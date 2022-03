Perspektiven Wechsel in 4 Minuten

Düsseldorferin holt Weltrekord im Speaker Slam

Silvia Patricia Schäfer aus Düsseldorf gewann am vergangenen Freitag den begehrten Excellence Award des 9. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen und damit schon ihren 2. Weltmeister-Titel. Bereits im vergangenen Jahr nahm sie erfolgreich am 1. Internationalen Zoom-Hack-Slam teil.

In nur 4 Minuten galt es diesmal vor ausverkaufter Veranstaltung zu überzeugen. Nach einem Vorentscheid traten 96 Finalist:innen aus 10 Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Italien, Spanien, Rumänien, Georgien, Persien und Eritrea vor einem begeisterten Publikum und einer mehrköpfigen Expertenjury zum ersten mal auf 2 Bühnen gleichzeitig an. ( Corona Sicherheitsmaßnahme )

Unter den Teilnehmer:innen die deutsche Meisterin im Thai-Kickboxen, ein international bekannter Schlagersänger, Bestseller Autoren, namhafte Mediziner. Die Expert:innen inspirierten zu Themen wie Umwelt, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, Unternehmertum, Handwerk, Digitalisierung und Werte, bedachten aber auch Brandaktuelles wie die Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine.

Das Thema Frieden ist auch in Silvia Patricia Schäfers Beitrag angeklungen. Seit knapp 20 Jahren begleitet die 59 jährige Therapeutin, die aktuell in Ratingen lebt, Menschen dabei, sich mit Erfahrungen der Vergangenheit auszusöhnen, um in der Gegenwart voll und ganz glücklich zu sein und die Zukunft kraft- und freudvoll zu gestalten.

Faszinierend an dieser Art von Begleitung ist, dass sie ihren Klientinnen nicht selten erstmalig ein umfassendes und verständliches Bild ihres Leben verschafft.

„Selbstermächtigung – Du bist der CEO deines Lebens“ sagt sie und nennt ihren Ansatz Vollversion Leben!

Noch in diesem Jahr wird ihr erstes Buch mit dem Titel „Zum Glück gibt es Herausforderungen“ erscheinen.

Transformations- und Life-Coaching

Autorin, Speakerin, Trainerin für

Vollversion Leben

