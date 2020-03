Pflegedienst BESSER UMSORGT aus Sinzig

Ab dem 1.1.2020 gibt es einen neuen Dienstleister in Sinzig, den Pflegedienst “Besser Umsorgt”. Inhaberin Semra Serin-Krüger ist 40 Jahre alt und echte Sinzigerin. 2006 machte Sie ihren Abschluss als Altenpflegerin, 2010 hat sie sich als Praxisanleitung und 2019 als Pflegedienstleitung weiter qualifiziert.

Das Pflegeteam besteht aus mehreren Altenpflegerinnen und einer Krankeschwester. Noch gibt es nur weibliches Personal.

In den Jahren ihrer Berufskarriere hat sie sehr viel Erfahrung im Bereich der stationären und ambulanten Pflege gesammelt.

“Als Altenpflegerinnen sehen wir den ganzen Menschen im Blick: Körper, Geist und Seele. Wir betreuen, beraten, unterstützten und pflegen ältere und kranke Menschen. Teamarbeit ist für uns selbstverständlich, teils auch mit Fachkräften aus anderen Berufen”, so Semra Serin-Krüger.

Die Leistungen von “Besser Umsorgt” decken alle Bereiche der Therapie und Pflege ab und unterstützen Seniorinnen, Senioren und Kranke Menschen bei der Körperpflege, beim Essen, beim Anziehen oder auch bei der Tagesgestaltung. Auch sind sie verantwortlich für die korrekte Gabe von Medikamenten dazu arbeiten das Team intensiv mit Ärzten zusammen. Eine weitere Facette ist die Hilfe bei Notfällen und in lebensbedrohlichen Situationen.

Die umfassenden Leistungen gehen bis hin zur Sterbebegleitung.

“Als Altenpfleger müssen wir auch organisatorische Tätigkeiten erledigen, z. B. Berichte schreiben und Patientendaten verwalten und wir arbeiten eng mit dem medizinischen Dienst und den Krankenkassen zusammen.

Mein Team und ich fühlen uns diesen Anforderungen gewachsen und bereit einen Pflegedienst in Sinzig zu gründen.”

Als echte Sinzigerin, möchte sie in Sinzig einen weiteren Sozialpunkt verschaffen und den älteren und kranken Bewohnern unterstützend in allen Lebensbereichen helfen.

Das ist das Ziel der Gründung für den Pflegedienst in Sinzig.

Wir sind Profis für die ambulante Pflege zu hause. Pflegedienst BESSER UMSORGT Sinzig,

Bad Breisig, Remagen und im schönen Brohltal

Das Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und ihrer Angehörigen zu erhalten oder zu verbessern. Wir sorgen dafür, dass das Älter werden nicht gleichzeitig Einsamkeit oder Abhängigkeit bedeutet. Wir wollen, dass Sie Ihre Unabhängigkeit erhalten, und Ihre sozialen Kontakte behalten können.

Wir als Pflegedienst BESSER UMSORGT sehen das ganzheitliche Menschenbild als Grundlage unserer Arbeit. Daher ist es uns wichtig, die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse jedes pflegebedürftigen Menschen zu berücksichtigen und die Pflegebedürftigen zu fördern und zu unterstützen. Die Einbeziehung von Angehörigen und Freunden in den Alltag ist für uns selbstverständlich.

Krankheit zu verhindern, Leiden zu lindern und Gesundheit zu fördern ist unser oberste Ziel.

Gerade wenn ein pflegebedürftiger Mensch aus dem Krankenhaus oder der Kurzzeitpflege nach Hause entlassen wird, benötigt er oft weiterhin Unterstützung. Durch die ambulante Pflege wird sichergestellt, dass er weiterhin die Betreuung und Hilfe bekommt, die er braucht.

Dabei versorgt der Pflegedienst BESSER UMSORGT ambulante Klienten aus Sinzig über Bad Breisig, Remagen, Bad Neuenahr- Ahrweiler sowie im Brohltal.

Kontakt

Pflegedienst BESSER UMSORGT

Semra Krüger

Barbarossastr. 19a

53489 Sinzig

02636-9649630

info@besser-umsorgt.de

https://www.besser-umsorgt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.