Pferdezucht trifft Betriebsführung und Haltung

Praxistage des „Arbeitskreises Pferd“ bei Augsburg am 19. und 20. Juli 2022

Betriebsbesichtigungen, Fachvorträgen und Diskussionsrunden stehen auf dem Programm der Praxistage des „Arbeitskreises Pferd“ am 19. und 20. Juli 2022 in der Nähe von Augsburg. Die Veranstaltung steht auch Gast-Teilnehmern, die keine Mitglieder im „Arbeitskreis Pferd“ sind, offen. Teilnehmen können alle Pferdeprofis wie z. B. Leiter von Pferdebetrieben, Züchter, Reitlehrer und Vertreter von Reitvereinen.

Eine vorherige Anmeldung ist allerdings obligatorisch. Die Teilnahme ist an beiden Tagen oder an einem der Einzeltage möglich. Beim gemeinsamen Mittags- und Abendessen bleibt viel Raum für Austausch und Networking.

Betriebsbesichtigungen am 19. Juli

Am Dienstag, den 19. Juli werden zwei innovative Betriebe besichtigt; jeweils mit ausführlicher Führung durch die Betriebsleiter, die gerne alle Fragen der Teilnehmer beantworten. Über die Anlage des Reiterhofs Zoltingen (Bissingen) führt Lisa Zoller (Pferdewirtschaftsmeisterin, Bachelor Management (FH), Parcoursbauerin, international erfolgreiche Springreiterin bis S*** und Inhaberin des goldenen Reitabzeichen). Sie erläutert ihr Konzept und erklärt, wie sich hier Turniersport, Ausbildung und Vereinsleben ergänzen.

Der Schwabhof (Genderkingen), ist ein Betrieb mit zwei Betriebszweigen: Franziska Schwab managt Reitschule und Pensionsstall als HIT-Aktivstall mit ökologischer Betriebsführung. Sie erläutert ihre Idee und zeigt, wie sich beide Betriebszweige vorteilhaft aufeinander auswirken und sich unter einen Hut bringen lassen.

Vorträge und Diskussionsrunden am 20. Juli

Am Mittwoch, den 20. Juli, teilen sich die Teilnehmer vormittags je nach Interessensgebiet auf und nehmen an Vorträgen und Diskussionsrunden für Pferdezucht oder Betriebsführung und Haltung teil.

Für Züchter:

Dr. Tanja Witte (LMU München) gibt aktuelle Fachinformationen zu modernen Reproduktionstechniken weiter: Was ist möglich, wo liegen in der Praxis die Grenzen und Chancen? Diskussionsrunden mit Tierarzt Dr. Helmut Feigl zu Anpaarung und Zuchtlinien.

Für Haltung und Betriebsführung:

Ruth Schuhwerk gibt einen Überblick über Bioland-Zertifizierung. Was ändert sich in der Pferdehaltung dadurch? Worauf achten? Welche Chancen? Diskussionsrunde über Einstellerpreise mit Sachverständigen Stefanie Arnhard: Wie machen es andere Betriebsleiter?

Nachmittags gibt es dann gemeinsame Vorträge und Diskussionsrunden. Pferderechtsanwalt Thomas Doeser spricht über das Zusammenspiel von Pensionsbetrieb und Verein: Win-win-Situation und Abgrenzung sowie rechtliche Voraussetzungen, damit beide Seiten bestmöglich profitieren. Anschließend gibt EM Süd einen Überblick über Effektive Mikroorganismen sowie ihren Einsatz und Nutzen in der Pferdehaltung.

Weitere Infos zu diesem Termin sowie das Anmeldeformular unter:

https://www.ak-pferd.de/praxistage-bei-augsburg

Die nächsten Praxistage finden am 10. Oktober auf dem bekannten Gut Immenhof (Malente, Schleswig-Holstein) und im Dezember zur Messe „Pferd und Jagd“ (Hannover) statt.

Der „Arbeitskreis Pferd“ ist ein Netzwerk für Pferde-Profis mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Pferde-Businesses zu verbessern und das Pferdewohl zu erhöhen. Basis sind die Praxistage, die mehrmals pro Jahr bundesweit stattfinden und für Mitglieder gratis sind. Der Austausch steht im Vordergrund: Richtige Leute kennenlernen und gemeinsam Lösungen für Probleme der Branche finden. Miteinander statt in Konkurrenz. Mitglieder profitieren außerdem von günstigen Einkaufskonditionen, Web Talks, dem Profimagazin Pferdebetrieb usw. Alle Vorteile sowie weitere Infos rund um den Arbeitskreis hier: https://www.ak-pferd.de/mitglied-werden

