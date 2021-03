Pfunde weg für das Frühjahr

Die Corona-Pandemie hat bei einigen dazu geführt, endlich mit dem Laufen anzufangen und sich mehr zu bewegen. Anderen fiel es hingegen schwerer, sich zu motivieren. Da ist es kaum verwunderlich, wenn die Waage jetzt ein paar Pfunde zu viel anzeigt …

Um wieder das alte Gewicht zu erreichen, ist es hilfreich, Fettspeicher anzuzapfen. Damit das gelingt, müssen weniger Kalorien zugeführt als verbraucht werden. Am besten verringert man zum einen die Energiezufuhr, sprich hält sich an Lebensmittel wie Gemüse, Kartoffeln, fettarmes Fleisch und Fisch, denn diese sättigen lange und liefern gleichzeitig nicht allzu viel Energie in Form von Kalorien.

Zum anderen sollte der Energieverbrauch erhöht werden. Regelmäßiges sportliches Training ist hier eine gute Möglichkeit, aber auch eine Erhöhung der Alltagsaktivität ist schon ein guter Anfang. Wer beispielsweise ein paar Blocks von seiner Arbeit entfernt parkt, den Aufzug meidet und bewusst ein paar zusätzliche Wege macht, erhöht den Kalorienverbrauch, ohne dass es schwer fällt. Wer mehr tun möchte und nur begrenzte Zeit hat, sollte sich vor allem auf Krafttraining konzentrieren. Denn Krafttraining erhält Muskelmasse und sorgt dafür, dass es sich bei dem verlorenen Gewicht auch um Fett, statt um Muskeln handelt. Für Personen, die bislang kein Krafttraining betrieben haben, können anfangs auch Übungen mit Körpergewicht und Gymnastikbändern ausreichen. Gerade für Trainingsanfänger ist dabei die Betreuung durch qualifiziertes Personal wichtig, um Verletzungsrisiken zu reduzieren und effektive Ergebnisse zu erzielen.

Über den Autor:

Der Diplom-Sportwissenschaftler Harald Gärtner ist Dozent der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie Referent der BSA-Akademie ( www.dhfpg-bsa.de).

