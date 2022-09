Pflegeimmobilien kaufen als Kapitalanlage | Investieren in den Klassiker Pflegefonds

In den konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt investieren in begehrter Lage!

Unser Pflegeimmobilien-Portfolio (AIF) bietet einen attraktiven Mix aus mehreren Sozialimmobilien (Ambulante Pflege, Tagespflege, Wohnungen-Betreutes-Wohnen) an unterschiedlichen Standorten mit erfahrenen Betreibergesellschaften. Das Portfolio konnte günstig erworben werden.

Mit dem Klassiker bietet sich Anlegern die Möglichkeit, an den demografisch geprägten Zielmärkten der Sozialimmobilien zu partizipieren. Mit den Betreibern der Einrichtungen bestehen langfristige, indexierte Mietverträge zzgl. individueller Verlängerungsoption. Die Auszahlungen sind sehr attraktiv und die Analysten bewerten das Angebot mit sehr gut.

Das unabhängige Analysehaus TKL hat in ihrer Analyse den Pflegefonds mit der höchstmöglichen Punktezahl (5-Sterne) mit – sehr gut – ausgezeichnet. Pflegeimmobilien als Kapitalanlage sind sehr gefragt und es gibt am Markt eine große Auswahl an Pflegeimmobilien. Wer eine Pflegeimmobilie als Direktinvestment erwerben möchte, muss auf viele Dinge achten. Es gibt auch einige Nachteile die man vor dem Kauf bzw. vor dem Investment beachten muss und Risiken vermeidet.

Weitere Informationen unter https://www.pflegeimmobilien.de und https://www.pflegefonds.de

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Immobilien bzw. AIF´s ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: August 2022

Die CVM GmbH hat eine lange Erfahrung im Bereich Sozialimmobilien (Pflegeimmobilien, Service-Wohnen, Betreutes-Wohnen, Pflegefonds).

Firmenkontakt

CVM GmbH Pflegeimmobilien

René Chevalier

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606

info@pflegeimmobilien.de

http://www.pflegeimmobilien.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606

info@pflegeimmobilien.eu

http://www.pflegeimmobilien.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.