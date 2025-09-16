PETRONAS SPRINTA präsentiert sich im neuen Design mit starker Botschaft

Turin, 15. September 2025 – PETRONAS Lubricants International (PLI) stellt PETRONAS SPRINTA, den Hochleistungsschmierstoff für Motorradfahrer, in neuem Design vor. Mit einem klaren Markenauftritt und dem Versprechen „Your Way“ rückt PETRONAS die Individualität und Vielfalt der Motorradfahrer-Community in den Mittelpunkt. Jede Fahrt ist einzigartig – und SPRINTA sorgt dafür, dass Motorradfahrer sie nach ihren eigenen Vorstellungen erleben können.

SPRINTA ist ein moderner Schmierstoff, der speziell für die Anforderungen von Motorradfahrern entwickelt wurde. Die Formulierung ist darauf ausgelegt, Motoren zuverlässig zu schützen und ihre Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu unterstützen. Ob im Stadtverkehr, auf kurvigen Bergstraßen oder bei hohen Geschwindigkeiten auf der Rennstrecke – SPRINTA gewährleistet stets konstante Schmierung und hohe Betriebssicherheit.

PETRONAS SPRINTA richtet sich an Motorradfahrer, die Wert auf Kontrolle, Agilität und die Langlebigkeit ihrer Maschinen legen. Mit seiner breiten Anwendbarkeit bietet SPRINTA eine sichere Lösung für unterschiedliche Fahrstile und Bedürfnisse.

Neues Design, klare Botschaft

SPRINTA tritt mit einem modernen Verpackungsdesign und einem markanten Logo auf. Das Design unterstreicht die Positionierung der Marke als verlässlicher Partner für Motorradfahrer weltweit. Ziel ist es, ein hohes Maß an Wiedererkennung zu schaffen und das Vertrauen der Motorrad-Community in die Produktqualität zu stärken.

PETRONAS SPRINTA wurde mit der UltraFlex™-Technologie entwickelt und ermöglicht Motorradfahrern, ihrer Leidenschaft selbstbewusst nachzugehen, unabhängig von der Straße oder den Bedingungen. Die Marke verkörpert Energie, Innovation und ein echtes Engagement für die Unterstützung der Motorrad-Community.

„PETRONAS SPRINTA ist mehr als ein Produkt – es ist ein unverzichtbarer Begleiter auf jeder Fahrt“, so Giuseppe Pedretti, PLI Regional Managing Director EMEA Region bei PETRONAS Lubricants International. „Der Slogan „Your Way“ hebt die Vielfalt der Motorradfahrer und die enge Verbindung zu ihren Motorrädern hervor. SPRINTA ist ein treuer Begleiter – wohin auch immer die Straße führt.“

Weitere Informationen finden Sie unter: pli-petronas.com. Bildmaterial finden Sie hier.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

