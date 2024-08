Pflegedienst Bernstein expandiert nach Essen

Düsseldorf, 14. August 2024 – Der renommierte und inhabergeführte Pflegedienst Bernstein, seit über einem Jahrzehnt eine feste Größe im Raum Düsseldorf, setzt seine Erfolgsgeschichte fort und expandiert in die benachbarte Stadt Essen. Frau Svetlana Petelin, die treibende Kraft hinter dem Pflegedienst Bernstein, sieht enormes Potential und konnte den Zuschlag für ein Neubauprojekt in Essen erhalten. Das Projekt umfasst drei Senioren-Wohngemeinschaften mit jeweils 8 Plätzen sowie 8 Service-Wohnungen.

Senioren-Wohngemeinschaften als Alternative zum Pflegeheim

Eine Senioren-Wohngemeinschaft stellt eine attraktive Alternative zu traditionellen Pflegeheimen dar. Mit einer überschaubaren Größe und einer 24-Stunden-Betreuung bieten diese Wohngemeinschaften ein familiäres und selbstbestimmtes Leben. In den Wohngemeinschaften in Essen werden Senioren unterstützt, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind und besondere pflegerische Betreuung benötigen. Der Pflegedienst Bernstein gewährleistet dabei eine professionelle und einfühlsame Betreuung.

Eröffnung in Essen für Januar 2025 geplant

Die offizielle Eröffnung der neuen Einrichtung in der Vogelheimer Straße 25-27, 45326 Essen, ist für Januar 2025 geplant. Interessenten können sich bereits jetzt melden und unverbindliche Beratungstermine vereinbaren. In der ambulant betreuten Senioren-Wohngemeinschaft stehen insgesamt 24 Plätze zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Pflegedienst Bernstein acht komfortable Service-Wohnungen, die ideal für Senioren sind, die selbstständig leben möchten, aber nicht auf die Sicherheit und Unterstützung einer 24-Stunden-Betreuung verzichten wollen.

Vielfältige Pflegeleistungen in Düsseldorf und Umgebung

Der Pflegedienst Bernstein betreut in Düsseldorf über 200 Kunden im Rahmen der ambulanten Pflege und ist zudem Spezialist für Intensivpflege. In der 1:1 Intensivpflege Zuhause werden aktuell 12 Kunden versorgt, und in der Beatmungs-WG in Düsseldorf-Rath leben derzeit 10 intensivpflegebedürftige Kunden. Für das nächste Jahr ist die Eröffnung von zwei weiteren Senioren-Wohngemeinschaften in Hagen geplant.

Ein Zuhause mit Lebensqualität

Die zentrale Lage der neuen Einrichtung in Essen bietet den Bewohnern zahlreiche Möglichkeiten, den Alltag aktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sind nur wenige Schritte entfernt. Die modernen, barrierefreien Wohnungen sind hell und freundlich gestaltet und verfügen über eine hochwertige Ausstattung. Jede Wohnung bietet ein geräumiges Wohnzimmer, ein gemütliches Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche und ein seniorengerechtes Badezimmer. Ein Balkon oder eine Terrasse laden zum Verweilen im Freien ein.

Besichtigungstermine und Kennenlernen

Pflegedienst Bernstein freut sich darauf, neue Bewohner in Essen willkommen zu heißen und ihnen ein sicheres und betreutes Zuhause zu bieten. Für weitere Informationen und zur Vereinbarung von Besichtigungsterminen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Denn Menschlichkeit ist die beste Medizin: Ihr verlässlicher Partner für Pflege und Wohngemeinschaften.

Seit 2014 sind wir, Pflegedienst Bernstein, ein mittelständischer, inhabergeführter ambulanter Pflegedienst in Düsseldorf. Neben dem ambulanten Pflegedienst versorgen wir aktuell in der 1:1 Betreuung insgesamt 11 intensivpflegerische Kunden in Ihren eigenen 4 Wänden im Raum Düsseldorf. In der Beatmungs-Wohngemeinschaft in Düsseldorf-Rath leben 10 Intensivpflege-Kunden in einer liebevollen Gemeinschaft.

Im Januar 2025 eröffnen wir drei Senioren-Wohngemeinschaften mit jeweils 8 Plätzen und 8 Service-Wohnungen für Senioren in Essen-Vogelheim.

Unsere Mission ist es unseren Kunden so lange wie möglich selbstständiges und selbstbestimmtes Dasein mit Mobilität und Lebensfreude zu ermöglichen. So bieten wir eine echte Alternative zu Senioren- und Pflegeheimen.

Ob Grundpflege, Hauswirtschaftsleistungen oder anspruchsvolle Behandlungspflege – mit uns haben Sie die Gewissheit, einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite zu haben.

Das Fachpersonal und Pflegepersonal ist speziell ausgebildet und übernimmt neben der Grund- und Behandlungspflege auch die ganzheitliche Betreuung der Intensivpflegebewohner in Form einer 24 Stunden Pflege rund um die Uhr.

