Personalvermittler auf Expansionskurs

RENTA GmbH eröffnet neue Niederlassung in Schwelm

Hürth – Der Personalvermittler RENTA GmbH hat eine neue Niederlassung in Schwelm eröffnet. Vor Ort sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenfinden. Die Angebote reichen von der Arbeitnehmerüberlassung bis hin zur Direktvermittlung in die Festeinstellung. Auch Bewerber können sich über das Try & Hire Modell verschiedene Arbeitsstellen anschauen und den Wunschjob ausprobieren.

Das neue Büro in der Hauptstraße 121 ist für alle Bewerber von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. In den nächsten Jahren will das Unternehmen die Zahl seiner Kunden ausbauen und eng mit den ortsansässigen Unternehmen kooperieren.

Offene Stellenangebote finden Interessenten jederzeit in der Online-Jobbörse auf der Webseite. In unserer Jobbörse bieten wir Jobs in unterschiedlichen Bereichen an – egal ob Quereinstieg, Voll- oder Teilzeit, Wiedereinstieg oder berufliche Orientierung – wir bieten Perspektiven.

Laut Geschäftsführer Florian Grotehans und Gebietsleiter Vertrieb Jörg Wrede bietet die Lage einen Standortvorteil in der Region; viele Unternehmen benötigen gute Mitarbeiter und so möchte der Personalvermittler sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer interessante Perspektiven eröffnen: „Dafür bringen wir jahrelange Erfahrung mit. Unsere Bewerber genießen eine kontinuierliche Beratung während des gesamten Bewerbungsprozesses und auch über die Anstellung hinaus und haben im Anschluss die Möglichkeit unterschiedliche Firmen im Try & Hire Modell für sich auszuprobieren. Dies schafft Vertrauen bei Unternehmen und Mitarbeitern.”

Auch für Unternehmen hat die Zusammenarbeit Vorteile. Durch das Netzwerk können Unternehmen in kurzer Zeit den passenden Mitarbeiter für die offene Vakanz gewinnen und Bewerbern eine berufliche Perspektive bieten, die deren Wünschen und Vorstellungen entspricht.

Unsere Mitarbeiter sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens. Daher sehen wir uns als Arbeitgeber auf Augenhöhe – eine stets offene und ehrliche Kommunikation ist uns im Gespräch immer wichtig.

Pressekontaktdaten:

RENTA GmbH

Hans-Böckler-Straße 21A

50354 Hürth

Vanessa Betz Unternehmenskommunikation

E-Mail: v.betz@renta-personal.de

Webseite: https://renta-jobs.de/

Über RENTA GmbH

Die RENTA GmbH verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als moderner Personaldienstleister. Unser Fokus liegt nicht nur auf den Service und den Bedürfnissen unserer Kunden, sondern auch auf der genauen Umsetzung dieser Bedürfnisse. Unsere Beratungskompetenz und Erfahrung ermöglichen es uns, klare Perspektiven für Kunden, Bewerber und Mitarbeiter zu schaffen, nachhaltige Lösungen zu bieten und Projekte erfolgreich umzusetzen. Seit unserer Gründung im Jahr 1992 sind wir Vorreiter in der Weiterentwicklung des Personalmanagements und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Bewerbern. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Mitarbeiter zu unterstützen und Bewerbern dabei zu helfen, ihre beruflichen Perspektiven zu verbessern. In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt sind wir bestrebt, diese Mission zu erfüllen und einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.

Bildrechte: RENTA GmbH