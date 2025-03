Personelle Veränderungen bei Hermes Fulfilment: Christopher Kubias übernimmt Betriebsleitung in Ohrdruf

Ohrdruf/Hamburg, 28. März 2025 – Christopher Kubias (39) hat im März die Leitung des Logistikzentrums von Hermes Fulfilment im thüringischen Ohrdruf (Landkreis Gotha) übernommen. Spezialisiert ist der Standort auf die logistische Abwicklung von Elektrogeräten, Kleinmöbeln und Unterhaltungselektronik bis zu einem Gewicht von 31,5 Kilogramm.

„Mit Christopher Kubias gewinnen wir als zentraler Logistik- und Retourendienstleister der Otto Group eine Führungskraft, die viel Berufserfahrung mitbringt und sich der Region stark verbunden fühlt“, betont Thomas Saltenbrock, Cluster Manager Großstücklogistik bei Hermes Fulfilment. Christopher Kubias stammt aus Thüringen. Die Fachhochschule Erfurt schloss er mit einem Master im Studiengang Materialfluss und Logistik sowie einem Bachelor im Studiengang Verkehrs- und Transportwesen ab. Vor seinem Wechsel zu Hermes Fulfilment war er acht Jahre lang bei Rhenus Automotive im thüringischen Kölleda beschäftigt, zunächst als Leiter des Projektmanagements, später als Niederlassungsleiter. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören der Logistikdienstleister BLG, der Aluminiumdruckgusshersteller Trimet Automotive in Sömmerda und das Siemens-Generatorenwerk in Erfurt.

Als Betriebsleiter von Hermes Fulfilment ist Christopher Kubias fortan verantwortlich für rund 350 Mitarbeitende am Standort Ohrdruf sowie ca. 100 weitere Beschäftigte im Außenlager in Erfurt. Dort betreibt Hermes Fulfilment seit etwa zwei Jahren eines der größten Teppichlager Deutschlands.

Christopher Kubias löst Volker Weidemann ab, der seit November 2022 für das Logistikzentrum in Ohrdruf verantwortlich war. Volker Weidemann bleibt Leiter des Standorts im fränkischen Ansbach, den er seit der Eröffnung vor sechs Jahren erfolgreich aufgebaut hat und der auf die logistische Abwicklung von Möbeln, Elektrogroßgeräten und sonstigen schweren und sperrigen Artikeln zugeschnitten ist. Zum 1. April wird Volker Weidemann zusätzlich die Verantwortung für den Ein-Personen-Handling-Standort im hessischen Langenselbold übernehmen. Der bisherige Leiter Jörg Reichenbach hat das Unternehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zuzuwenden.

Die Hermes Fulfilment GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach, Gernsheim und Langenselbold sowie in Polen, Tschechien, der Schweiz und Italien übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group sowie für deren Plattform-Partner die komplette Versandprozesskette. Das Unternehmen organisiert bei einer Sortimentsbreite von rund einer Million Artikeln das Warehousing (Lagerung und Verpackung) sowie die Retourenbearbeitung. Hermes Fulfilment beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende und bewegt rund 500 Millionen Artikel pro Jahr. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

