Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions erhält SBTi-Validierung seiner Emissionsreduktionsziele

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions, ein Mitglied der globalen Busch Group, gibt bekannt, dass seine wissenschaftlich fundierten Ziele zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen nun offiziell von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt wurden.

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions hat einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg zu umfassender Nachhaltigkeit erreicht. Mit der Bestätigung seiner wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele wird Pfeiffer nun auf der SBTi-Webseite als Unternehmen aufgeführt, das ein Netto-Null-Ziel gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen anstrebt. Das bedeutet, dass sich Pfeiffer verpflichtet, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette netto-null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Darüber hinaus sind auch die wissenschaftlich fundierten kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele von Pfeiffer durch die SBTi bestätigt. Mit dieser Validierung wird das Engagement von Pfeiffer im Kampf gegen den Klimawandel und der Beitrag des Unternehmens zu einer nachhaltigen Zukunft noch einmal bekräftigt.

Die SBTi ist eine globale Organisation zur Förderung des Klimaschutzes durch Unternehmen. Sie ermöglicht es Unternehmen, sich ehrgeizige Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG) zu setzen, die mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft und dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C in Einklang stehen.

Festgelegte Ziele zur Reduzierung der Emissionen

Pfeiffer hat im Laufe von zwei Jahren eine Roadmap für seinen Weg zu umfassender Nachhaltigkeit entwickelt, die nun von der SBTi anerkannt wurde. Die von Pfeiffer gesetzten Ziele konzentrieren sich auf die Reduzierung direkter Emissionen durch den Betrieb der Anlagen des Unternehmens (Scope 1 & 2) sowie indirekter Emissionen aus eingekauften Waren oder durch die Nutzung verkaufter Produkte (Scope 3).

Für die Erreichung dieser Ziele wurden drei konkrete Zeitpunkte festgelegt: Bis 2030 verpflichtet sich Pfeiffer zur Umstellung auf 100 % erneuerbaren Strom. Mit Blick auf das Jahr 2034 strebt das Unternehmen eine Reduzierung der absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen um 58,8 % und der absoluten Scope-3-Emissionen um 35 % an. Bis 2050 hat sich Pfeiffer verpflichtet, eine Reduzierung der absoluten Scope-1-THG-Emissionen um 96 %, der absoluten Scope-2-Emissionen um 93 % und der absoluten Scope-3-Emissionen um 90 % zu erreichen. Als Gesamtziel hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette netto-null THG-Emissionen zu erreichen.

Kommunikation und Engagement für Nachhaltigkeit

„Diese Validierung durch die SBTi unterstreicht das Engagement von Pfeiffer für Nachhaltigkeit“, betont Sebastian Oberbeck, Global Energy Manager bei Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. „Außerdem sorgt es für Transparenz im Hinblick auf unsere Nachhaltigkeitsziele und erleichtert unsere Kommunikation mit unseren Kunden über dieses Thema.“ Da der Großteil der gesamten Treibhausgasemissionen aus der Nutzung von Pfeiffer-Produkten durch Kunden (Scope 3) resultiert, ist eine engmaschige Kommunikation mit den Kunden unerlässlich, um nachhaltige Entscheidungen zu fördern.

Ein Weg in eine nachhaltigere Zukunft

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions ist seit 2022 Mitglied der Science Based Targets Initiative und unterstützt als solches aktiv die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels. Indem das Unternehmen seine Geschäftspraktiken an den wissenschaftlich fundierten Zielen der SBTi ausrichtet, reduziert es seine Umweltauswirkungen und fördert die Zusammenarbeit in seiner gesamten Wertschöpfungskette.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die zwei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

