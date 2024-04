Perspektivwechsel in 5 Minuten!

Dino Arouna, erfolgreich beim 17. internationalen SPEAKER SLAM

Beim internationalen Speaker Slam, der am 25.April 2024 in Mastershausen stattfand, hat Dino Arouna einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 104 Teilnehmern aus 5 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury (Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Rednerin Felicitas Binninger) wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Dino Arouna aus Köln mit dem Thema „Die Kraft der mentalen Stärke im Berufs- und Privatleben“ teilgenommen.Dabei konnte er anhand seiner persönlichen Story nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: zum einen durch den Award und die besondere Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Dino ist ein Experte darin, wenn es um die mentale Stärke geht und weiß genau worauf es ankommt, wenn das Leben von uns verlangt mutig zu sein.

Er wurde in Benin (eine französische Kolonie in Westafrika) geboren, wo er aufwuchs. Nach seinem 18. Lebensjahr reiste er nach Deutschland (Köln) im Jahr 2006 für eine bessere Lebensperspektive, musste jedoch sprachlich und persönlich bei null anfangen.

Seine berufliche Laufbahn begann sehr holprig und durch seine vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen hat Dino eine tiefe Einsicht in die Bedeutung persönlicher Entwicklung gewonnen.

Er vertritt die These, dass es im Leben nicht immer darauf ankommt, gute Karten zu haben. Manchmal muss man auch aus einem schlechten Blatt etwas machen können.

Dino ist nicht nur als Experte für mentale Stärke tätig, auch ist er auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und spricht regelmäßig vor hunderten Zuschauern darüber, wie man durch seine Einstellung nicht nur seine Leistungsfähigkeit steigern, sondern auch Krisen souverän meistern kann.

Für alle besorgten und ratlosen Eltern hat Dino hier die drei wichtigsten Tipps zur richtigen Einstellung im Leben zusammengetragen:

Die opferrolle zu verlassen und Eigenverantwortung zu übernehmen

Zu unterscheiden, ob eine Situation günstig oder ungünstig für das Erreichen der eigenen Ziele ist

Probleme und Schwierigkeiten als sportliche Herausforderung und als Chance zu persönlichem Wachstum zu begreifen

„Das Wichtigste ist doch, wie wir zu unseren Herausforderungen stehen, denn wir können den Stürmen unseres Lebens nicht immer ausweichen, aber wir können unsere Reaktion richtig steuern.“ gibt er zum Abschluss zu bedenken.

Dino Arouna ist ein Athlet und Speaker im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Sein facettenreicher Lebensweg und multikultureller Hintergrund, geprägt von vielfältigen Erfahrungen und Leidenschaften, verleihen ihm eine einzigartige Perspektive auf persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung.

