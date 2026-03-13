PERSPEKTIVE – europäisches Netzwerk für Reintegration

Erasmus+ Projekt PERSPEKTIVE baut europäisches Netzwerk für Reintegration im Straf-vollzug aus: Transnationale Projekttreffen in der Türkei und Italien

Das Erasmus+ Projekt PERSPEKTIVE hat mit transnationalen Treffen in der Türkei und Italien sein europäisches Expert:innennetzwerk für Bildung und Reintegration im Strafvollzug weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt standen praxisorientierte Methoden, der fachliche Austausch mit Justizvollzugsanstalten und die Weiterentwicklung zentraler Projektergebnisse.

Einblicke in die Justizvollzugsanstalt Aliaa (Türkyie)

Ein besonderer Programmpunkt war der Besuch der JVA Aliaga. Unter der Leitung des Gefängnisdirektors sowie von Lehrkräften erhielt die Projektgruppe Einblicke in die beruflichen Werkstätten der Einrichtung, die den Inhaftierten praktische Fertigkeiten vermittelt, die ihre Chancen auf eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt nach der Entlassung verbessern sollen.

Wachsende Gemeinschaft – und dennoch eingespielt

Ein besonderes Merkmal von PERSPEKTIVE ist die Dynamik des Netzwerks: Bei jedem Treffen sind das

Konsortium und die Gruppe der interessierten Teilnehmenden weitergewachsen. Während das Projekt beim ersten Meeting in Düsseldorf 2024 mit rund 20 Teilnehmenden startete, kamen in Viterbo bereits über 40 Fachkräfte aus verschiedenen Ländern zusammen. Besonders erfreulich: Erstmals nahmen die neuen Kolleg:innen aus Viterbo und Izmir am Treffen teil – ein weiterer Schritt hin zu einem breit aufgestellten, europaweiten Netzwerk.

Besuch der Justizvollzugsanstalt Viterbo (Italien) – Praxisbezug und Reflexion

Auch diese Mal war der Besuch der Justizvollzugsanstalt Viterbo ein Highlight. Die Projektgruppe erhielt im Rahmen einer geführten Besichtigung Einblicke in Strukturen, Abläufe und Bildungsrealitäten vor Ort. In einer moderierten Reflexionsrunde wurden Eindrücke gemeinsam ausgewertet – mit Blick darauf, wie Bildung, Begleitung und strukturierte Unterstützung Reintegration konkret stärken können.

Das interkulturelle Rahmenprogramm beider Treffen bot, ganz im Sinne des Projekts, Raum für informellen und vertrauensvollen Austausch. Gemeinsame Besuche des Botanischen Gartens und der Thermalquelle Bullicame in Viterbo sowie der archäologischen Stätte Pergamon in Izmir schufen Gelegenheit für persönliche Begegnungen, stärkten das Teambuilding und vertieften die Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Netzwerks.

Das Projekt PERSPEKTIVE – Für einen europäischen Blick auf Resozialisierung

PERSPEKTIVE verfolgt das Ziel, innovative, erlebnispädagogisch fundierte Konzepte für die Resozialisierung im Strafvollzug zu entwickeln – in enger Zusammenarbeit mit Justizvollzugsanstalten, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bildungsakteur:innen und der Wirtschaft. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Inhaftierte das Potenzial für einen Neuanfang haben – wenn man ihnen die richtigen Werkzeuge und Chancen bietet.

Jede engagierte Institution kann Teil des PERSPEKTIVE-Netzwerks werden

Interessierte Organisationen, Fachkräfte und Institutionen sind herzlich eingeladen, sich dem PERSPEKTIVE-Netzwerk anzuschließen und an einem europaweiten Austausch über nachhaltige Resozialisierung mitzuwirken.

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