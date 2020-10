Personelle Verstärkung für Schmelz Rechtsanwälte

Drei Jung-Juristinnen für die Sozietät

Schmelz Rechtsanwälte etablierten sich in den vergangenen Jahren als eine der führenden Boutiquekanzleien auf dem Gebiet des Immbobilienrechts und Mietrechts sowie des streitigen Zivilverfahrensrechts. Infolge des konstanten Wachstums wurden nunmehr auch die personellen Ressourcen verstärkt:

Annika Sunzenauer, LLB, und Pamina Petz verstärken das Immobilien- und Mietrechtsteam der Kanzlei, Hevidar Mahmud die Fremdenrechtsschiene der Sozietät. Annika Sunzenauer, LLB, schloss das Bachelorstudium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien ab und nahm in der Vergangenheit unter anderem an der International Summer University Nordic in Helsinki, Finnland, teil. Pamina Petz wirkte bereits im Gemeinschaftszentrum “Centro de Comunidad Cristiano” in San Ramon de Alajuela, Costa Rica, und in einem Bauprojekt an der Peripherie von San Ramon de Alajuela, Costa Rica, mit. Hevidar Mahmud zeigt durch ihr interkulturelles Verständnis und ihre Kenntnisse der kurdischen Sprache auf.

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei. Rechtsanwältin Mag. Eva Schmelz bietet hierbei Beratung auf den Gebieten des Familienrechts und Scheidungsrechts sowie des Medienrechts und Urheberrechts an. Rechtsanwalt Mag. Dorian Schmelz ist auf Erbrecht und Vermögensplanung, Rechtsbelange älterer Menschen, Unternehmensrecht und Vertragsrecht spezialisiert. Mag. Danijel Ivkovic berät Klienten fremdenrechtlich.

