PersonalSpace als erstes MultiSpace-Modul von Qiata 2.0 – jetzt kostenfrei sichern

Dateien aus dem persönlichen Speicherplatz einfach und sicher mit Dritten teilen

Kamen, 08. Oktober 2020 – Vor Kurzem hat die SECUDOS GmbH ihr Qiata Release 2.0 veröffentlicht. Als erstes von weiteren sich in der Umsetzung befindenden MultiSpace-Modulen umfasst die neue Version den PersonalSpace. Damit sind Unternehmen in der Lage, ihren Mitarbeitern oder Partnern einen persönlichen Speicherplatz zur VerfĂĽgung zu stellen. Dieser zur eigenen Verwendung reservierte Bereich lässt sich ĂĽber das WebUI, im Betriebssystem als Netzlaufwerk oder ĂĽber den SECUDOS Desktop Client (SDC) nutzen. Bis zum 31.03.2021 gibt es fĂĽr Neu- und Bestandskunden das PersonalSpace-Modul bei jeder Bestellung gratis dazu.

Die multifunktionale Edge-Applikation Qiata bietet Betrieben einen Transferbereich für den sicheren Datenaustausch sowie einen TEAMTransfer-Bereich für die geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern. Mit dem Release 2.0 wurden diese beiden Bereiche um das PersonalSpace als erste MultiSpace-Variante ergänzt. Während alle File-Transfers und TEAMTransfers in Qiata dauerhaft und nachvollziehbar in einem Audit-Log festgehalten werden, erhalten dank der PersonalSpace-Funktion sämtliche Berechtigte einen individuellen Platz zur Datenspeicherung. So ist der User in der Lage, die für ihn wichtigen Dateien oder Verzeichnisse sicher abzulegen, an jedem Ort und von jedem Gerät aus einzusehen und verschlüsselt an andere zu übermitteln. Dadurch wird automatisch die Gefahr der Schatten-IT aus dem Weg geräumt, da kein Mitarbeiter mehr in Versuchung kommt, auf einen unsicheren Filehosting-Dienst zurückzugreifen.

“Der PersonalSpace eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten und bringt Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Souveränität ein groĂźes StĂĽck vorwärts”, sagt Markus Gringel, Mitglied der GeschäftsfĂĽhrung bei der SECUDOS GmbH. “Oft kommt es vor, dass Mitarbeiter ohne das Wissen der IT-Verantwortlichen Filesharing-Plattformen nutzen, um Daten oder ganze Ordnerstrukturen fĂĽr sich im Zugriff zu haben beziehungsweise mit Kollegen oder Partnern zu teilen. Durch Qiata 2.0 samt PersonalSpace-Modul wird dieses Risiko der Schatten-IT minimiert.”

Als Einführungsangebot stellt SECUDOS bis Ende März 2021 das PersonalSpace-Modul unentgeltlich bereit. Erst nach zwölf Monaten fallen Kosten für Pflege, Wartung und Updates (PWU) an. Die Aktion gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Bei Bestandskunden wird die PWU für den PersonalSpace an den aktuell abgeschlossenen Zeitraum angepasst.

SECUDOS ist ein innovativer und schnell expandierender Anbieter fĂĽr Appliance-Technologien und -Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Compliance. Als Spezialist mit langjähriger Markterfahrung stellt er seinen Kunden zuverlässige und leicht zu bedienende Hard- und Softwarelösungen bereit. SECUDOS unterstĂĽtzt Unternehmen auf dem Weg zu ihrer digitalen Souveränität, um eine beherrschbare und effiziente IT-Infrastruktur aufzubauen – einfach, sicher und nachvollziehbar.

Das Produktportfolio steht fĂĽr IT-Security “Made in Germany” und umfasst neben dem hauseigenen Betriebssystem DOMOS die multifunktionale Edge-Applikation Qiata. Mit dieser erhalten Unternehmen ein Tool fĂĽr die sichere und geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern in Projekten. DarĂĽber hinaus lässt sich mit dem MultiAppliance-Center mit einfachen Mitteln virtuell ein eigenes Netzwerk aufbauen. Abgerundet wird das Spektrum durch umfangreiche Services wie weltweit verfĂĽgbare Logistikdienstleistungen und einen professionellen Support.

