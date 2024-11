Personen-Porträts verbinden Fotografie und Storytelling

Professionelle Porträtfotografie und journalistisches Storytelling vereinen sich zu einem authentischen Personal Branding

Das Redaktionsbüro Hagenlocher erstellt für Führungskräfte von Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens persönliche Portraits um das Personal Branding zu unterstützen. Indem die Personen authentisch dargestellt und ins richtige Licht gerückt werden, entstehen Vertrauen und eine starke Beziehung zu den jeweiligen Stakeholdern.

Mit Persönlichkeit überzeugen

Mit der Kombination aus journalistischem Storytelling und ausdrucksstarker Fotografie schafft das Unternehmen authentische Porträts, die die Persönlichkeit und Expertise der Porträtierten gezielt in den Vordergrund stellen. „Unsere maßgeschneiderten Porträts in Wort und Bild machen die einzigartige Geschichte jeder Persönlichkeit zu einem inspirierenden Erlebnis“, erklärt der Leiter des Redaktionsbüros, Holger Hagenlocher.

„Wir rücken Führungskräfte, Unternehmer, Experten, Politiker und Künstler, ganz allgemein Personen des öffentlichen Lebens, ins richtige Licht, um Vertrauen zu schaffen, Werte zu vermitteln und ihre Position als unverwechselbare Persönlichkeit zu stärken.“

Mit einem ganzheitlichen Konzept alles aus einer Hand

Das Redaktionsbüro Hagenlocher in Singen verbindet dabei Porträtfotografie und journalistisches Storytelling zu einzigartigen Porträts, die die Persönlichkeit und die Geschichte der Person authentisch wiedergeben. Mit der Kombination aus professioneller Fotografie und individuell abgestimmten Texten bietet das Team ein ganzheitliches Konzept, das sowohl private als auch geschäftliche Kunden anspricht. „Ein Portrait ist mehr als nur ein Bild – es ist die visuelle und textliche Darstellung einer Persönlichkeit“, erklärt Hagenlocher. „Wir erzählen ihre Geschichte, indem wir natürliche und ausdrucksstarke Fotos mit professionellem Storytelling kombinieren. Das Ergebnis ist ein authentisches Portrait, das die persönliche Marke stärkt.“

Kunden mit ihren Zielen eng im Entstehungsprozess eingebunden

Die Porträts entstehen in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kunden, die in entspannter Atmosphäre fotografiert und zu ihren individuellen Zielen und Wünschen beraten werden. Journalistisches Storytelling sorgt dafür, dass die Persönlichkeit des Porträtierten in Wort und Bild gleichermaßen eindrucksvoll vermittelt wird.

Von authentischen Businessporträts bis hin zu persönlichen Geschichten – die Kombination aus Bild und Text ist ideal für alle, die sich einzigartig und glaubwürdig präsentieren möchten. „Unsere Portraits in Wort und Bild zeigen Menschen mit ihren Werten, Visionen und individuellen Geschichten – fernab von anonymen Unternehmensprofilen.“

Schärfen des persönilchen Profil schafft Sichtbarkeit und Vertrauen

Dazu bietet das Redaktionsbüro Hagenlocher einen umfassenden Service, der weit über gewöhnliche Portraitfotografie hinausgeht. Im Zentrum steht ein tiefgreifender Interviewprozess, bei dem die Werte und Visionen der Portraitierten sorgfältig erfasst werden. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die professionelle Fotografie ein, die nicht nur die Person, sondern auch deren Arbeitsumfeld authentisch einfängt. Ergänzt wird dieses visuelle Storytelling durch maßgeschneiderte Texte, die die Botschaft des Porträtierten klar und prägnant vermitteln.

„Ein persönliches Portrait bietet zahlreiche Vorteile: Es schafft Vertrauen, erhöht die Sichtbarkeit, schärft das persönliche Profil, motiviert das Umfeld und schafft eine Beziehung zu allen Stakeholdern“, so Hagenlocher. „Stellen Sie sich vor: Ihre Geschichte wird lebendig, Ihre Werte werden sichtbar, und Sie hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden, Partnern, Beschäftigten, Fans und Unterstützern.“

Vielseitig einsetzbar

Besonders hervorzuheben ist, wie vielseitig das erstellte Material eingesetzt werden kann: Ob für die Unternehmenswebsite, Social-Media-Kanäle, Präsentationen oder klassische Printmedien – die Portraits und Texte sind so konzipiert, dass sie auf allen relevanten Plattformen optimal zur Geltung kommen.

Die Mehrwerte sind vielfältig: Gesteigerte Sichtbarkeit in Social-Media-Kanälen, eine stärkere persönliche Marke und die Möglichkeit, sich als Branchenexperte, Unicorn oder Leuchtturm zu etablieren. Ob für Websites, Präsentationen oder Printmedien – die Portraits sind universell einsetzbar und schaffen eine konsistente, professionelle Außendarstellung.

Der Gamechanger im Employer Branding

„Mein Tipp: Besonders wertvoll ist der Ansatz für Unternehmen, die Employer Branding ernst nehmen. Die Portraits ziehen genau die Talente an, die zur Unternehmenskultur und -vision passen. Sie transportieren Werte, Motivation und eine klare Unternehmenspersönlichkeit“, so Hagenlocher.

Weitere Informationen zu den Leistungen des Redaktionsbüros Hagenlocher finden Sie unter:

Redaktionsbüro Hagenlocher

Das Redaktionsbüro Hagenlocher mit Sitz in Singen am Hohentwiel ist Content-Lieferant und Service-Unternehmen zugleich. Es liefert Inhalte für Medien, wie Tageszeitungen, Zeitschriften, Fachmagazine und Online-Portale, übernimmt darüber hinaus auch die vollständige Redaktion von Medienangeboten, Kundenmedien (Corporate Publishing), Websites und Social Media-Kanälen.

Eigene redaktionelle Channels sind weitere Standbeine des Redaktionsbüros. So steht das Redaktionsbüro Hagenlocher hinter der Website „PR für Vereine“ (ein Info-Portal für Vereine und Verbände, das sich mit der Öffentlichkeitsarbeit/den Public Relations auseinandersetzt)..

