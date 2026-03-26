PETRONAS Lubricants International bringt weiterentwickelte PETRONAS Syntium-Reihe auf den Markt

Mit Schmierstofflösungen der nächsten Generation zu Höchstleistungen im Alltag

PETRONAS Lubricants International (PLI) führt seine neue weiterentwickelte PETRONAS Syntium-Reihe in Europa, Afrika und dem Nahen Osten (EMEA) ein. Die Produktreihe richtet sich an Werkstätten sowie Autofahrer und soll zuverlässige Lösungen für den täglichen Einsatz bieten.

PLI baut dabei auf langjährige Erfahrung im Motorsport sowie in der Entwicklung leistungsfähiger Schmierstoffe. Die überarbeitete PETRONAS Syntium-Reihe bietet ein neu strukturiertes Portfolio mit optimierten Formulierungen, das die Produktauswahl vereinfacht und aktuelle OEM-Spezifikationen erfüllt. Die Motoröle sind sowohl für den täglichen Straßenverkehr als auch für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt.

„Die sich stetig wandelnden Anforderungen der Automobilindustrie erfordern mehr als reine Anpassungen. Unsere Kunden – Werkstätten, Mechaniker und Fahrer – brauchen maßgeschneiderte Lösungen, mit denen sie auf der Straße stets einen Schritt voraus bleiben“, erklärt Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA von PETRONAS Lubricants International. „Die neue PETRONAS Syntium-Reihe wurde entwickelt, um Leistung, Schutz und Effizienz gezielt zu steigern. Ihre Formulierungen sind sowohl auf klassische als auch auf moderne Antriebstechnologien abgestimmt und ermöglichen eine zuverlässige Performance unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.“

Die weiterentwickelte PETRONAS Syntium-Reihe umfasst vier Varianten: PETRONAS Syntium Supreme, PETRONAS Syntium Prime, PETRONAS Syntium X und PETRONAS Syntium Hybrid. Jede Variante wurde gezielt für unterschiedliche Motorenkonzepte und Fahranforderungen entwickelt. Zur besseren Orientierung setzt PLI auf ein klares Farbcodierungssystem der Verpackungen: Gold kennzeichnet Supreme und Hybrid, Smaragdgrün steht für Prime, Grau für X. Darüber hinaus unterstreicht der Einsatz von recyceltem Kunststoff (PCR) den Nachhaltigkeitsanspruch der Produktreihe.

Ein Bestandteil der Produktreihe ist PETRONAS Syntium Hybrid, das speziell für Hybridfahrzeuge entwickelt wurde. Das Motoröl ist auf die besonderen Anforderungen dieser Antriebsform ausgelegt, darunter häufige Start-Stopp-Zyklen, niedrigere Betriebstemperaturen sowie eine erhöhte Kraftstoff- und Wasserverdünnung.

Die wichtigsten Merkmale der PETRONAS Syntium-Produktreihe sind:

-PETRONAS Syntium Supreme: Entwickelt für High-End-Motoren, bietet es Spitzenleistung und umfassenden Schutz. Die CoolTech+™-Technologie reduziert den Motorverschleiß, verlängert die Lebensdauer zentraler Komponenten und maximiert die Effizienz – mit einer Kraftstoffeffizienzsteigerung von bis zu 13 %. [1]

-PETRONAS Syntium Prime: Konzipiert für Alltagsfahrzeuge. Bietet zuverlässigen, langanhaltenden Motorschutz für Alltagsfahrzeuge und verfügt über CoolTech+™ mit Active Defense-Technologie für stressfreies Fahren.

-PETRONAS Syntium X: Entwickelt für Pkw, SUVs und Transporter – auch für Fahrzeuge außerhalb der Garantiezeit. Es richtet sich an Anwender, die eine bewährte und zuverlässige Schmierlösung mit solidem Leistungsprofil suchen.

-PETRONAS Syntium Hybrid: Mit der speziell für Hybridantriebe entwickelten CoolTech-H™-Technologie bietet es zuverlässigen Schutz bei häufigen Start-Stopp-Zyklen sowie bei niedrigeren Betriebstemperaturen.

Die neue PETRONAS Syntium-Reihe von Motorölen ist ab April in Deutschland über autorisierte PLI-Händler erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: pli-petronas.com.

[1] Die Daten zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz basieren auf dem Industriestandardtest CEC l-54-96(M111) und wurden anhand der ACEA C5-Grenzwertvorgabe für PETRONAS Syntium Supreme AV 0W-20 berechnet.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

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