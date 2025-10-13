Pflegedienst eröffnet neue Pflegeeinrichtung Essen

Senioren-Wohngemeinschaften, Service-Wohnen und Intensivpflege unter einem Dach

Der Bernstein Pflegedienst, ein erfahrener ambulanter Pflegedienst in Essen, lädt am 29. Oktober 2025 zur feierlichen Eröffnung seiner neuen Pflegeeinrichtung an der Vogelheimer Straße 25-27 in Essen ein. Von 14 bis 18 Uhr sind Angehörige, Interessierte, Nachbarn, Fachleute und Partner herzlich willkommen, die modernen Räumlichkeiten kennenzulernen und mit dem Pflegeteam ins Gespräch zu kommen.

Die neue Einrichtung ist bereits seit August 2025 erfolgreich in Betrieb und verzeichnet eine hohe Nachfrage. Angehörige, Pflegebedürftige und Pflegefachkräfte zeigen so großes Interesse, dass bereits Wartelisten geführt werden.

Vielfalt der Pflegeangebote in Essen

Die neue Pflegeeinrichtung des Bernstein Pflegedienstes vereint verschiedene Wohn- und Pflegeformen an einem Standort:

-Drei Senioren-Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen und 24-Stunden-Betreuung

-Vier barrierefreie Service-Wohnungen für ein selbstbestimmtes Leben mit ambulanter Unterstützung nach Bedarf

-Vier moderne Intensivpflege-Wohnungen für eine individuelle 1:1-Betreuung auf höchstem pflegerischem Niveau

Damit verbindet der Bernstein Pflegedienst die Vorteile der ambulanten Pflege in Essen mit dem Komfort einer stationären Versorgung.

Stimmen aus der Geschäftsführung

„Die Nachfrage zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept genau den Bedarf in Essen treffen. Unser Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause zu geben, das Geborgenheit, Gemeinschaft und professionelle Versorgung vereint. Dass wir schon jetzt Wartelisten führen müssen, bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, erklärt Svetlana Petelin, Inhaberin und Geschäftsführerin des Bernstein Pflegedienstes. Weiter führt sie aus: „Ohne das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ihnen gilt mein besonderer Dank – gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für eine hochwertige ambulante Pflege in Essen.“

Einladung zur Eröffnungsfeier in Essen

Die Eröffnungsfeier am 29. Oktober 2025 bietet allen Gästen die Möglichkeit, die Räume zu erleben, Eindrücke zu sammeln und sich bei einem kleinen Rahmenprogramm mit Snacks und Getränken auszutauschen.

Für eine bessere Planung bittet der Bernstein Pflegedienst um Anmeldung bis zum 16. Oktober 2025.

Weitere Informationen zur neuen Senioren-WG Essen, Intensivpflege Essen und zum Angebot des Bernstein Pflegedienstes finden Sie unter: www.pflegedienst-bernstein.de/wohngemeinschaft-essen

Pflegedienst Bernstein – Pflege mit Menschlichkeit in NRW

-Ambulanter Pflegedienst & Intensivpflege in Düsseldorf, Meerbusch, Hilden, Neuss und Essen

-Beatmungs- & Intensivpflege-WG in Düsseldorf

-Senioren- & Pflege-Wohngemeinschaften in Hagen und Essen

Menschlichkeit ist die beste Medizin.

Bei uns stehen Sicherheit, Vertrauen und individuelle Pflege im Mittelpunkt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie persönlich – ob zu Hause, in einer Wohngemeinschaft oder in der Intensivpflege.

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung in allen Pflegebereichen:

-Grundpflege, Behandlungspflege und hauswirtschaftliche Hilfe

-Beratung und Begleitung bei Anträgen, Begutachtungen und Pflegeversicherung

-Entlastung und Unterstützung für Angehörige

Nähe – Kompetenz – Sicherheit.

Kontakt

Pflegedienst Bernstein Essen GmbH

Lena Haidinger

Vogelheimerstraße 25-27

45326 Essen

0172-5383586



http://www.pflegedienst-bernstein.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.