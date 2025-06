PETRONAS Lubricants International kooperiert mit ACS Chem

St. Valentin / Korneuburg, 05. Juni 2025 – PETRONAS Lubricants International (PLI), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmierstofftechnologie, das bekannt ist für seine Fluid Technology Solutions™, und ACS Chem, ein Händler von chemischen Rohstoffen, verkünden eine strategische Zusammenarbeit auf dem österreichischem Schmierstoffmarkt. Als offizieller Ankerdistributor wird ACS Chem künftig Partner von PLI und übernimmt den Vertrieb der hochwertigen PETRONAS-Produkte in Österreich.

Ziel der Partnerschaft ist es, insbesondere die Produktlinien Urania (für Nutzfahrzeuge), Arbor (für Land- und Bauwirtschaft), Tutela (Getriebe- und Achsöle), Syntium (für PKW) sowie Industrieschmierstoffe nachhaltig zu stärken. In einem weiteren Schritt sind Projekte zur Optimierung der Logistikstruktur und Erweiterung des Produktportfolios geplant, um die Marktposition langfristig auszubauen.

Nils Schöner, Head of Markets für Deutschland/Österreich bei PLI, kommentiert: „Ich danke vor allem Michael Wimmer, dem geschäftsführenden Gesellschafter von ACS Chem, für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die kommenden Monate, in denen wir unser Produktportfolio gemeinsam im österreichischen Markt ausbauen werden.“

„Die Partnerschaft mit PLI ist für uns ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unseres Portfolios. Wir freuen uns, unseren Kunden in Österreich Zugang zu Produkten von PETRONAS – einer international renommierten Marke- bieten zu können“, so Michael Wimmer, geschäftsführender Gesellschafter von ACS Chem.

Sowohl PLI als auch ACS sind nun bestrebt, diese gemeinsamen Ziele zu verfolgen und gemeinsam auf dem österreichischen Markt weiter zu wachsen.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

Firmenkontakt

PETRONAS Lubricants International

Emmanuelle Connan

Ferdinand-Braun-Str. 13 D

74074 Heilbronn

07131 39080



https://de.pli-petronas.com/de/startseite

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

0172 8327814



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.