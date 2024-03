PetTec Oster-Deal für Fellnasen-Freunde

Ob zur Kontrolle des Haustieres im Feriendomizil, zur Unterstützung des Trainings bei Trennungsangst des Hundes oder zur Überwachung des Hauses – die Haustierkameras von PetTec sind dank WLAN und Abo-freier App vielseitig einsetzbar. Als Ostergeschenk gewährt der Experte für Tierzubehör vom 22. März bis zum 2. April 2024 satte 20 % auf das gesamte Kamerasortiment. Speziell auf die Bedürfnisse von Haustierbesitzern ausgerichtet, hat PetTec mit einem Portfolio von interaktiven Überwachungskameras, die Leckerlis auswerfen, bis hin zu kabellosen In- und Outdoor-Modellen für jedes Szenario die richtige Cam im Portfolio.

Haustierkameras für jedes Budget ohne Abo-Kosten

Wenn Hund oder Katze an Ostern vielleicht einmal länger alleine ist, weil ein Familienbesuch oder das Osterfeuer ansteht, haben Herrchen und Frauchen mit der Pet Cam Lite die Fellnase dennoch jederzeit per App im Blick. Die kleinste und dezenteste Variante im Sortiment kostet während der Osteraktion gerade einmal 31,95 Euro. Dank vielfältiger Features, wie der integrierten Geräusch- und Bewegungserkennung, HD-Qualität und Nachtsichtfunktion, verpassen Besitzer keine wichtigen Momente mehr. Die Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht es dabei auch mit dem Tier zu interagieren, sollte es einen Schuh malträtieren oder an der Tür kratzen. Für größere Räume empfiehlt sich die Pet Cam 360°. Sie bietet zusätzlich eine Schwenk- und Neigefunktion inklusive automatischer Bewegungsverfolgung und landet für reduzierte 55,95 Euro im Osterkörbchen.

Besonders robust und ausdauernd gibt sich die Pet Cam Free, die auch für den Außeneinsatz gerüstet ist. Für nur 67,95 Euro bietet sie einen 9.000 mAh starken Akku, der mehrere Monate Laufzeit ohne weiteren Ladezyklus ermöglicht.

Verhält der Hund sich vorbildlich, ist mit der Pet Cam Hello sogar eine Belohnung wie von Zauberhand möglich. Denn die Kamera mit 110° Weitwinkel und einer horizontalen 355° Drehfunktion inklusive KI-gestützter Bewegungsverfolgung fungiert auch als Leckerli-Automat und wirft per Klick in der App oder stationär per Kopfdruck an der Kamera ein Leckerchen aus. Für nur 135,90 Euro statt 169,90 Euro bringt die Kamera im Aktionszeitraum zudem gleich noch Osterköstlichkeiten mit. Dabei besteht die Wahl zwischen Hunde- und Katzenleckerlis in verschiedenen Sorten.

Gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlägt die Pet Cam Feel, die als Haustier-, Überwachungskamera und Babyphone dienen kann. Denn die smarte Indoor-Kamera bietet einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Bewegungs- sowie Geräuschalarm, eine Gegensprechfunktion, ein Nachtlicht und optional die Möglichkeit, Schlaflieder abzuspielen. Damit ist das Multitalent auch die perfekte Kamera für den Einsatz im Feriendomizil, denn sie lässt sich wie alle PetTec-Modelle kinderleicht in das WLAN einbinden und über das Smartphone steuern. Die dazugehörige App, die neben einer Live-Ansicht auch per Push-Up-Nachricht über Abweichungen, Bewegungen und Geräusche informiert, steht dabei kostenlos und ohne Abo zur Verfügung. Für reduzierte 63,95 Euro empfiehlt sie sich für das eigene Heim sowie als perfekter Urlaubsbegleiter und hat dabei nicht nur die Raumtemperatur stets im Blick.

Der Oster-Deal mit 20 % Rabatt auf das gesamte Kamera-Sortiment von PetTec ist vom 22. März bis einschließlich 2. April im PetTec-Onlineshop gültig.

PetTec ist eine Marke der Stage10 GmbH mit Sitz in Berlin. Der Experte für Haustierkameras ist seit 2012 auf dem Markt und hat sich unter dem Motto „Teach. Train. Love.“ auf innovativen Heimtierbedarf spezialisiert.

