funktionen ganz nach ihren Wünschen einstellen können, ohne zwischen verschiedenen Applikationen wechseln zu müssen.

Entwickelt für moderne Setups

Der Philips Evnia 32M2N8900P ist so zugeschnitten, wie viele Gamer ihren Schreibtisch tatsächlich nutzen: als Ort zum Zocken, Streamen, Kreativsein und zum Verbinden mehrerer Systeme. HDMI-2.1-, DisplayPort-2.1- sowie USB-C-Eingänge stehen für Gaming-PCs, Konsolen der aktuellen Generation und Laptops zur Verfügung, während die USB-C-Stromversorgung mit bis zu 65 W übersichtlichere Ein-Kabel-Verbindungen für kompatible Geräte ermöglicht. Über den integrierten KVM-Switch in Kombination mit MultiView lassen sich ganz einfach zwei Systeme über eine Tastatur und eine Maus steuern – ein praktischer Vorteil für Streamer, Editoren mit zwei PCs und alle, die den Tag über zwischen Gaming und Produktivität wechseln.

Die integrierte SoftBlue-Technologie reduziert die Emission von hochenergetischem Blaulicht auf Panel-Ebene um fast 50 Prozent und sorgt so für mehr Komfort bei längeren Spielsitzungen, ohne dass der Gamer einen separaten Modus aktivieren muss. Zwei ebenfalls eingebaute 5-W-Lautsprecher mit DTS Sound runden das Paket mit virtuellem Surround-Sound inklusive Bassverstärkung und klarer Sprachwiedergabe ab.

Der Philips Evnia 32M2N8900P Monitor wird ab Mai zu einem UVP von 1.189 EUR bzw. 949,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

Der Philips Evnia 32M2N8900P im Video: https://youtu.be/WT3aBHrU2LE

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

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