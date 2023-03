PFALZSOLAR baut das internationale Geschäft mit einem Solarpark in Österreich weiter aus

PFALZSOLAR ist als Generalunternehmer für Planung und Umsetzung eines Solarparks mit 14,4 Megawatt verantwortlich

Ludwigshafen, 28. März 2023 – Die PFALZSOLAR GmbH, ein 100% Tochterunternehmen der Pfalzwerke-Gruppe, gibt die Realisierung des ersten Photovoltaik-Projekts in Österreich bekannt. Im Auftrag der PÜSPÖK Erneuerbare Energie GmbH setzt das Unternehmen als EPC-Dienstleister einen Solarpark mit 14,4 Megawatt als Teil des Projekts „Neubruch Nickelsdorf“ um. Der Startschuss für den Bau erfolgt Mitte April 2023.

„Wir sind stolz, nun auch in Österreich aktiv zu sein und freuen uns, das Projekt Neubruch Nickelsdorf realisieren zu können. Das Projekt ist ein wunderbares Beispiel, wie die Internationalisierung in der PV-Branche voranschreitet und auch die Märkte zusammenwachsen. Mit Österreich sind wir nun in neun unterschiedlichen Ländern aktiv im Geschäft. Weitere Märkte werden mit Sicherheit folgen“, sagt Lars Josten, Geschäftsführer von PFALZSOLAR GmbH.

„Durch den Anschluss dieser Anlage an einen unserer bestehenden Windparks, kann in Kombination als Hybridpark die vorhandene Netzinfrastruktur so effizient wie möglich genutzt werden. Eine Beweidung der Fläche zwischen den Modulen mit Schafen schafft außerdem eine weitere Kombination von Landwirtschaft und Energieproduktion“, so Daniel Derflinger, Projektleiter bei PÜSPÖK Erneuerbare Energie GmbH. Das Familienunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung im Windkraft- und Solarenergie-Sektor und derzeit größter privater Windkraftbetreiber in Österreich ist bereits an anderen Projekten im nördlichen Burgenland beteiligt.

Mit dem Projekt Neubruch Nickelsdorf beweist PFALZSOLAR erneut internationale Kompetenz. Das Projekt reiht sich in ein umfangreiches internationales Anlagenportfolio mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, England, Schottland, Spanien, USA und seit Kurzem auch Griechenland ein.

Der Solarpark soll in Nickelsdorf, an direkter Grenze zu Slowakei und Ungarn, gebaut werden. Das Burgenland ist ein Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien und hat mit dem bisher größten Photovoltaik-Vorhaben in Österreich ein Leuchtturmprojekt ins Leben gerufen. Hierzu leistet der Solarpark von PFALZSOLAR mit einer geplanten Kapazität von 14,4 Megawatt einen wichtigen Beitrag. Die Flächenphotovoltaikanlage des Projekts Neubruch Nickelsdorf wird durch Kombination mit einem bestehenden Windpark Teil eines Hybridkraftwerks. Zusätzlich wird ein Batteriespeichersystem geplant, um die gleichmäßige Stromerzeugung sicherzustellen. Damit legt es den Grundstein für die Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit des Burgenlands bis 2030. Die Anlage soll im Oktober 2023 in Betrieb genommen werden und dann jährlich ca. 18.500 Megawattstunden Sonnenstrom erzeugen.

Seit 2003 entwickelt, baut und betreibt PFALZSOLAR Photovoltaikanlagen jeder Größenordnung für nationale und internationale Investoren, Kommunen, Gewerbe, Industrie und Privatkunden.

PFALZSOLAR hat Solarparks und PV-Anlagen mit mehr als 600 MW installierter Leistung und über 27 Megawatt im Eigenbestand. Zudem überwacht, betreibt und wartet das Unternehmen ein Anlagen-Portfolio von rund 450 Megawatt. Die Solarparks stehen in Deutschland sowie den Niederlanden, Großbritannien und den USA.

Als Teil der Pfalzwerke-Gruppe hat PFALZSOLAR einen verlässlichen und starken Partner mit mehr als 110 Jahren Erfahrung in Strom hinter sich. Die Pfalzwerke sind mit 1.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro der führende Stromanbieter in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis.

PFALZSOLAR ist national und international aktiv. In BENELUX, Griechenland, Großbritannien, Spanien und den USA gestaltet das knapp 150-köpfige Team aktiv die Energiewende mit und setzt dabei vor allem auf eines: Qualität nach Energieversorgerstandards.

Weitere Informationen unter www.pfalzsolar.de

Kontakt

PFALZSOLAR GmbH

Patric Alvarez-Cruz

Franz-Zang-Straße 2

67059 Ludwigshafen

+49 (0) 621 4054 5047



http://pfalzsolar.de

Bildquelle: PFALZSOLAR