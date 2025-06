Personelle Veränderungen bei Baur Hermes Fulfilment: Amadeus Jaeger neuer Geschäftsführer in Altenkunstadt

Altenkunstadt/Hamburg, 11. Juni 2025 – Führungswechsel bei Baur Hermes Fulfilment in Altenkunstadt: Amadeus Jaeger (39) rückt zum 15. Juni in die Geschäftsführung des Gemeinschaftsunternehmens von Hermes Fulfilment und der Baur-Gruppe auf. Gemeinsam mit Peter Volk (Sprecher) bildet Jaeger künftig das Duo an der Spitze. Kamil Christoph Kasprowicz, der drei Jahre lang CEO von Baur Hermes Fulfilment war, wird sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Otto Group stellen.

Mit Amadeus Jaeger wird die vakant gewordene Stelle in der Geschäftsführung aus den eigenen Reihen nachbesetzt. Der Diplom-Kaufmann kam 2020 als Abteilungsleiter Controlling Logistik und Dienstleistungen zum Handels- und Dienstleistungskonzern Baur. Zuvor war er zehn Jahre lang im Controlling der Deutschen Bahn beschäftigt. 2022 stieg er beim neu gegründeten Logistikdienstleister Baur Hermes Fulfilment ein. Dort verantwortete er zunächst das Controlling, später im Logistiknetzwerk der Hermes Fulfilment-Gruppe auch Finanzen/Controlling für das Cluster Paketlogistik Süd, zu dem der Standort Altenkunstadt gehört.

„Amadeus Jaeger war maßgeblich am Aufbau von Baur Hermes Fulfilment und an der erfolgreichen Inbetriebnahme des neuen Shuttlelagers beteiligt. Er kennt Baur und Baur Hermes Fulfilment, genießt bei Kolleginnen und Kollegen hohe Anerkennung sowohl in der Organisation und Planung als auch im operativen Tagesgeschäft. Deshalb war er unser Wunschkandidat“, betont Roy Smolders, Geschäftsführer Operations, bei Hermes Fulfilment.

„Ich freue mich darauf, als Geschäftsführer künftig noch mehr Verantwortung für Baur Hermes Fulfilment zu übernehmen“, sagt Amadeus Jaeger. „In meiner neuen Rolle möchte ich im Team die nächsten Entwicklungsschritte aktiv gestalten – mit einem klaren Fokus auf operative Exzellenz, Innovationskraft und ein starkes Miteinander.“

Peter Volk (60), der dem Top-Management des Gemeinschaftsunternehmens seit 2022 angehört und über jahrzehntelange Logistik- und Führungserfahrung in der Baur-Gruppe verfügt, fungiert künftig als Sprecher der zweiköpfigen Geschäftsführung.

Baur Hermes Fulfilment betreibt in Altenkunstadt eines der leistungsstärksten Logistikzentren Europas. Spezialisiert ist der Standort auf kleinvolumiges Sortiment, in erster Linie Bekleidung. Herzstück ist ein hochmodernes Shuttlelager, das im Sommer 2024 in Betrieb genommen wurde und die betrieblichen Durchlaufzeiten vom Eingang der Bestellung bis zum Versand erheblich verkürzt. Das Shuttlelager mit seinem hohen Automatisierungsgrad gilt als Leuchtturmprojekt im deutschen E-Commerce.

Über Baur Hermes Fulfilment:

Die Baur Hermes Fulfilment GmbH & Co. KG (BHF) mit Sitz im oberfränkischen Altenkunstadt ist das Gemeinschaftsunternehmen von Hermes Fulfilment und der Baur-Gruppe. Das Joint-Venture wurde 2022 gegründet und beschäftigt aktuell 1.232 Mitarbeitende. An dem Gemeinschaftsunternehmen ist Baur zu 90 Prozent und Hermes Fulfilment zu zehn Prozent beteiligt. Weitere Informationen: www.baur-hf.de

Über Hermes Fulfilment:

Die Hermes Fulfilment GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach, Gernsheim und Langenselbold sowie in Polen, Tschechien, der Schweiz und Italien übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group sowie für deren Plattform-Partner die komplette Versandprozesskette. Das Unternehmen organisiert bei einer Sortimentsbreite von rund einer Million Artikeln das Warehousing (Lagerung und Verpackung) sowie die Retourenbearbeitung. Hermes Fulfilment beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende und bewegt rund 500 Millionen Artikel pro Jahr. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

