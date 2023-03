Pflege Jobangebot Piratenbewerbungstag

Piraten-Bewerbungstag 15.03.2023 für Pflegejobs und Ausbildungen

Piraten-Bewerbungstag 15.03.2023 für Pflegejobs und Ausbildungen

Möchten Sie darüber redaktionell berichten, stellen wir Ihnen gerne weitere Bilddateien oder Text vor oder nach dem Bewerbungstag zur Verfügung.

Doch worum geht es:

Heuer bei uns an… Der Piraten-Bewerbungstag der Seniorenresidenz Vogskampen.

Ostfriesland bekannt für damalige Piratenverstecke und Piratensender. Suchst Du einen Job mit Spaß, guter Bezahlung und zukunftssicher. Dann komm zu unserem Piraten-Bewerbungstag. Dieser findet am 15.03.2023 (18-20 Uhr) statt. Keine Anmeldung erforderlich! Jede Landratte kann so vorbei tüdeln…

Angeheuert werden an den Tag Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte (auch Quereinstieg möglich) und Azubis für die Berufe Pflegefachmann oder Kauffrau / Kaufmann (m/w/d) im Gesundheitswesen. Start der Ausbildungen am 01.08.2023. Gesucht wird auch eine Wohnbereichsleitung.

Das Ganze findet in der alten Molkerei in Schweindorf – Esenser Str. 12 – 26556 Schweindorf, gegenüber der Seniorenresidenz Vogskampen statt.

Fluch der Bewerbung??? Bei uns am Piraten-Bewerbungstag nicht!

Wir machen es Dir einfach! Bring einen kurzen Kaperbrief (Lebenslauf) mit und finde Dich in der gruseligen Piratenspelunke ein. Dann wird deine Zunge erstmal mit einem kühlen Getränk gelockert und in der Kombüse wartet ein Hafenlümmel mit Brot auf Dich. Neumodisch nennt man den Fraß auch Hotdog. Dann geht es gesellig zum Kapitän Sascha Dallmann und es wird ein bisschen Seemannsgarn geschnackt. Hast Du dann immer noch Lust bei uns an Bord zu gehen nimmt Dich Piratin Vanessa mit rüber in die Seniorenresidenz Vogskampen und zeigt Dir in Ruhe auf welchen Schiff Du Deinen Dienst verrichten kannst.

Also lass nicht den Klüver hängen, sondern komm im Schweinsgalopp zu unserem Piraten-Bewerbungstag und vielleicht bist Du schon bald Teil unserer Mannschaft.

Wir machen Dein Vorstellungsgespräch unvergesslich.

Piraten-Bewerbungstag der Seniorenresidenz Vogskampen

Ort: Alte Molkerei – Esenser Str. 12 – 26556 Schweindorf

Datum / Uhrzeit: 15.03.2023 (Mittwoch) – 18-20 Uhr

Keine Anmeldungen erforderlich

Arbeitszeiten Frühdienst 6-14 Uhr – Spätdienst 13 – 21 Uhr

Arbeitsort Seniorenresidenz Vogskampen – Ant Vogskampen 1 – 26556 Schweindorf

Seniorenresidenz Vogskampen

Sascha Dallmann

Ant Vogskampen 1

26556 Schweindorf

04975

75660

http://peterjanssengruppe.de

