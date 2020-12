Personelle Neuausrichtung in der fiskaltrust gmbh in Deutschland

Mit gesetzeskonformen Fiskalisierungslösungen weiter auf erfolgreichem Expansionskurs

Die fiskaltrust gmbh erhält mit Thomas Steininger (42) einen neuen Geschäftsführer. Er übernimmt damit die Rolle von Markus Henselmann, der das Unternehmen zum 31. Oktober 2020 verlassen hat, um die Geschäftsführung eines renommierten Weinguts an der Mosel zu übernehmen. Thomas Steininger ist Mitbegründer der in 2016 in Österreich gegründeten fiskaltrust Gruppe sowie Geschäftsführer der fiskaltrust consulting gmbh. Er bringt langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung für Kassensysteme, tiefgehende Branchenkenntnisse sowie Expertenwissen rund um Fiskalisierung in das Unternehmen ein. Dabei wird er von Volker Stöger (47) als Country Manager für Deutschland unterstützt. Der Vertriebsprofi verfügt über jahrelanger Erfahrung im nationalen und internationalen Payment Umfeld.

“Wir freuen uns, dass wir mit Volker Stöger eine erfahrene Führungskraft mit einem starkem Salesfokus gewinnen konnten.”, so Thomas Steininger. “Er bringt alle Voraussetzungen mit, das Geschäft in Deutschland erfolgreich weiterzuentwickeln. Hierbei werden ihm seine starke Kundenorientierung und der gelebte Servicegedanke ein solides Fundament bieten. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Markus Henselmann für seine erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer und wünschen ihm das Beste in seinem neuen Aufgabengebiet.”

Thomas Steininger und Volker Stöger stützen sich auf ein bewährtes Team aus Support- und VertriebsmitarbeiterInnen. Das Team bietet Kassenherstellern einen leichten Einstieg und weitreichende Unterstützung bei der Integration der gesetzlichen Vorgaben in ihre Systeme.

Das marktgerechte Produktportfolio, wie ein Sorglospaket mit TSE und DSFinV-K Export, gibt Kassenhändlern die Möglichkeit ihren Kunden fiskalisierte, gesetzeskonforme Produkte zur Verfügung zu stellen.

Die im Januar 2019 in Deutschland gegründete GmbH ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Wachstums- und Expansionsstrategie der fiskaltrust Gruppe.

Die fiskaltrust Gruppe ist der führende Anbieter von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Kooperation mit mehreren hundert Kassenherstellern bietet fiskaltrust Software- und Hardwarelösungen für die Fiskalisierung von Kassen- und Aufzeichnungssystemen an. Aktuell verwenden international mehr als 24.000 Kunden – teilweise mit mehreren tausend Kassen und Terminals – die fiskaltrust.Middleware zur gesetzeskonformen Fiskalisierung in dem jeweiligen Land. Im Jahr 2019 beteiligte sich auch die Audicon Gmbh, welche Lieferant der Finanzverwaltung im Bereich digitale Betriebsprüfung ist, als strategischer Investor an der fiskaltrust Gruppe.

