Pharmahersteller Aenova unterstützt St. Mauritz Kinder- und Jugendhilfe

Spendenscheck-Übergabe in Münster

Aenova überreichte Ende März der St. Mauritz Kinder- und Jugendhilfe in Münster einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2.500,00 Euro. Die Spendenaktion wurde auf der jährlichen Aenova Sales Conference angeregt, die Ende Januar am Aenova-Standort Münster stattfand.

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz in Münster ist eine der führenden Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Westfalens. Sie ist spezialisiert auf Traumapädagogik und bietet derzeit rund 200 Plätze für Mädchen und Jungen jeden Alters, ergänzt durch heilpädagogische Tagesgruppen. Besonderheiten sind die förderdiagnostische Klasse sowie die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen eine „Auszeit“ in einer erlebnispädagogischen Ferienfreizeit anzubieten. Mit ihrem speziellen traumapädagogischen Konzept und einer Vielzahl an weiteren therapeutischen und diagnostischen Angeboten unterstützt die Kinder- und Jugendhilfe in jeder Lebenssituation mit einem schnellen und flexiblen Hilfesystem.

Aenova ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie. Am Standort Münster, wo rund 250 Mitarbeitende beschäftigt sind, werden Tabletten und Kapseln mit niedrig-dosierten, hochpotenten Wirkstoffen entwickelt, produziert und verpackt. Die lange Tradition des Standortes auf dem Gebiet der Kontrazeptiva und Narkotika wird heute ergänzt durch moderne Produktionstechnologien, beispielsweise für niedrigst dosierte Kapseln mit Trockenpulver für die Inhalation.

„Wir möchten die wichtige Arbeit der St. Mauritz Kinder- und Jugendhilfe unterstützen und mit der Aenova-Spende einen Beitrag für ein besseres Leben für junge Menschen in Not leisten“, erläutert Dr. Emil Wolf, Geschäftsführer am Aenova-Standort in Münster.

„Wir freuen uns sehr über die Zuwendung von Aenova. Die Spende werden wir für Ausstattungs- und Sicherungsmaterial im Bereich der Erlebnis- und Gartenpädagogik verwenden, z.B. für Karabiner, Seile und Helme,“, erklärt Michael Kaiser, Geschäftsführer und Heimleiter St. Mauritz Kinder- und Jugendhilfe.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Produktionsstandorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

