PETRONAS Lubricants International präsentiert die neue Generation der Urania-Produktreihe

-PETRONAS Urania ist ein zuverlässiger Partner in einer sich wandelnden Nutzfahrzeugbranche.

PETRONAS Lubricants International (PLI) gibt heute die Markteinführung des neuen PETRONAS Urania bekannt. Die Schmierstoffreihe für Nutzfahrzeuge zählt zu den führenden Produkten auf dem Markt. Nach der Produktankündigung im Juli dieses Jahres stellt PLI nun eine wegweisende Lösung vor, die mit Präzision, Leidenschaft und Zielstrebigkeit entwickelt wurde. Damit werden die vielfältigen und sich ständig ändernden Anforderungen der heutigen Transportbranche erfüllt.

Die aktualisierte Produktlinie, die auf der hochmodernen StrongTech™-Technologie basiert, ist Ausdruck für das Engagement von PLI für Innovation und Kundenzufriedenheit.

StrongTech™ stärkt die Ölstruktur für längere Ölwechselintervalle, Kraftstoffersparnis, verbesserten Motorschutz und maximierte Betriebszeit. PETRONAS Urania trägt zudem zu reduzierten Ausfallzeiten und einer vereinfachten Produktpalette bei, was die Planung erleichtert und die Gesamtbetriebskosten senkt.

Damit positioniert sich PETRONAS Urania als zukunftsorientierter, zuverlässiger Partner für Fahrer, Flottenmanager und Mechaniker. Dies ist mehr als nur ein Fortschritt, es ist ein Durchbruch, der darauf abzielt, Leistung, Vertrauen und Zufriedenheit auf ganzer Linie zu steigern. Der Relaunch ist ein strategischer Schritt, mit dem PLI weiterhin Wert in einer sich weiterentwickelnden Nutzfahrzeugbranche schaffen will. Steigende Kosten, technologischer Wandel und Nachhaltigkeitsziele definieren die Regeln der Logistik und Flottenleistung neu.

Neuerungen bei PETRONAS Urania:

-Leistungsstärkere Technologie: Synthetische Formulierungen mit StrongTech™, dem fortschrittlichen Additivsystem von PETRONAS für längere Lebensdauer, besseren Motorschutz und mehr Sauberkeit.

-Einfache Auswahl: Eine optimierte Produktpalette und verbesserte Kennzeichnung helfen Kunden, schnell das richtige Produkt zu finden.

-Zukunftsfähige Kompatibilität: Entwickelt, um die meisten Herstellerspezifikationen sowie aktuelle und zukünftige Emissionsstandards, einschließlich Euro 6 und darüber hinaus, zu erfüllen.

-Kundenorientierter Mehrwert: Eine komplette Produktpalette, die Herausforderungen wie Kraftstoffverbrauch, Reduzierung von Ausfallzeiten und Fahrzeuglebensdauer für eine Vielzahl von Altersklassen der Fahrzeuge und Flottentypen adressiert.

-Optimiertes LCV-Portfolio: Neue kompakte Produktreihe, bestehend aus 5 Produkten in 3 verschiedenen Viskositäten, die mit einer Vielzahl von OEMs kompatibel sind; eine Low-SAPs-Formulierung mit maßgeschneiderten Vorteilen für jede LCV-Klasse.

„Mit dem Relaunch von PETRONAS Urania präsentiert PLI eine umfassende Plattform, die über Schmierstoffe hinausgeht: von Motorölen und Wartungsflüssigkeiten bis hin zu zukunftsorientierten Services. Das Ziel besteht darin, Kunden – vom Fuhrparkmanager bis zum Mechaniker – in ihrem Erfolg zu unterstützen und ihnen mehr Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten“, sagt Samantha Burello, Leiterin Regionalmarketing, Commercial Excellence und Kundenservice EMEA bei PETRONAS Lubricants International.

Mit PETRONAS Urania bekräftigt PETRONAS Lubricant International sein Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die sich wandelnden Anforderungen der Straßenverkehrs- und Logistikbranche. Die Markteinführung baut auf jahrzehntelanger Erfahrung und Branchenpartnerschaften auf. Sie basiert auf der bewährten Tradition von PETRONAS, Innovationen von der Formel-1-Rennstrecke bis zu den anspruchsvollsten Fernverkehrsstraßen zu liefern.

Um die Markteinführung der neuen PETRONAS Urania zu feiern, veranstaltete PETRONAS Lubricants International am 23. September eine Veranstaltung in der beeindruckenden Binbirdirek-Zisterne (auch Zisterne des Philoxenos genannt) in Istanbul. Die Teilnehmer hatten dort die Gelegenheit, mehr über die Markteinführung, Marktkenntnisse und die strategischen Ziele der Marke zu erfahren.

Die Teilnehmer hatten außerdem die Möglichkeit, Vorträge von Führungskräften von PLI zu hören, darunter:

-Samantha Burello, Head of Regional Marketing, Commercial Excellence and Customer Service EMEA

-Burak Isildak, Business Head Türkiye and Middle East

„Die neue Serie von PETRONAS Urania verbessert nicht nur die Effizienz, sondern ist auch wegweisend für nachhaltige Lösungen. Unsere Mission ist es, jede Fahrt für unsere Kunden sicherer und wirtschaftlicher zu machen. Mit den neuen Urania Produkten werden wir unsere Marktchancen und die Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Gütertransport- und Flottensegment weiter stärken, unseren Kunden die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen anbieten und ein vertrauenswürdiger Partner bleiben, der den sich wandelnden Anforderungen des Sektors gerecht wird“, sagt Nils Schöner, Head of Market Germany & Austria.

Bildmaterial finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://uk.pli-petronas.com/en-gb/brands/petronas-urania

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

Firmenkontakt

PETRONAS Lubricants International

Emmanuelle Connan

Ferdinand-Braun-Str. 13 D

74074 Heilbronn

07131 39080



https://de.pli-petronas.com/de/startseite

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

0172 8327814



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.