PFC-freier Winterspaß – mit Nikwax! Der Natur zuliebe!

Spaß im Schnee mit Nikwax – PFC-frei & umweltfreundlich!

Mit Nikwax lässt sich’s richtig gut den Winter genießen, denn es gibt ein Vielerlei an Produkten, die dich vor Nässe schützen und für ein angenehmes, warmes Tragegefühl sorgen. Ob alpine oder Skitouren, ob Daunenjacke oder Polarfleece, die Skifelle oder die Handschuhe – Nikwax hat für alles das passende Produkt!

Nikwax Duo Tech Wash & TX.Direct mehrfacher Testsieger

Nicht nur der TÜV Deutschland warnt deutlich vor PFC-haltigen Imprägnierungen! Seit jeher produziert Nikwax Treibgas- & PFC-frei und beweist mit mehrfachen Testsiegen einmal mehr, dass „Best Available Technology“ durchaus sicher für Mensch und Umwelt sein kann. Dieses Duo wird nicht nur für Regenjacken verwendet, sondern auch für Skijacken und Jacken mit wärmender Synthetikfüllung.

Nikwax BaseWash / Nikwax Wool Wash – optimaler Feuchtigkeitstransport

Besonders im Winter ist ein gut funktionierendes Körperklima mit schnellem Feuchtigkeitstransport superwichtig, sonst würde man bei Stop & Go-Aktivitäten oder oben am Gipfel nach einer Bergtour sehr schnell auskühlen. BaseWash, das speziell für Basisschichten aus Synthetik entwickelt wurde, beschleunigt den Feuchtigkeitstransport und somit auch die Trockenzeit um bis zu 90%. Wool Wash unterstützt zudem die natürlichen Eigenschaften von Merinowolle. Beide Produkte wirken desodorierend und beugen unangenehmen Gerüchen vor.

Nikwax Down Wash Direct / Down Proof

Schmutz und Körperfette können Daunenfüllungen und die lebensrettenden wärmenden Eigenschaften massiv beeinträchtigen. Nikwax Down Wash Direct (DWD) reinigt und imprägniert hydrophobe sowie unbehandelte Daune. Ein einziger Waschgang mit DWD reduziert die Wasseraufnahmefähigkeit der Daune nahezu um ein 40-Faches. Wer noch auf Nummer sicher gehen will: mit Nikwax Down Proof lässt sich die Daunenjacke im Anschluss an die Reinigung bequem in der Waschmaschine imprägnieren. Idealerweise wird die Jacke dann im Trockner richtig gut durchgetrocknet. Hier gibt es Tipps & Tricks von Nikwax, wie die Daunenjacke wieder ihre volle Bauschkraft erhält.

Nikwax Polar Proof

Dieser Spezialimprägnierer für Fleecematerialien sorgt neben der dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung auch noch dafür, dass die Fasern geschützt werden und der Stoff nicht so pillt.

Nikwax Glove Proof

Die Nikwax Handschuhimprägnierung imprägniert zuverlässig und bewahrt dabei die Griffigkeit der Handinnenfläche.

Nikwax SkiSkin Proof

Viele tüfteln regelrecht, um die Stollenbildung und Gleiteigenschaft bei Skifellen zu reduzieren. Nikwax schafft es mit der SkiSkin Proof Imprägnierung gleich beides! Wie wäre es, auf Skitour noch mehr Freude zu haben?

Nikwax Reinigungs- & Pflegemittel für Outdoorbekleidung, -schuhe & -ausrüstung sind als einzige Marke seit jeher PFC- und treibgasfrei.

Renew, Reuse, Recycle: die Flaschen sind aus 100% Recyclingplastik.

Und zu guter Letzt: wir haben neue Flaschenetiketten, welche über ein modernes Design und praktischen Awendungstipps hinaus auch unsere Umweltverantwortung noch mehr in den Vordergrund stellen!

Nikwax® wurde im Jahre 1977 von Nick Brown gegründet und ist weltweiter Marktführer von umweltsicheren Pflege- und Imprägniermitteln, welche die Lebensdauer von hochfunktionellen Schuhen, Bekleidung sowie Ausrüstung verlängern und deren Leistungsstärke verbessern. Mittlerweile werden Nikwax® Pflegemittel in 52 Ländern vertrieben. Nikwax® ist der einzige große Pflegemittelhersteller, der seit jeher frei von Treibgasen, schädlichen Chemikalien oder PFC produziert.

Nikwax® ist Träger von zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem renommierten Britischen Queen“s Award (4x), den Sunday Times Best Green Award (3x), sowie den Green Apple Award (2x), und ist darüber hinaus ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Im Jahre 2014 wurde Nikwax mit dem Queen“s Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung geehrt – als erstes und bislang einziges Outdoorunternehmen.

