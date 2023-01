PFLEGE- UND BETREUUNG JETZT AUCH IM HOCHTAUNUS- UND MAIN-TAUNUS-KREIS!

Zum 1. Januar 2023 erweitert SENCURINA sein deutschlandweites Netzwerk mit der Eröffnung eines neuen Standortes in Limburg.

Limburg, den 01.01.2023

Lars Döring ist unser neuer SENCURINA Partner am Standort Limburg an der Lahn.

Seine Berufserfahrung und sein Wissen als ehemaliger Inhaber eines Pflegedienstes, möchte er gerne an Sie und Ihre Angehörige weitergeben und Ihnen helfen, so lange als möglich ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu führen. Für die sensible Phase, in der man auf Pflege und Versorgung angewiesen ist, kann Herr Döring Ihnen und Ihren Angehörigen mit SENCURINA eine zuverlässige und vertrauensvolle und passende Betreuungskraft für den häuslichen Bereich vermitteln, für eine fürsorgliche rund um Betreuung.

Pflegebedürftige Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als in Ihrer vertrauten Umgebung leben zu dürfen. Und für die Angehörigen ist es wichtig, dass richtige für Ihre Lieben getan zu haben.

SENCURINA bietet Ihnen hierfür ein breit gefächertes Angebot. Das Konzept bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Pflege entsprechend Ihrer Bedürfnisse oder die Ihrer Angehörigen anzupassen.

Wenn Sie für sich oder Ihren Angehörigen eine fürsorgliche und emphatische Betreuungskraft wünschen, dann steht Ihnen Herr Lars Döring mit all seiner Erfahrung gerne zur mit Rat und Tat zur Seite.

Bei einem persönlichen Gespräch wird Herr Döring auf alle Themen detailliert eingehen und einen persönlichen Betreuungsbedarfsplan für Sie erarbeiten.

SENCURINA – Kundennähe ist gewollt

Mit ihren regionalen Standorten, die laufend erweitert werden, sorgt die SENCURINA-Gruppe dafür, dass Senioren/-innen ihre letzten Jahre dort verbringen können, wo sie sich am wohlsten fühlen – im eigenen Zuhause. „Mit dem Seniorenkonzept „betreutes Wohnen zuhause“ können wir all unsere Erfahrungen aus den letzten acht Jahren an unsere Standortleiter weitergeben“, erklärt der Geschäftsführer von SENCURINA Pflege und Betreuung und wünscht Herrn Lars Döring viel Erfolg.

Von Hilfe auf Abruf bis hin zur sogenannten 24 Stunden Betreuung

SENCURINA hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen eine optimale und individuelle Versorgung zu ermöglichen, so dass sie im Idealfall ein Leben lang im eigenen Zuhause wohnen und selbstbestimmt leben können. Angeboten wird sowohl das „betreute Wohnen zuhause“ (die Unterstützung auf Abruf), als auch die regelmäßige Alltagshilfe, die Betreuung, Demenzbetreuung sowie die notwendige Pflege (von wenigen Stunden pro Woche bis hin zur 24 Stunden Betreuung am Tag). „Die SENCURINA-Gruppe kann schnell und zuverlässig auf eine Vielzahl von erfahrenen Betreuungskräften zurückgreifen.

Firmenkontakt Standort Limburg

SENCURINA LIMBURG

Lars Döring

Hettersheimerstr. 4

65779 Kelkheim

E-Mail: limburg@sencurina.de

SENCURINA GmbH – Bedarfsgerechte Leistungen für Seniorinnen und Senioren

Kontakt

Hattersheimerstr. 4

65779 Kelkheim

069 / 46998103

doering@sencurina.de

http://www.sencurina.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.